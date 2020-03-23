Конгресс по буквице. Прикладная Буквица для познания себя. Иван Царевич. День 2

Конгрессъ по Буквице состоялся в Москве, 2 февраля 2020 года.



Доклад Ивана Царевича. День 1 – https://youtu.be/vELlC5qspnM



Конгрессъ проводился с целью поделиться достижениями в области языкознания, мировоззрения и прикладного применения Буквицы вместе с известными писателями и исследователями.



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#Буквица #Славяне #Конгресс #Книга #Языкознание #НаследиеПредков #Эзотерика #Магия #СлавянскиеМифы #ИванЦаревич #ГеоргийЛевшунов

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IONRSvLIxVA