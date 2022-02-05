Конгресс по буквице. Прямая трансляция
ДРУЗЬЯ! 5 февраля (сб) с 9.30-20.00 приглашаем на III КОНГРЕССЪ по БУКВИЦЕ
Программа дня:
9.30-10.00 Торжественное открытие Конгресса по Буквице.
Доклады по 40 минут, 15 минут ответы на вопросы, 5 минут перерыв.
10.00-11.00 Доклад Андрея Ивашко “Исцеление Русской орфографии в Славянском мире (возвращаем Буквы, вышедшие из обихода)”.
11.00-12.00 Доклад Ивана Царевича «Многомерность и многогранность Древлесловенского Языка на основе старинных Грамматик 1596 и 1609 годов».
12.00-13.00 Доклад Василисы «Русский характер по Буквице (с презентацией новой книги “Русский код”)».
13.00-14.00 Доклад Майи Караваевой “Семейная Школа Буквицы”.
14.00-15.00 Пир на весь мир (приносите полезные вкусности на скатерть-самобранку).
15.00-16.00 Доклад Андрея Ивашко “Роль и возможности Буквицы в Духовном Возрождении Русского Народа”
16.00-17.00 Доклад Ивана Царевича «Три основных вида письменности наших Предков – Буквица, Глаголица и Каруна».
17.00-18.00 Доклад Василисы «Буквица и Здравие».
18.00-19.00 Доклад Алексея Орлова «Буквица и Державность».
19.00-20.00 Свободное общение и обмен мнениями.
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