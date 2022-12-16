1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 8
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 1
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 2
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 3
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 4
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 5
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 6
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 7
«Подайте, православные, на пропитание»
«Волгари» – крестьяне Свияжского уезда
Пожилой священник с женой
«На простор речной волны»
Монастырь в истоках Волги
Становье рыбака на низах
Становье рыбака на низах (вариант)
Рыбачьи неводы на берегу
На Каспийском взморье (Лодочка)
На плоту у гребла
Вяление щук на низах
Волга осенью в непогоду
Водяная дорога за пароходом
«Выход» на низовом промысле
В заволжской деревне
Песчаные отмели на Волге
Холерный барак против Енотаевска
Змея на песчаной отмели
Вытаскивание плывущего бревна весной
Разломанные ледоходом мостки пристаней
«Лесные невесты» (Зимний ландшафт)