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Конгресс по буквице. Иван Царевич, Андрей Ивашко, Алексей Орлов

13:53. 7 февраля 2020 80 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Конгресс по Буквице. Москва, 2 февраля 2020 года.

07:10 – Андрей Ивашко
01:01:20 – Иван Царевич
02:16:16 – Майя Караваева
03:12:20 – Василиса
04:03:57 – пение сказителями Бувкицы
05:48:30 – Алексей Орлов (Народное Славянское Радио)
06:17:05 – послание участникам Конгресса от исследователя Александра Жаркова
06:27:30 – Круглый Стол: вопросы и ответы

Мы провели конгресс с целью поделиться достижениями в области языкознания, мировоззрения и прикладного применения Буквицы вместе с известными писателями и исследователями.

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Конгресс проводился 1-2 февраля 2020 года в Москве.

2 февраля – основной день Конгресса
В первой части выступили пять докладчиков по теме Буквицы – Андрей Ивашко, Иван Царевич, Василиса, Майя Караваева, Кирилл Коляда.

Во второй части будет Круглый Стол, где будут обсуждаться актуальные вопросы по теме Буквицы и Древлесловенского Языка и их прикладного применения в современной жизни.

Место: МЕТРО СОКОЛЬНИКИ, Матросский пер, д.1 стр. 1 подъезд 3 код двери К423

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_q1N2g2p4aI

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