Конгрессъ по буквице. Доклад Алексея Орлова

Конгрессъ по Буквице состоялся в Москве, 2 февраля 2020 года.



Доклад главного редактора НСР – Алексея Орлова



Конгрессъ проводился с целью поделиться достижениями в области языкознания, мировоззрения и прикладного применения Буквицы вместе с известными писателями и исследователями.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=G-oNMnUpmpI