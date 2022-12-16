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1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 8

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1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 1
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 2
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 3
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 4
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 5
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 6
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 7

«Подайте, православные, на пропитание».jpg
«Подайте, православные, на пропитание»

«Волгари» - крестьяне Свияжского уезда.jpg
«Волгари» – крестьяне Свияжского уезда

Пожилой священник с женой.jpg
Пожилой священник с женой

«На простор речной волны».jpg
«На простор речной волны»

Монастырь в истоках Волги.jpg
Монастырь в истоках Волги

Становье рыбака на низах.jpg
Становье рыбака на низах

Становье рыбака на низах..jpg
Становье рыбака на низах (вариант)

Рыбачьи неводы на берегу.jpg
Рыбачьи неводы на берегу

На Каспийском взморье (Лодочка).jpg
На Каспийском взморье (Лодочка)

На плоту у гребла.jpg
На плоту у гребла

Вяление щук на низах.jpg
Вяление щук на низах

Волга осенью в непогоду.jpg
Волга осенью в непогоду

Водяная дорога за пароходом.jpg
Водяная дорога за пароходом

«Выход» на низовом промысле.jpg
«Выход» на низовом промысле

В заволжской деревне.jpg
В заволжской деревне

Песчаные отмели на Волге.jpg
Песчаные отмели на Волге

Холерный барак против Енотаевска.jpg
Холерный барак против Енотаевска

Змея на песчаной отмели.jpg
Змея на песчаной отмели

Вытаскивание плывущего бревна весной.jpg
Вытаскивание плывущего бревна весной

Разломанные ледоходом мостки пристаней.jpg
Разломанные ледоходом мостки пристаней

«Лесные невесты» (Зимний ландшафт).jpg
«Лесные невесты» (Зимний ландшафт)
Источник: https://humus.livejournal.com/8730543.html
Метки: история, Россия, фото, этнография
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