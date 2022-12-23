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1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 9

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1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 1
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 2
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 3
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 4
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 5
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 6
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 7
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 8

01. «Семья хохлов в селе Даниловке».jpg
01. «Семья хохлов в селе Даниловке»

02. «Девочка-хохлушка с ребёнком».jpg
02. «Девочка-хохлушка с ребёнком»

03. «Хохлацкая хата в селе Даниловке».jpg
03. «Хохлацкая хата в селе Даниловке»

04. «Вид на село Даниловку. Отсюда удобно проехать лодкой или пройти берегом на утёс Разина».jpg
04. «Вид на село Даниловку. Отсюда удобно проехать лодкой или пройти берегом на утёс Разина»

05. Прибрежные овраги правого берега в районе «Бугра Разина» (близ селения Даниловка).jpg
05. Прибрежные овраги правого берега в районе «Бугра Разина» (близ селения Даниловка)

06. «От села до села» (нищий).jpg
06. «От села до села» (нищий)

07. Ветлужские лодочники у села Воскресенского.jpg
07. Ветлужские лодочники у села Воскресенского

08. Деревня Волговерховье в истоках Волги.jpg
08. Деревня Волговерховье в истоках Волги

09. Деревня Благодатовка (Нижегородская губерния)перед Жигулями.jpg
09. Деревня Благодатовка (Нижегородская губерния)перед Жигулями

09. Окраина села Лысково (Нижегородская губерния.jpg
09. Окраина села Лысково (Нижегородская губерния)

10. Улица в селе Лысково (Нижегородская губерния).jpg
10. Улица в селе Лысково (Нижегородская губерния)

11. Калмычка с детьми - «в тревоге».jpg
11. Калмычка с детьми – «в тревоге»

12. Группа калмыцких детей за чаем.jpg
12. Группа калмыцких детей за чаем

13. Персы-грузчики за работой (Астрахань).jpg
13. Персы-грузчики за работой (Астрахань)

14. Лавка с мелочными товарам. Астрахань.jpg
14. Лавка с мелочными товарам. Астрахань

15. На пароме в низовьях Волги.jpg
15. На пароме в низовьях Волги

16. Измерение глубины фарватера на пароходе.jpg
16. Измерение глубины фарватера на пароходе

17. Волга в Твери ранней осенью.jpg
17. Волга в Твери ранней осенью

18. Пароходная пристань на Волге.jpg
18. Пароходная пристань на Волге

19. Общий вид Верхневолжского бейшлота.jpg
19. Общий вид Верхневолжского бейшлота

20. Низовья Волги в разлив.jpg
20. Низовья Волги в разлив
Источник: https://humus.livejournal.com/8743059.html
Метки: история, Россия, фото, этнография
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1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 2

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