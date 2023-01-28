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1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 14

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1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 1
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 2
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 3
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 4
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 5
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 6
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 7
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 8
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 9
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 10
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 11
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 12
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 13

Девочка, несущая пук травы, в астраханской степи.jpg
Девочка, несущая пук травы, в астраханской степи

Продажа глиняной посуды в приволжском городке зимой.jpg
Продажа глиняной посуды в приволжском городке зимой

Сундучное производство в городе Макарьеве. Столярная работа.jpg
Сундучное производство в городе Макарьеве. Столярная работа

Столярное производство в городе Макарьеве. Оковка сундуков.jpg
Столярное производство в городе Макарьеве. Оковка сундуков

Здание для богомольцев в городе Макарьеве, прежде - Макарьевская тюрьма.jpg
Здание для богомольцев в городе Макарьеве, прежде – Макарьевская тюрьма

Место прежней Макарьевской ярмарки.jpg
Место прежней Макарьевской ярмарки

Макарьевский монастырь против села Лыскова Нижегородской губернии.jpg
Макарьевский монастырь против села Лыскова Нижегородской губернии

Вал древнего городища «Сундовит» у села Лысково.jpg
Вал древнего городища «Сундовит» у села Лысково

Лес осокорей, залитый весенним разливом Волги (Низовья).jpg
Лес осокорей, залитый весенним разливом Волги (Низовья)

Орнаментация на развалинах малого минарета в Болгарах.jpg
Орнаментация на развалинах малого минарета в Болгарах

Пристани в Исадах весной, у Фадеевых гор.jpg
Пристани в Исадах весной, у Фадеевых гор

Сплав леса у устья Керженца.jpg
Сплав леса у устья Керженца

Плоты, приготовленные для пропуска через Верхневолжский бейшлот.jpg
Плоты, приготовленные для пропуска через Верхневолжский бейшлот

Нагрузка плотов в устье реки Керженца.jpg
Нагрузка плотов в устье реки Керженца

Вязка плота «матки» в устье реки Керженца.jpg
Вязка плота «матки» в устье реки Керженца

Ловля плотов в устье Керженца.jpg
Ловля плотов в устье Керженца

Разгрузка плотов со шпалами у устья Керженца.jpg
Разгрузка плотов со шпалами у устья Керженца

Баржа, гружённая шпалами, у устья реки Керженца.jpg
Баржа, гружённая шпалами, у устья реки Керженц

Платообразные горы - результат подмывания берега и осыпей.jpg
Платообразные горы – результат подмывания берега и осыпей
Источник: https://humus.livejournal.com/8806025.html
Метки: астраханская губерния, история, костромская губерния, макарьев, Россия, фото, этнография
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1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 9
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 8
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 7
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 4

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