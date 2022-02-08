Закрытие конгресса по буквице 2022
Программа дня:
6 февраля
9.30-10.00 Приветствие участников Конгресса по Буквице.
Доклады по 40 минут, 15 минут ответы на вопросы, 5 минут перерыв.
10.00-11.00 Он-лайн доклад Александра Жаркова “Как Буквица влияет на материализацию желаний”, Киев.
11.00-12.00 Доклад Ивана Царевича «Правильное написание Ключевых Слов и Имён людей на Буквице».
12.00-13.00 Доклад Василисы «Буквица и Здравие человека (продолжение с телесно ориентированными практиками)».
13.00-14.00 Доклад Андрея Ивашко «Числоведение – работаем с Числами на основе Буквицы»
14.00-15.00 Пир на весь мир (приносите полезные вкусности на Скатерть Самобранку)
15.00-18.00 – тематические Круглые Столы и мастерские.
Управляющие – ведущие Конгресса
4 круглых стола:
+ Правильное написание Слов и Имён участников на Буквице – Иван Царевич
+ Числоведение, числовые коды в жизни человека – Андрей Ивашко
+ Буквица и Здравие – Василиса
+ Семейная школа Буквицы – Майа Караваева
18.00-19.30 Итоги Круглых Столов и направления деятельности по Языку и Буквице
19.30-20.00 Благодарности и напутствие.
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