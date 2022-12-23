1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 9
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 1
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 2
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 3
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 4
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 5
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 6
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 7
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 8
01. «Семья хохлов в селе Даниловке»
02. «Девочка-хохлушка с ребёнком»
03. «Хохлацкая хата в селе Даниловке»
04. «Вид на село Даниловку. Отсюда удобно проехать лодкой или пройти берегом на утёс Разина»
05. Прибрежные овраги правого берега в районе «Бугра Разина» (близ селения Даниловка)
06. «От села до села» (нищий)
07. Ветлужские лодочники у села Воскресенского
08. Деревня Волговерховье в истоках Волги
09. Деревня Благодатовка (Нижегородская губерния)перед Жигулями
09. Окраина села Лысково (Нижегородская губерния)
10. Улица в селе Лысково (Нижегородская губерния)
11. Калмычка с детьми – «в тревоге»
12. Группа калмыцких детей за чаем
13. Персы-грузчики за работой (Астрахань)
14. Лавка с мелочными товарам. Астрахань
15. На пароме в низовьях Волги
16. Измерение глубины фарватера на пароходе
17. Волга в Твери ранней осенью
18. Пароходная пристань на Волге
19. Общий вид Верхневолжского бейшлота
20. Низовья Волги в разлив