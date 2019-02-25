Тайна буквицы Фита.

Мне очень жаль, что вас с лица земли

циклоны революции смели.

Дух старины и пульс иных времён

хранились в очертаньях испокон.



Как распознать сумеем «миръ» и мiръ»?

Десятиричной «и» лишились мы.

Особая скрывалась красота

в словечках с буквой-бубликом «фита».



Но всё нельзя свести к нулю, убрать -

живут в старинных книгах «еръ» и «ять»,

и «ижицы» порхают стайкой птиц

по желтизне ветшающих страниц.



(Лана Степанова)



Любить свое Отечество для русского человека, столь же природно, как любить свою семью. Конечно, существуют и патологии, родовые травмы и приобретенные в процессе эволюции инстинкты, меняющие отношение людей к своей Родине. В результате возникает предательство. Этимология этого слова очень интересна и поучительна – собственно это отказ от своих предков, от их мудрости и от их дел. Это переход в иную семью, чьи корни не готовы питать нового члена, по самой простой банальной причине, они сами из семени предателей, а значит, еще не настолько разрослись, что бы прививать к своему древу чужие ветви, обломанные житейскими бурями. Учитывая же, что вся наша планета ранее именовалась Русью и была населена одним народом – славянами, совершенно логично предположить, что название Земля, это просто перекрученное слово семья. Ну а в семье, как водится, не без урода.

Сегодня, мы совершенно искаженно понимаем это слово, доверяясь толкованиям этимологов, а то и просто вольных исследователей из числа богоизбранного населения планеты, почему то решившего, что имеет право на поучения самого древнего народа планеты – руссов. Толкование урода ныне такое: в этом слове применена как исключительность приставка –у, означающая отрицательное отношение. Но позвольте, тогда почему слово угодник не носит нарицательного содержания?

Данный конкретный пример говорит нам о том, что не стоит слепо верить этимологическим словарям, особенно если эти словари писали люди, для которых русский язык не является родным. Взять хотя бы всем известного Фасмера, который обогатил языкознание открытием кучи "блестящих находок". Это ему принадлежит толкование слова "урод" с "отрицательной приставкой у-". Фасмер немец и в его языке приставка –у действительно имеет отрицательное значение, но что это доказывает? То что немец занялся не своим делом?

Каждый русский человек интуитивно догадывается, что приставка "у-" произошла от одноименного предлога и обозначает "рядом", "около", "недалеко", в отличие от приставки "вы-", обозначающей направление наружу, вон. Таким образом, вместе с массой других слов, начинающихся с приставки "у-" (участник, урядник, узнать, урожай), слово "урод" можно трактовать как: "около Рода". То есть это человек, имеющий какой то статус в обществе людей, выделяющих его из своей среды, как особенно близкого к древнему Богу по имени Род. Тому самому Богу Добра, от имени которого пришел на землю сын русской княжны Марии Богородицы и севастократора Византии, император Андроник Комнин, реальный прототип Исуса Христа жившего в 12 веке. Я уже рассказывал во многих работах про него и про то, как его учение превратилось в современное иудо-христианство, поменяв его учение на учение о нем. Первоначальное христианство таким не было. Вы его сегодня можете увидеть у староверов, четко отделившихся от никонианского христианства.

Исконный смысл слова "урод" - "близкий к Богу", отмеченный Божественным даром. Этот дар может проявляться и как физическое совершенство (вспомним польскую urod'у), и как особые способности. Если ваш ребенок в чем то замечателен и не похож на других, то он не ребенок индиго, как принято называть сегодня талантливых детей, и даже не гений. Он просто урод, то есть отмеченный особой печатью самого Рода, как дань уважения всем поколениям этой семьи. Такие дети награда для семьи и ее надежда, хотя конечно и большие сложности для всех ее членов.

Собственно, в русском языке это исконное значение сохранилось в слове "юродивый" (синоним "блаженный", т.е. отмеченный Божественной благодатью). А это согласитесь далеко не то, что понимается в уродстве ныне.

Каким же образом слово "урод" приобрело современный смысл физически или нравственно неполноценного человека, калеки? Тут нужно сказать отдельное спасибо никонианскому иудо-христианству, ведь эта религия рассматривала ниспосылаемые человеку страдания и лишения (включая физические изъяны) как признак особого Божественного расположения, в итоге некогда почетное прозвище "любимца Богов", уродивого, превратилось в синоним сумасшедшего калеки. Присмотритесь к истории религии: именно таковыми были почти все христианские святые. Так что уже в 17 веке, после прихода на трон Романовых и искоренения русского наследия, исконный смысл, рассматриваемого мной слова был заменен на его противоположность, как и многие, мешавшие никонианству слова.

Как видим, никакого совершенно уникального значения приставки "у-" (как отрицательного элемента) здесь нет и никогда не было.

Однако вы спросите меня, как же назывался человек предавший своих предков, то есть такой, каким мы современного урода понимаем? Того, кто не рядом с Богом, а изгнан за свои преступления против семьи и своего рода, на Руси звали "выродком". В полном соответствии со значение приставки "вы-" - "во вне", "от", "наружу".

Читатель даже не представляет, какой оберег дает ему русский язык в отношении людей ему неприятных. Вспомните, как мы обращаемся с понравившимся нам человеком, предлагая перейти на ты. А ведь это происходит исключительно после того, как устанавливается уверенность РОДСТВА душ. Начальство не понимает, что обращаясь к нему на вы, народ его выродком считает.

А корни этого обращения на ты, и на вы имеют удивительную разгадку, которую читатель сейчас впервые услышит, за долгие годы забвения. Готов к восприятию истины, приятель? Тогда слушай.

Есть в русском языке уникальнейшая буква ФИТА. Сегодня она убрана из алфавита, по причине того, что совершенно ясно характеризует отношение к Добру и Злу, не давая смешивать их между собой, создавая полуправду. Кстати, последняя форма, тоже зло. Правда не бывает наполовину. Она либо есть, либо ее нет.

Итак, фита.

Как пример силы этого слова, приведу понятие ВСЕЛЕНСКАЯ церковь. Сегодня мало кто знает, что существует и древнерусское название этой церкви. Причем, именно благодаря Фите, четко прослеживается раскол в христианстве. А причина простая: Фита читается в зависимости от духовного наполнения смысла слова и как Тэ и как Эф.

Смотрите сюда:

каТолический храм

каФолический храм.

Суть одна, и тот и другой, переводятся как вселенский, да только мы воспринимаем сегодня эти названия так: один папский, а второй греческий.

Дореволюционная романовская церковь именовалась Русская Православная (ортодоксальная=правоверная на самом деле; орто – право, доксия – вера) Греко-Кафолическая церковь. РПГКЦ.

Применяя фиту, христиане старого обряда и староверы беспоповцы, разделяли две ветви реформированного христианства, не относя себя ни к одной из них.

Вообще католическо-кафолические церкви основаны на учении апостолов о Христе, в то время, как древнее православие основано на родовом или семейском христианстве, то есть на таком, которое принесено в мир родственниками или потомками Спасителя. В этом христианстве выделяется семейское христианство, основанное Марией Магдаленой, женой и одновременно апостолом Христа, матерью его детей. То есть староверие, это продолжение веры в Бога Рода, приславшего в мир своего посланца и конечно сына, если понимать любого человека планеты, как потомка самого Рода. У староверов-богомилов Христос не сын Бога в современном представлении, а сын человеческий, бессмертной душе которого дана была особая роль, состоявшая в донесении до людей нового учения о пути к Богу.

В чем главное различие старой христианской веры, от поповского учения? Конечно, в бессмертии души. У староверов душа вечна и просто вселяется в тело в момент зачатия ребенка. Эта душа способна на многочисленные реинкарнации, пока полностью не очистившись от своих грехов, покинет Землю и навсегда вернется в обитель Рода. Ведь именно оттуда она была уведена падшим ангелом Сатанаилом, который пообещал ей многие блага на Земле.

Староверы понимают мир и тело, как тюрьму для души, а жизнь на планете, как возможность искупить свою вину, за то, что, когда то, их души поверили Сатанаилу. Поэтому прийти к осознанию Бога, можно только через труд и знания, а весь род любой семьи, должен стремиться к совершенствованию и мастерству. И не смотря на то, что этот мир не относится к миру Истинного Бога, а принадлежит Сатане, стараться изменить его к лучшему, помочь не только себе, но и другим людям найти путь к истине. Рано или поздно на земле не останется обманутых душ. Они все вернутся в дом к своему отцу, пройдя путь покаяния. На земле останутся лишь те, кто навсегда отвратил свое лицо от Добра, так называемые черные души. Именно поэтому в смысл Воскресения, староверы вкладывают иное понимание, чем просто полет Христа на небо. Бессмертная душа существовала всегда и Спаситель просто облегчил ей поиск пути к Роду, дав миру прекрасное учение о достижении высокой цели.

У попов душа рождается вместе с телом и после смерти попадает в ад или рай с вариациями на вампиров и прочих толкований о заблудившихся духах. Слово поп означает ПРЕДАВШИЙ ОБРАЗ ПРЕДКОВ, то есть выродок или находящийся вне Рода.

Раскол в православии принес необходимость разделения верующих на своих и чужих. Ели помните слова «иду на вы», то должны и осознать, что слово вы, это противопоставление слову мы. А так же слову ты, которое означает человека, доверие к которому есть, то есть одному из нас. Не даром в староверческих семьях родственникам никогда не выкают, называя всех на ты. А это, как раз и есть разное прочтение буквы Фита. Если свой, то читается и говорится ТЫ, а если чужак, то ФЫ или измененое ВЫ. Отсюда и выражение «чего ты фыркаешь (выкаешь)?», означающее, что я свой.

Читателю может показаться странным, что в слове католический прослеживается родная буква фита в смысле Т. Ничего странного, римская церковь не так давно определила себя вселенской, поскольку это произошло на одном из соборов. А ранее слово католический означало совершенно иное. Для понятия этого слова следует разобраться, что такое Анатолия.

Как известно древняя Анатолия, это просто Византия или Капи Тол, то есть Ближний Восток. То есть католический это ближневосточный. То есть то место, где и зародилось христианство, если конечно понимать, что все события описанные в библии и прочих свидетельствах происходили не в современном Израиле, а в городе Византий, отраженный в сказаниях как Ёросалем (Иерусалим)

Фамилия Капинус принадлежит к древнему типу славянских фамилий, образованных от личного прозвища.

Старинные прозвища, которые, как правило, отражали характерные особенности поведения или внешности данного человека, могли быть сложными, состоять из двух и более слов. Так, в старинных деловых актах встречаются записи: «Игнатко Великие Лапти» (1495), «крестьянин Толстые Пальцы» (1540). Иногда такие прозвищные сочетания сливались в одно слово, образуя именования типа: Сорокоум, Кривопляс, Пусторосль.

Так вот если Анатолий это выходец из Византии-Анатолии или просто византиец, то Капинус это дословно «ближний», то есть родственник по матери. Вспомните расхожую фразу на похоронах: «Родные и близкие, товарищи и друзья покойного… (далее по тексту)». Так вот родные это родичи по отцу, поскольку род на Руси идет по отчеству, которое имеет каждый из нас. А вот близкие, это родичи мамы, а не приближенные к семье. Ближний боярин, это боярин из рода жены царя, родственникам которой оказывалась высокая честь быть представленными в Государевой Думе. Плохой была жена, гнали и ее и ближних бояр в шею, поскольку не могли доверить им воспитание продолжателя рода. В те времена именно дядьки да тетки по матери воспитывали наследников рода. Ведь именно с молоком матери передается любовь к Отечеству и к отцу ребенка в частности. Согласитесь, что нет идеальней семьи, когда нет раздора между сватами, а дед по матери и его домочадцы, стараются не унизить зятя, а наоборот поднять его престиж в глазах его наследника. Хвалить зятя и невестку, на Руси было природно, поскольку все понимали, что их дети продолжение рода по отцу.

Однако я отвлекся! Итак, католический это ближневосточный, то есть византийский, а католическая вера это византийское христианство. То самое староверие. Сегодня мало кто понимает, что римские и греческие боги, это одна из форм древнего до-христианского пересказа славянского пантеона богов. Все того же Рода - Первобога, творца других Богов, часть из которых (Старшие Боги - например, Велес) приходится ему детьми, а часть - внуками (например, Лель). Люди же выступают правнуками Рода и внуками Старших Богов. То есть все боги славян это просто НАШИ ПРЕДКИ, жившие ранее на земле и вернувшиеся в мир Рода после совершения подвигов на Земле, то есть, полностью очистив свою душу. Вот это форма переросла в древнее христианство, равно, как и основное повествование о богах у славян. Только оно имело оргическую форму, то есть предавалось оргиям и мистериям. Сегодня это звучит крайне отрицательно с сексуальным поддекстом. Однако в оргиях ничего страшного не было. Так назывались пиры в честь богов, примерно как наши современные застолья на Пасху и Рождество. Сопровождались они постановочными спектаклями на темы из жизни богов, что, кстати, повсеместно было и на Руси. Когда же в мир пришло учение Христа, оно нисколько не противоречило вере в древнего Зевса (тот же Род), а наоборот развило его, делая человека еще более свободным. Это не устраивало тех, кто привык зарабатывать на жизнь церковными требами. Именно из оргического христианства (Геракл или Геркулес это отражение Христа) и вышел современный католицизм, который принял церковную иерархию. А учредив инквизицию, практически уничтожил это ответвление древней веры, создав апостольское иудо-христианство или римо-католическую (вселенскую церковь).

Я понимаю, что читателю следует пояснить и то, что такое Вселенная. Сегодня это слово воспринимается как весь космос. Отчасти, это правда, если понимать, что весь мир принадлежит Богу Роду. То есть все, что есть в мироздании это его ЛЕН, а он сам ЛЕННЫЙ СЕНЬОР. А точнее ВСЕЛЕННЫЙ. Вот отсюда и Вселенная, как владение Бога

Попы прекрасно понимали, что их влияние ни на Луну, ни на Юпитер не распространяется. А посему они понимали вселенскую церковь более узко, как рожденную в Византии христианскую веру, принесенную Христом на землю исключительно для людей.

Вот здесь возникает еще одна нестыковка в пониманиях старого обряда и иудо-христианства. Дело в том, что староверы считали, что землю создал Сатанаил, поскольку созданное Всевышним Богом вечно. Всевышний не создавал землю, он создал невидимый духовный мир, а когда увидел несовершенного гомункула (тело) созданного Сатанаилом, напоминавшего живого трупа, сжалился над ним и вдохнул в него обманутые души, бежавшие с его дома на Землю с Сатанаилом. Так появился ЧЕЛОВЕК, тело которого от Сатанаила, а душа от Бога. Всевышний Бог и Бог-Творец это разные персонажи. Творец еще именуется у масонов Архитектором Вселенной, то есть тем, кто желает перестроить совершенные владения Всевышнего Бога. Таким образом, смешав правду и неправду, создали полуправду или религии в которых не смотря на замечательную первооснову, началось поклонение КНЯЗЮ МИРА СЕГО, то есть Сатане. А как символ этого поклонения принято изображение мучительной казни посланника Рода на кресте – распятие. Согласитесь, что логично бы было поклоняться воскресению, коль в нем главный смысл иудо-христианства. Ан нет! Применен символ мучений, как назидание всем, кто рискнет поинтересоваться истинным Богом. С этим символом на Земле и совершены самые страшные преступления, которые возглавляли все, без исключения, формы церквей иудо-христианства известные ныне в мире.

Назовите, хоть одного старовера-христианина, который бы разжег костер под своим оппонентом по вере? Таких нет и быть не может.

Так вот, прикрывшись традициями древнего христианства, сегодня в мире процветает самый обыкновенный сатанизм. Вас еще удивляет, что древние названия типа католицизм или кафолицизм присутствуют в нем повсеместно?

Просто для Руси, западная оргическая ветвь христианства была не совсем родной, хотя происходила из праславянского лагеря. На Великой Руси больше принималась своя форма повествования о богах и Роде. А посему, когда пришла на Русь, в результате реформ Романовых иная вера с запада, где уже реформировали оргическое христианство в современный строгий католицизм, русские люди начали «фыркать» на ту веру, которая объявила себя вселенской (католической). С этого момента жидовствующее лютеранство (термин староверов из их духовных книг) на Руси стало именоваться каФолическим, а в Европе каТолическим, что по сути одна и та же ложь. В мире существует только одна Вселенская христианская церковь, это староверие, вышедшее из древней веры в русского Бога по имени Род, где душа имеет возможность освободиться из системы координат Земля и насладиться возможностями ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ ВЕЛИКОГО РУССКОГО БОГА. Кстати и сама Земля, в конце концов, прекратит свое существование в современной форме, и выйдя из под правления Сатаны, станет частью лена Всевышнего Бога.

Вот такая тайна буквы ФИТА, дорогой читатель. Теперь ты знаешь, что фыркать не так уж и плохо.



Стихи про старинные буквы

Занимательная АзБука для детей и взрослых



Геннадий Коваленко



Нет без буквиц алфавита -

Всё одно, что Русь без жита.

Нужно начинать с Азов,

Без Азов не будет слов.

Букву Аз и букву Буки,

Знать потребно для науки.

Коль забудешь Аз и Буки,

Будешь жить ты в смертной скуке.

Ведь без них, ни бэ ни мэ,

Ничего непонимэ.

Буква Буки - буква Бог,

Без неё умрёт наш слог.

Буквы Веди и Глаголь

Так же знать дружок изволь.

Ведать нам о многом надо -



Люди всё же мы, не стадо.

Путать вредно её с Фитой,

Буквой так же знаменитой.

Будешь Ведать, будешь знать -

Ломоносову под стать.

Трудно жить нам без Глаголи,

Как без хлеба и без соли.

А коль так, жуй хлеб да соль

И про разное глаголь.

Буква есть у нас Добро.

О том предание старо.

Без Добра, не жить на свете,

Это знают даже дети.

Буква та крепка, как дуб,

То запомни, коль не глуп.

В слове есть она - Душа,

Нет её, ты вшою вша.

Буква Е на свете есть,

Без неё, слов не прочесть.

Буква та не просит есть,

Да про нашу она честь.

Рядом с нею буква Ёж,

Ту руками не возмёшь.

Буква та не именита,

Но пред Богом не забыта.

А про точки две забудешь,

То в глупцах пожалуй будешь.

Буква Жизнь или Живёте,

Вся о нас с тобой в заботе.

На Земле весь мир чесной,

Да и мы живём с тобой.

Эта буква, всем нам мать,

Крепко нужно её знать.

Всё родится из Земли,

А коль так плоды емли.

И без Иже нам не как,

Коли ты брат не дурак.

Буква всех соединяет,

В тесный круг объединяет.

Иже ведь честна и пряма,

Людям всем об этом знамо.

Как нам жить без буквы Как?

Ждать когда засвищет рак?

Нам ведь эта буква Как,

Словно пьянице кабак.

Буква Л, есть буква Люди,

Есть она даже у чуди.

Люди тож не из последних:

Нет людей и нет обедни.

И она легка как лён,

Ей от нас большой поклон.

В голове коль нету Мысли,

Знать мозги у нас прокисли.

Буква М, всем нам как мать,



Это надо понимать,

Хоть хорошая мысля,

К нам приходит опосля.

Человек Наш так устроен,

Крепко сшит, да ладно скроен.

Буква Наши, как скала,

Хоть по виду и мала.

Без неё, отказ, не мыслим,

Потому в букварь зачислим.

Буква эта не казиста,

Но как прочие - речиста;

Буква О, по русски - Он,

Вся округла, будто слон.

Будто Русь она протяжна,

Не кондова, не серьмяжна.

И купец купцом, по виду -

То сравненье, не в обиду.

Буква есть у нас Покой;

Полем разлилась, рекой.

Слов не счесть на букву эту

По всему честному свету.

Чуть не четверть словаря,

Между нами говоря.

Буква Разум - буква Рцы,

Как горох во все концы

Разлетелась по просторам:

По долам, лесам и горам.

И течёт рекой по свету,

Мы запомним букву эту.

Разум Слово сотворит -

Он его боготворит.

Мы без Слова, как без рук,

Не пустой то, братцы, звук.

Оно дар и милость Бога:

Слово - в вечность есть дорога.

Буква С, есть буква Совесть

И об этом наша повесть.

Станем мы на этом Твёрдо,

Буква Твердь, ведь это гордо.

Буква та, тверда - алмаз,

И на ней играет глаз.

В остальном же, нам опора,

В Том , вы убедитесь скоро.

Коль у вас есть братцы Ум,

Он рождает много дум.

Коли Бог не дал Ума,

Ждёт тюрьма нас и сума.

Буква У, увы, невзрачна,

И звучит немного мрачно.

Человек угрюм бывает,

Да от ласки быстро тает.

Буква Фита, вся в Ферязи.

Ходят в ней, одни лишь князи.

Эта буква Франт и Ферт,

У неё нет резких черт.

Фита, будто фимиам

Заполняет слова Храм.

Есть у нас и буква Хер,

Та из неприличных сфер.

В чём та буква виновата?

Коль не можем мы без мата;

Поминаем букву Ха.

Вот такая чепуха.

Буква Ха, есть в слове Хлеб,

В нем сияет солнце - Феб.

Хлеб, всему есть голова,

Не пустые то слова.

Вслед за ней идёт Цыган,

Он ведёт нас в балаган.

Там гадалка нам гадает,

Букву Ц, нам называет.

Для меня, та Ц - Цветок,

Буква знает свой шесток.

Хоть вредна бывает Це,

Точно муха та Це – Це.

Буква Червь нам не чужда,

Как соседская беда.

В ней есть Чадо и есть Чудо,

Без неё ни как покуда.

Без Червя нет Алфавита,

Слово ведь из буквиц свито.

Буква Ш. на шар несхожа,

Но для дела тож пригожа.

Белой ниткой слово Шито,

Коли буква Ш забыта.

Без неё прожить нам можно,

Только сделать это сложно.

Звать придётся логопеда,

Коли ты, мой друг скареда.



Обратимся к букве Ща,

Без неё ведь нет Борща.

И не будет, братцы, Щей,

Если гнать её взашей:

Враз исчезнет в речке Щука,

Там останется лишь скука.

Буква любит Щеголять,

Трудно нам её понять.

Буква Ер, есть твёрдый знак,

В слове без неё ни как.

В слове буква Ер, твердит,

И за этим зорко бдит.

Рядом с ней, буквы ЕрЫ

Азбучные чтит миры.

Слово ей назвать - ни как,

Разве, что засвищет рак.

Это буква Ы у нас.

Она будто трубный глас.

От него Ер да ЕрЫ

Низвергаются с горы.



Мягкий знак - есть буква Ерик,

Не откроем тем Америк.

Эта буква всё смягчает,

Снегом на ладони тает,

Новые творит слова,

Одним слово - голова.

А за нею буква Эра,

У неё своя манера.

Пишут Э в начале слова,

Для Руси, всё это ново.

Все слова из за границы,

Нет у нас её криницы;

Нет истоков на Руси,

Хоть у Господа проси.

Была многим не по нраву,

Но прижилася на славу.

Пётр 1 в том виной.

Ломоносов шёл войной

На подарок из Европы,

Отвращал Державин стопы.

Э, однако ж притерпелась

И с народом русским спелась.

В азбуке есть буква Юс,

На изысканный та вкус.

Любит буква та Юлить

И без злобы пошалить.

В букве этой Юга солнца

В наше смотрится оконце.



Буква Я, тверда как сталь,

Иногда её мне жаль.

Гвозди б из неё ковать,

Буква я гвоздям под стать.

Часть согласных с ней враждуют,

А другие в ус не дуют.



Вот и азбуке конец,

Коль прочёл, то молодец.

А не знаешь Аз и Буки,

То без толку все науки.

И помрёшь ты дураком,

Коли с ними не знаком.

Все читайте книжицы,

От Аза до Ижицы.

Источник: https://www.proza.ru/2017/05/02/945