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Ломоносов и Миллер: история вражды двух учёных/Егор Яковлев и Ксения Чепикова

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Очередная беседа Егора Яковлева и Ксении Чепиковой. В этот раз речь пойдёт о противостоянии двух знаменитых ученых – Михаила Ломоносова и Герарда Фридриха Миллера. Из-за чего оно началось? Кто вышел из него победителем? Какие мифы до сих пор окружают фигуру Михаила Васильевича?
#цифроваяистория #егоряковлев #КсенияЧепиковаЦИ #ломоносов

Трансляция фестиваля «Цифровая история в Москве»
25 марта: https://youtube.com/live/yvauIoi2FCw
26 марта: https://youtube.com/live/YvFG9P87zw8

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7qprIRCTX6A
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