Главная » Видео, Славянский Язык

Буквица. Как её применять в современном мире. Александр Жарков. Часть 1

09:01. 20 апреля 2019 Просмотров - 122 Нет комментариев Опубликовал:

Буквица что это

Автор-сказитель – Александр Жарков
Часть 2 – https://youtu.be/Ha6fFgDK0Ww

Аз Боги Ведаю Глаголю Добро…
Как же работали заговоры наших предков?
На каком языке разговаривают полушария нашего мозга?
Древнесловенская буквица — универсальный код к миропониманию?
Образы и Сила предков, переданные нам через Родовую память и язык — как активировать?
Возможности по формированию мировосприятия с помощью Образности Русского языка;буквица — преимущество в решении актуальных проблемных вопросов;буквица — универсальный код к решению психологических вопросов.
Наше сознание и подсознание общаются между собой на изначальном языке, поэтому буквица является одним из языков программирования. Даже урезанные буквы нашего алфавита несут колебательную характеристику, как и древние тексты, вступая в энергоинформационное взаимодействие. Подсознание часто придаёт словам другое значение — изначальное, то есть с помощью буквицы можно проникнуть в духовный мир человека, расширить своё миропонимание и активировать знания и силу своего Рода.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=h1Y830vtBBI

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Буквица. Как её применять в современном мире. Александр Жарков. Часть 2
...предков?На каком языке разговаривают полушария нашего мозга?Древнесловенская буквица — универсальный... алфавита несут колебательную характеристику, как и древние тексты, вступая ...есть с помощью буквицы можно проникнуть в духовный мир человека, расширить ...
Тайна буквицы Фита.
...такое: в этом слове применена как исключительность приставка –у, ..., то есть такой, каким мы современного урода понимаем? Того,...древнего христианства, сегодня в мире процветает самый обыкновенный сатанизм... Геннадий Коваленко Нет без буквиц алфавита - Всё одно,...
Закон Рита или телегонии. Правда или вымысел
...инженер предложил царю Николаю II применять с аэропланов бомбы против ...признание "телегонии" невыгодно современному миру, погрязшему в блуде. Как считают многие исследователи, если... этимологии русского языка на примере буквицы и слово "любовь" разделить...
Духовное наследие Славян и Ариев
... к уничтожению Солнца (Звезды), как источника Света. Например, сейчас ...применялось для межродовых и междержавных договоров. Известны различные варианты сокращённой Буквицы... Срединный Град, Срединный Мир, Срединный Сад. [5] Современное название Венеи — Европа...
«Язык Русcов: от óбразного к безóбрàзному»
...славян и греческого алфавита. Применяя новый метод микроэпиграфики, ...древности использовались все языки мира, но никогда не...писали слова так, «как слышится». Современное правописание сильно отличается .... Они взяли древнеславянскую Буквицу, в которой было ...
ОТВЕТ НА ПИСЬМО И ВОПРОСЫ АЛЛЫ ИВАНОВНЫ
... алкоголиков, представителей преступного мира. Как пример – последние события...долго), поэтому здесь «применяется» так называемое ПОСЛОЙНОЕ ... время) значение каждой БУКВИЦЫ Русского языка. Об ...и есть «индустрия современной медицины». Как лечат «Ротшильдов» ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)