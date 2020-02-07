Конгресс по буквице. Иван Царевич, Андрей Ивашко, Алексей Орлов

Конгресс по Буквице. Москва, 2 февраля 2020 года.



07:10 – Андрей Ивашко

01:01:20 – Иван Царевич

02:16:16 – Майя Караваева

03:12:20 – Василиса

04:03:57 – пение сказителями Бувкицы

05:48:30 – Алексей Орлов (Народное Славянское Радио)

06:17:05 – послание участникам Конгресса от исследователя Александра Жаркова

06:27:30 – Круглый Стол: вопросы и ответы



Мы провели конгресс с целью поделиться достижениями в области языкознания, мировоззрения и прикладного применения Буквицы вместе с известными писателями и исследователями.



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Конгресс проводился 1-2 февраля 2020 года в Москве.



2 февраля – основной день Конгресса

В первой части выступили пять докладчиков по теме Буквицы – Андрей Ивашко, Иван Царевич, Василиса, Майя Караваева, Кирилл Коляда.



Во второй части будет Круглый Стол, где будут обсуждаться актуальные вопросы по теме Буквицы и Древлесловенского Языка и их прикладного применения в современной жизни.



Место: МЕТРО СОКОЛЬНИКИ, Матросский пер, д.1 стр. 1 подъезд 3 код двери К423



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_q1N2g2p4aI