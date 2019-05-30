Куда исчезли рукописи по истории М. В. Ломоносова!?

«История — это политика, опрокинутая в прошлое», — М. Н. Покровский.

Мы видим, как рождается гроза,

Которая сметает нечисть в ад,

Сжигая навьих ликов образа,

Усиливая силу во сто крат.

Хоть верьте, хоть не верьте – это так!

Умением возьмем, а не числом –

Всей правдою повержен будет враг!

Поймете и оцените потом.

Мы выживем, и через все пройдем.

Сквозь тернии ступивши на порог,

Мы с удивлением и радостью поймем –

Нас ждал всегда Великий Русский Бог!

«Следует знать историю отечества. Только ведая об истоках, можно постигнуть смысл дел настоящих и устремить ясный взгляд в будущее», - М. В. Ломоносов.

Первый в истории России обыск с конфискацией имущества происходил в доме М.В.Ломоносова сразу после его смерти. По приказу Екатерины II, граф Г.Г.Орлов опечатал кабинет учёного. Было изъято большое количество его работ, в том числе работы по истории России. Куда исчезли данные рукописи, до сих пор остаётся загадкой. Без сомнения там было то, что пугало власть тех лет и мешало их планам. Они утверждали, что данные работы соприкасаются с актуальными политическими вопросами.

Что же там могло быть, что считалось государственной тайной три столетия назад?

Вряд ли это могли быть работы по физике или химии. Много работ сохранилось в архиве и по естественным наукам: литературе и языку. Но вы не найдёте рукописей по истории, работе над которой учёный посвятил целых 12 лет. Именно ради истории Ломоносов отказался от обязанностей профессора химии. Но из этого объёмного труда нам доступен лишь Краткий российский летописец.

В 1757 году Ломоносов закончил первую часть Древней Российской Истории, но в письмах учёного есть упоминания и о других исторических сочинениях, которых так и ни кому не удалось найти. Исчезли рукописи и все подготовительные материалы его истории. Видимо там находились такие сведения, которые не должны были быть преданы огласке.

Не стоит также и скрывать тот факт, что М.В.Ломоносов интересовался и церковной историей. Он уделили много внимания религиозной реформе Мартина Лютера и осуждению православия. Возможно, что и церковное вольнодумство Ломоносова сильно тревожило правительство.

В 1819 году, уже через 50 лет после смерти учёного академия наук всё же опубликовала некоторые из работ Ломоносова, а именно «Рассуждение о размножении и сохранении российского народа». Издана она была с большими цензурными купюрами. Цензор, давший разрешение, был уволен. Министр духовных дел и народного просвещения заявил, что подобный труд имеет мысли предосудительные и оскорбительные для чести нашего народа и православной церкви. Он же распорядился, чтобы весь тираж был изъят.

Самое важное, что до Ломоносова не было серьёзных попыток записать Российскую историю, а значит, её можно было писать с чистого листа. Романовы для такого дела пригласил несколько немецких учёных: Байера, Миллера и Шлёцера. Работа Миллера «Происхождение имени и народа Российского», где рассказывалось о подчинении и порабощении славян скандинавами, о приходе Рюрика и происхождения слова Русь от скандинавского, вызвала огромное возмущение со стороны Ломоносова. Он утверждал, что «это не только безосновательно, но и для россиян весьма оскорбительно». В своих исторических записках Михаил Васильевич открыто обвинял немцев в фальсификации истории. Ничего не удалось опубликовать при жизни Ломоносова. Первая часть «Российской истории» всё же доступна и по сей день. Издательство всячески задерживалось, и труд увидел свет только через 14 лет, уже после смерти Ломоносова. Но как вы думаете, кто был издателем? Всё тот же Миллер. Поэтому работа полностью согласуется с Миллеровской точкой зрения.

Герхард Фридрих Миллер. В 1763 году Ломоносова уволили из Российской академии наук. Вышло распоряжение о передаче работ учёного по истории и языку академии. Но Екатерина II отменила указ об увольнении благодаря заслугам Ломоносова и его популярности. Ломоносов верил, что его труд может принести огромную пользу народу. Но всё очевиднее становится тот факт, что история, изложенная в его работах, хранила совершенно иное описание народа российского и, возможно, неугодное описание семьи Романовых.

Портрет Екатерины II кисти неизвестного художника.

В 1765 году в Гатчине Екатериной II была куплена усадьба и подарена Григорию Орлову. Одарила она его и титулом графа, дала диплом на княжеское достоинство. Тем не менее, граф всегда покровительствовал Ломоносову и понимал, что рукописи учёного нужно спрятать в надёжное место. Брат Григория Владимир, который находился в Самарской губернии, через некоторое время писал ему о том, что они спрятали рукописи надёжно.

После всей этой истории приходит советская власть и гражданская война. Но в этот же период советская власть производит поиски рукописей. После, отправляет буксирный пароход в Самару, чтобы выслать из имения в Усолье все ценности. Рукописей не было найдено.

Радует только одно, что если нет информации об уничтожении рукописей, а их поиски активно ведутся, значит, они где-то до сих пор хранятся и, возможно, когда-то будут найдены.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/yazik/kuda-ischezli-rukopisi-po-istorii-mvlomonosova-5cd6e2065a6e0400b34f4c1a