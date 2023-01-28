1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 14
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 1
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 2
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 3
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 4
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 5
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 6
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 7
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 8
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 9
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 10
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 11
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 12
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 13
Девочка, несущая пук травы, в астраханской степи
Продажа глиняной посуды в приволжском городке зимой
Сундучное производство в городе Макарьеве. Столярная работа
Столярное производство в городе Макарьеве. Оковка сундуков
Здание для богомольцев в городе Макарьеве, прежде – Макарьевская тюрьма
Место прежней Макарьевской ярмарки
Макарьевский монастырь против села Лыскова Нижегородской губернии
Вал древнего городища «Сундовит» у села Лысково
Лес осокорей, залитый весенним разливом Волги (Низовья)
Орнаментация на развалинах малого минарета в Болгарах
Пристани в Исадах весной, у Фадеевых гор
Сплав леса у устья Керженца
Плоты, приготовленные для пропуска через Верхневолжский бейшлот
Нагрузка плотов в устье реки Керженца
Вязка плота «матки» в устье реки Керженца
Ловля плотов в устье Керженца
Разгрузка плотов со шпалами у устья Керженца
Баржа, гружённая шпалами, у устья реки Керженц
Платообразные горы – результат подмывания берега и осыпей