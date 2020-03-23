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Конгресс по буквице. Прикладная Буквица для познания себя. Иван Царевич. День 2

16:01. 23 марта 2020 55 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Конгрессъ по Буквице состоялся в Москве, 2 февраля 2020 года.

Доклад Ивана Царевича. День 1 – https://youtu.be/vELlC5qspnM

Конгрессъ проводился с целью поделиться достижениями в области языкознания, мировоззрения и прикладного применения Буквицы вместе с известными писателями и исследователями.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IONRSvLIxVA

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