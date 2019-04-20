Буквица. Как её применять в современном мире. Александр Жарков. Часть 1

Буквица что это



Автор-сказитель – Александр Жарков

Часть 2 – https://youtu.be/Ha6fFgDK0Ww



Аз Боги Ведаю Глаголю Добро…

Как же работали заговоры наших предков?

На каком языке разговаривают полушария нашего мозга?

Древнесловенская буквица — универсальный код к миропониманию?

Образы и Сила предков, переданные нам через Родовую память и язык — как активировать?

Возможности по формированию мировосприятия с помощью Образности Русского языка;буквица — преимущество в решении актуальных проблемных вопросов;буквица — универсальный код к решению психологических вопросов.

Наше сознание и подсознание общаются между собой на изначальном языке, поэтому буквица является одним из языков программирования. Даже урезанные буквы нашего алфавита несут колебательную характеристику, как и древние тексты, вступая в энергоинформационное взаимодействие. Подсознание часто придаёт словам другое значение — изначальное, то есть с помощью буквицы можно проникнуть в духовный мир человека, расширить своё миропонимание и активировать знания и силу своего Рода.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=h1Y830vtBBI