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1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 17

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1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 1
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 2
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 3
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 4
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 5
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 6
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 7
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 8
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 9
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 10
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 11
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 12
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 13
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 14
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 15
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 16

Крестьянская девушка (Ветлужье)
Крестьянская девушка (Ветлужье)

Васятка.jpg
Васятка

«Старая Русь!» Деревня на берегу Волги. (Правый берег).jpg
«Старая Русь!» Деревня на берегу Волги. (Правый берег)

«Бедность - это плесень человечества».jpg
«Бедность – это плесень человечества»

«Белый бакан; ставятся они по левой стороне фарватера, а по правой - красные».jpg
«Белый бакан; ставятся они по левой стороне фарватера, а по правой – красные»

«Пара лошадей и воз, каковые можно иметь в деревне Свапущи для поездки к истокам Волги».jpg
«Пара лошадей и воз, каковые можно иметь в деревне Свапущи для поездки к истокам Волги»

Плот-приёмник большого низового промысла, на который принимают пойманную рыбу.jpg
Плот-приёмник большого низового промысла, на который принимают пойманную рыбу

Морская «шаланда», на которой производятся рыбные работы на Каспийском взморье.jpg
Морская «шаланда», на которой производятся рыбные работы на Каспийском взморье

Сплавка бревен по реке Илети и ловля их у её устья.jpg
Сплавка бревен по реке Илети и ловля их у её устья

Лёд на Волге во время осеннего ледохода - тонкий и плотный.jpg
Лёд на Волге во время осеннего ледохода – тонкий и плотный

Якорь на барже.jpg
Якорь на барже

Столб на берегу с указанием глубины переката 2 аршина 3 четверти и 2 вершка.jpg
Столб на берегу с указанием глубины переката: 2 аршина 3 четверти и 2 вершка

Площадки размывания берега Волгой во время спада весенней воды с ветром.jpg
Площадки размывания берега Волгой во время спада весенней воды с ветром

Подмытые Волгой и упавшие в воду деревья (правый берег выше Симбирска).jpg
Подмытые Волгой и упавшие в воду деревья (правый берег выше Симбирска)

Песчаные барханы в низовьях на правом берегу Волги (крупный масштаб).jpg
Песчаные барханы в низовьях на правом берегу Волги (крупный масштаб)

Процесс выдувания на песчаном бархане. Образование песчаного столба вокруг корней растения.jpg
Процесс выдувания на песчаном бархане. Образование песчаного столба вокруг корней растения

Хомяк - один из вредителей хлебных полей в южных приволжских степях.jpg
Хомяк – один из вредителей хлебных полей в южных приволжских степях

Стена леса. Северное лесное Заволжье.jpg
Стена леса. Северное лесное Заволжье

Ирисы.jpg
Ирисы

Как же красивы шишки ели среди опавшей хвои!.jpg
Как же красивы шишки ели среди опавшей хвои!
Источник: https://humus.livejournal.com/8842060.html
Метки: история, Россия, фото, этнография
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1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 8

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