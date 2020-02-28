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Конгрессъ по буквице. Доклад Алексея Орлова

18:28. 28 февраля 2020 34 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Конгрессъ по Буквице состоялся в Москве, 2 февраля 2020 года.

Доклад главного редактора НСР – Алексея Орлова

Конгрессъ проводился с целью поделиться достижениями в области языкознания, мировоззрения и прикладного применения Буквицы вместе с известными писателями и исследователями.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=G-oNMnUpmpI

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