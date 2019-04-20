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Буквица. Как её применять в современном мире. Александр Жарков. Часть 2

09:01. 20 апреля 2019 Просмотров - 89 Нет комментариев Опубликовал:

Буквица что это

Автор-сказитель – Александр Жарков
Часть 1 – https://youtu.be/h1Y830vtBBI

Аз Боги Ведаю Глаголю Добро…
Как же работали заговоры наших предков?
На каком языке разговаривают полушария нашего мозга?
Древнесловенская буквица — универсальный код к миропониманию?
Образы и Сила предков, переданные нам через Родовую память и язык — как активировать?
Возможности по формированию мировосприятия с помощью Образности Русского языка;буквица — преимущество в решении актуальных проблемных вопросов;буквица — универсальный код к решению психологических вопросов.
Наше сознание и подсознание общаются между собой на изначальном языке, поэтому буквица является одним из языков программирования. Даже урезанные буквы нашего алфавита несут колебательную характеристику, как и древние тексты, вступая в энергоинформационное взаимодействие. Подсознание часто придаёт словам другое значение — изначальное, то есть с помощью буквицы можно проникнуть в духовный мир человека, расширить своё миропонимание и активировать знания и силу своего Рода.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ha6fFgDK0Ww

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