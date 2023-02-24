Русский код Буквицы
В феврале 2023 года прошёл IV Конгресс по Буквице. С докладами: «Буквица – Ключи к Здравию», «Буквица как программа образования-воспитания» выступила Василиса Сказочной Руси.
Василиса высказала свои мысли, подтверждённые практикой, о том, что прикладно изучая Буквицу, с заложенными в ней ключами, можно стать здоровее телом, крепче Духом, умнее, счастливее.
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#конгрессъпобуквице #руccкийкод #Василиса
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