1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 17
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 1
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 2
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 3
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 4
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 5
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 6
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 7
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 8
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 9
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 10
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 11
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 12
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 13
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 14
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 15
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 16
Крестьянская девушка (Ветлужье)
Васятка
«Старая Русь!» Деревня на берегу Волги. (Правый берег)
«Бедность – это плесень человечества»
«Белый бакан; ставятся они по левой стороне фарватера, а по правой – красные»
«Пара лошадей и воз, каковые можно иметь в деревне Свапущи для поездки к истокам Волги»
Плот-приёмник большого низового промысла, на который принимают пойманную рыбу
Морская «шаланда», на которой производятся рыбные работы на Каспийском взморье
Сплавка бревен по реке Илети и ловля их у её устья
Лёд на Волге во время осеннего ледохода – тонкий и плотный
Якорь на барже
Столб на берегу с указанием глубины переката: 2 аршина 3 четверти и 2 вершка
Площадки размывания берега Волгой во время спада весенней воды с ветром
Подмытые Волгой и упавшие в воду деревья (правый берег выше Симбирска)
Песчаные барханы в низовьях на правом берегу Волги (крупный масштаб)
Процесс выдувания на песчаном бархане. Образование песчаного столба вокруг корней растения
Хомяк – один из вредителей хлебных полей в южных приволжских степях
Стена леса. Северное лесное Заволжье
Ирисы
Как же красивы шишки ели среди опавшей хвои!