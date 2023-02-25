Ломоносов и Миллер: история вражды двух учёных/Егор Яковлев и Ксения Чепикова
Очередная беседа Егора Яковлева и Ксении Чепиковой. В этот раз речь пойдёт о противостоянии двух знаменитых ученых – Михаила Ломоносова и Герарда Фридриха Миллера. Из-за чего оно началось? Кто вышел из него победителем? Какие мифы до сих пор окружают фигуру Михаила Васильевича?
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26 марта: https://youtube.com/live/YvFG9P87zw8