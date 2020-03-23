Морфология русских сказок

Чтобы понять древние сказы и смысл, заложенный в них, необходимо отказаться от современного мировосприятия и взглянуть на мир глазами людей живших в древние времена, когда и появлялись сами сказы. Ключами к настройке на древнее восприятие являются неизменные образные корни той или иной сказки. Например, животные - это название чертогов на Сварожьем Круге, когда же они помогают - это нужно воспринимать как помощь предков, тотемное животное.

Как пишут в ведах, первый Великий Потоп произошёл в результате уничтожения Луны Лели, одной из трёх Лун вращавшихся вокруг Мидгард-Земли в те времена.

Вот как говорят древние источники об этом событии: “Чада вы Мои! Знайте, ходит Земля мимо Солнца, но Мои слова не пройдут мимо вас! И о древних временах, люди, помните! О Великом потопе, истребившем людей, о падении на матушку Землю огня!” / Песни птицы Гамаюн /.

“Вы на Мидгарде живёте спокойно с давних времён, когда мир утвердился… Помня из Вед о деяниях Даждьбога, как он порушил оплоты Кащеев, что на ближайшей Луне находились… Тарх не позволил коварным Кащеям Мидгард разрушить, как разрушили Дею… Эти Кащеи, правители Серых, сгинули вместе с Луной в получастьи… Но расплатилась Мидгард за свободу Даарией, скрытой Великим Потопом… Воды Луны тот Потоп сотворили, на Землю с небес они радугой пали, ибо Луна раскололась на части и с ратью Сварожичей в Мидгард спустилась…” / Саньтии Веды Перуна /.

В память о спасении от Потопа и Великом Переселении Родов Расы Великой в 16-й год появился своеобразный обряд – Пасхет с глубоким внутренним смыслом, совершаемый всеми Православными людьми. Этот обряд всем хорошо знаком. На Пасхет крашенные яйца ударяют друг о друга, проверяя, чьё яйцо крепче. Разбитое яйцо называли яйцом Кащеев (отдавали его собакам), т. е. разрушенной Луной Лелей с базами Чужеземцев, а целое яйцо называли Силой Тарха Даждьбога (ели сами). А чтобы очищенное яйцо отличалось от неочищенного их и красили. В обиходе также появилась сказка о Кащее Бессмертном, чья смерть была в яйце (на Луне Леле) где-то на вершине высокого дуба (на мировом дереве, т. е. фактически на небе). И не путайте - бес смертный и безсмертный, раньше была и такая форма написания, означавшая вечность. А Луначарский развел сплошную бесовщину. И заметьте, не в католицизме, не в иудаизме, не в исламе, хотя корни у всех одни, такого обряда нет! Став православным, христианство вынуждено было ввести этот обычай, изложив его на новый лад и окрапив символом крови Иешуа.

Но у яйца есть еще одно, более глубокое значение. Яйцо во все времена, ещё задолго до христианства, было символом Вселенной, атрибутом Рода Великого. Это Род Небесный силою любви - Лады (или Прави) разрушил яйцо - структурную ячейку надкосмического информационного поля, и «любовью мир наполнился».

"До рождения света белого тьмой кромешною был окутан мир. Был во тьме лишь Род - Прародитель наш. Род - Родник Вселенной, Отец богов. Был вначале Род заключён в Яйце, был он семенем непророщенным, был он почкою нераскрывшейся, но конец пришёл заточению, Род родил Любовь - Ладу-матушку. Род разрушил темницу силою Любви, и тогда Любовью мир наполнился. И родил Он Царство Небесное, а под ним создал Поднебесное. Отделил Океан - море синее от небесных вод твердью каменной. Разделил Свет и Тьму, Правду с Кривдою. Род из уст испустил птицу Матерь Сва, Духом Божьим родил Сварога..." / Песни птицы Гамаюн /

Яйца, разрисованные в те времена, представляли и до сих вор представляют собой настоящие произведения искусства. Во-первых, для их разрисовки последователи древнего православия использовали все семь цветов радуги, плюс белый и черный, которые должны были олицетворять собою цвета девяти чакрчеловека. Так как нам известен закон: «Как наверху, так и внизу, и наоборот», то из этого следует, что гамма из девяти цветов символизирует основные созидательные силы Космоса. Кроме всего прочего, на праздничных яйцах изображались в виде сказочных, порхающих среди цветов, птиц небесные ипостаси Рода, его дети - боги. Очень часто изображались и орнаменты из свастик.

Новая религия не только искажала славянские сказки, но и создавала свои. В таких сказках главным образом присутствует извечная мечта христианского народа о «халяве». В то время как в славянских сказках главные герои всегда добиваются цели только своим трудом. Кстати, в Индии есть очень популярная сладость - халава, которую раздают бесплатно в храмах. Это сладкое блюдо из манки, обжаренной сначала в сливочном масле, а затем доведенной до готовности в сладком сиропе.

Одним из примеров искажений является Сказка о репке, известная всем с самого раннего детства. В изначальном славянском варианте данная сказка указывает на взаимоотношение поколений, а также указывает на взаимодействие временных структур, форм жизни и форм существования.

В современном варианте этой сказки не хватает еще двух элементов, существовавших изначально – Отца и Матери, без которых получается семь элементов, т к у христиан семеричная система восприятия, в отличии от девятиричной славянской системы.

В изначальной сказке было девять элементов, в каждом из которых был свой скрытый образ:

Репка – достояние и мудрость Рода, его корни. Она как бы объединяет земное, подземное и надземное; Дед – Древняя Мудрость; Бабка – традиции дома, хозяйственность; Отец – защита и опора; Мать – любовь и забота; Внучка – дети, внуки; Жучка – достаток в Роду, есть что охранять; Кошка – благостная обстановка в Роду, т к являются гармонизаторами энергии человека; Мышка – благосостояние семьи, где нечего есть и мыши не водятся.

Но христиане убрали Отца и Мать, и заменили их образы на защиту и опору от церкви, а заботу и любовь – на Христа.

Изначально смысл заключался в следующем: иметь связь с Родом и Родовой Памятью, жить в гармонии с родными и иметь Счастье в семье. Может отсюда и пошло выражение - Дать по репе - чтобы наступило просветление.

Еще одним из многих искажений является сказка Колобок. Вот один ее изначальный вариант:

Эта сказка является образным описанием астрономического наблюдения Предков за движением Месяца по небосклону от полнолуния к новолунию. В Чертогах Тарха и Дживы, на Сварожьем Круге, происходит полнолуние, а после Чертога Лисы наступает новолуние.

Таким образом можно было получить начальное знание в астрономии и изучать звездную карту мира.

Подтверждение такой интерпретации Колобка можно найти в русских народных загадках (из собрания В.Даля):

Голубой платок, красный колобок: по платку катается, людям усмехается.

Это про Небеса и Ярило-Солнце. Интересно, как бы сказочные новоделы изобразили красного Колобка? Подмешали румян в тесто?

Кроме всего прочего не стоит забывать о версии искуственного происхождения Луны. Колобок, а не каравай, можно испечь только в условиях невесомости.

Еще образ Колобка можно связать с колобьим телом Живы, имеющим форму золотистого светового шара и расположенным вокруг головы человека. Его называют также телом интеллекта. Колобок гордится своим умом и ловкостью (интеллектом), полагая, что справится со всеми испытаниями и в эпоху Лисы. В ведические времена сказку про Колобка, конечно, рассказывали совсем по иному, потому что никто его не съедал – люди дружили со своей головой. Не зря лоб - высокое видное место, а били челом, пригорочком.

Вы никогда не задавались вопросом: почему Луна имеет и мужское имя Месяц? Или наоборот? Не являются ли эти имена половинками чего-то третьего, целого? И почему мы всегда видим только один холодный лик, платонически любящий Землю? Второй же, очень редко и ненадолго, показывается только солнцу, да так страстно, что на Земле наступает затмение... В мифологии исконных русских сказок не бывает ничего случайного! Вот, к примеру, в "Слове о полку Игореве" упоминается ныне почти забытое понятие Троян-Траян. Перегласовка А на О в данном случае естественна: не надо забывать, что автор «Слова...», впрочем, как и сам Боян с вещими перстами, - певцы, а не сказители. «О Бояне, соловiю стараго времени! а бы ты cia плъкы ущекоталъ, скача, славiю, по мыслену древу, летая умомъ подъ облакы, свивая славы оба полы сего времени, рища въ тропу Трояню чресъ поля на горы». Здесь речь явно идет не о земных путях - о небесных, на что есть прямое указание: «.. скача словом по мысленному дереву, летая умом под облаками». Второе уточняющее указание - «...свивая славы обеих половин нашего (сего) времени», то есть земное и небесное время. И третье, написанное явно для непонятливых: «...рыская тро(а)пой Тро(а)яна через поля на горы», где поля - земля, горы - небо...

Далее: «На седьмом веце Трояни връже Всеслав жребий о девицю себе любу. Той клюками подпръся, оконися и скочи к граду Кыеву, и дотчеся стружием злата стола Киевскаго; Скочи от них лютым зверем полночи из Белаграда, обесися сине мьгле; утръ же вознзи стрикусы, оттвори врата Новуграду, разшибе славу Ярославу, скочи волком до Немизи с Дудуток. На Немизе снопы стелют головами, молотят чепи харалужными, на тоце живот кладут, веют душу от тела. Немизе кровави брезе не бологом бяхуть посеяни - посеяни костьми руских сынов». Это все о том, что вещий князь-оборотень и чародей Всеслав Полоцкий, не принявший христианской веры, на «седьмом веке Трояна»«девой себе любу». Вероятно, это была последняя попытка одного из Рюриковичей восстановить «древлее благочестие» в Киевской Руси. И не нужно отсчитывать время от некой даты, чтобы установить, что же такое седьмой век Трояна. Это чистая аллегория автора. Седьмой век - седьмая, последняя, вечность Трояна, как есть седьмое небо, седьмой день недели, семь цветов радуги. Это конечный срок существования чего-либо в славянской мифологии и точка отсчета нового времени, века, эпохи.

Но все-таки кто же он, Троян-Траян? А это и есть третье, общее, имя Месяца и Луны. Траян светит лишь по ночам, одновременно со звездами. Третья, божественная, суть Яна - владычество над ночными светилами. Он атавизм эпохи крамолия, доживающий в сознании славян свой последний, седьмой век, потому и не входит в пантеон богов, утвержденный Владимиром Святославичем. Вместе с восходом солнца власть Траяна заканчивается, поскольку ночной кумир ослеплен самой яркой звездой и лишь изредка, показывая свой нрав, спорит со светилом, на короткое время затмевая его. Как известно, при полном затмении на небосклоне проступают звезды. В мифологии славян это недобрый знак, предупреждение об опасности, поэтому автор «Слова...» так часто и упоминает Траяна и его уходящее время, однако князь Игорь «возре на светлое солнце и виде от него тьмою вся своя воя прикрыты. И рече Игорь к дружине своей: «Братие и дружино! Луце ж бы потяту быти, неже полонену быти. А всядем, братие, на свои борзыя комони, да позрим синего Дону!». Его презрение к грозному знаку и возможной смерти продиктовано целью - испытать позор плена, дабы призвать князей к единству. Но это к слову.

Никто иной, как только повелитель звезд Траян может заслонить Солнце. Созвучие этому можно найти и в санскрите. Слово

/tärakä-räjа/(тарака-райя), означает луна, месяц мужского рода, а буквальный перевод - Царь Звёзд! Таким образом, звезда расшифровывается не только как совокупление стихии земного и небесного света знаний, прежде всего, это способ, инструмент, с помощью которого Правь правит земной жизнью, Явью. Отсюда и возникла астрология, а потом астрофизика. Автор «Слова...» не случайно сказал: «...свивая славы оба полы сего времени». У мира две половины времени, день и ночь, свет и тьма, и два соправителя - Солнце и царь звезд Траян ...

Теперь возьмем описание змея Горыныча.

Образ змея – означает круглый и длинный, как змея, горыныч – потому, что высотой с гору. В данном случае – явное описание смерча. Змей Горыныч может быть и трехглавый (три воронки), и девятиглавый.

Другие древние русские сказки, описывающие облик змея, говорят о том, что он может летать, крылья его – огненные. Когтистые лапы и длинный хвост с остриём – излюбленная деталь лубочных картинок в сказках, как правило, отсутствуют. Постоянной чертой змея является его связь с огнём: «Поднималась сильная буря, гром гремит, земля дрожит, дремучий лес долу преклоняется: летит трёхглавый змей», «Летит на него лютый змей, огнём палит, смертью грозит», «Тут змей испустил из себя пламя огненное, хочет сжечь царевича».

В этом змее узнаётся змей Кундалини – духовная сила человека. Его постоянная угроза: «Я твоё царство (т.е. тело) огнём сожгу, пеплом развею».

В русских народных сказках змей является охранителем границы в Царство Небесное. Сама граница описывается как огненная река, называемая Смородинка («мор» – смерть, «один» – один; то есть смерть одна). Через неё ведёт мост, называемый «калиновый» (на санскрите «кали» – злосчастный), то есть на эту границу может ступить только тот, у кого яйцехоре («семя дьявола» – капля Причинной материи) проявилось в полной мере. Перейти же через мост сможет тот, кто убьёт змея (яйцехоре), то есть победит всю свою животную стихию.

Если разложить слово Горыныч по буквицам древнерусского языка, мы получим подтверждение вышеизложенного. Г-ОР-ЫНЫ-Ч - путь ОРа, проявленный в неизвестное множество (ыные), приводящий к определенному рубежу, Черте, мосту.

При встрече со змеем героя поджидает опасность сна, засыпания, то есть наваждения – морока: «Царевич стал по мосту похаживать, тросточкой (основным восходящим каналом силы Кундалини, идущим по центру позвоночника человека) постукивать, выскочил кувшинчик (мистические способности, проявляющиеся по мере подъема Кундалини) и начал перед ним плясать; он на него засмотрелся (увлёкся мистическими способностями) и заснул крепким сном (т.е. «впал в прелести»). Неподготовленный человек засыпает, истинный герой – никогда: «Буря – богатырь наплевал (не увлёкся этими способностями), нахаркал (привёл их в «хару», уравновесил) на него и разбил на мелкие части. Змей безсмертен и непобедим для непосвящённого, его может уничтожить только определённый герой: яйцехоре может быть побеждено лишь тем, в ком оно находится – «Во всём свете нет мне другого соперника, кроме Ивана-царевича, да он ещё молод, даже ворон костей его сюда не принесёт».

Змей никогда не пытается убить героя оружием, лапами, или зубами – он пытается вбить героя в землю (т.е. в грех) и этим его уничтожить: «Чудо-юдо стал одолевать его, по колено вогнал его в сырую землю». Во втором бою «забил по пояс в сырую землю», то есть с каждым боем в человеке всё в большей мере начинает проявляться грязь (сырая земля) яйцехоре. Змея можно уничтожить только отсечением всех его голов, то есть победой над своими чувствами. Но эти головы имеют чудесное свойство – они вновь вырастают, то есть власть чувств увеличивается при их удовлетворении: «Срубил чудо-юду девять голов; чудо-юдо подхватил их, чиркнул огненным пальцем – головы опять приросли». Только после того, как огненный палец (похоть) отрубается, герою удаётся срубить все головы.

Зная зависимость духовного развития от овладения своими чувствами, наши предки дали нам следующее наставление:

Где чувства господствуют – там вожделенье, А где вожделенье – там гнев, ослепленье, А где ослепленье – ума угасанье, Где ум угасает – там гибнет познанье, Где гибнет познанье, да ведает всякий – Там гибнет дитя человечье во мраке! А тот, кто добился над чувствами власти, Попрал отвращенье, не знает пристрастий, Кто их навсегда подчинил своей воле – Достиг просветленья, избавясь от боли, И сердце с тех пор у него беспорочно, И разум его утверждается прочно.

Третий бой – самый страшный. Особым условием последнего боя является то, что убить змея может только чудесный помощник героя – его Дивье, духовное тело: «Богатырский конь бросился на побоище и начал змея зубами грызть и копытами топтать. ...Жеребцы прибежали и вышибли змея из седла вон. ...Звери бросились на него и разорвали в клочки». «Одна лошадь поднялась на дыбы и змею на плечи взвалилась, а другая по боку ударила копытами, змей свалился, и лошади притеснили змея ногами. Вот лошади-то!» Бой, конечно, кончается победой героя. Но после боя нужно выполнить ещё одно дело: змея нужно окончательно уничтожить, то есть необходимо преобразование тел человека в Светье тело (тело Света) – чистой добродетели: «А туловище скатил в огненную реку»; «Все части подобрав, сжёг, а пепел развеял по полю»; «Наклал костёр, сжёг змея в пепел и пустил по ветру». (тела и оболочки в русских сказках)

Этим сказки подготавливают детей к поиску Царства Небесного – к достижению полного совершенства через обретение тела Света.

Чтобы развлечь вас и немного отвлечь от огненной бури, я расскажу вам один анекдот в былинной манере: «…Вот оно это громадное поле, на котором уже топчутся несметные орды. А вот и два самых сильных воина, что съезжаются в центре. С одной стороны Пересвет - в солнце одетый, с другой Челубей - мраком окутанный. Они сшибаются, да так, что гром сотрясает небеса и землю, и разлетаются на части мощные кони их. И спешившись Челубей уже наносит по голове Пересвета такой удар, что входят ноги Пересвета по колено в русскую землю Матушку. Но выстоял Пересвет, отшвырнул в сторону расколотый шлем, размахнулся и ударил Челубея булавой, да так, что вошли ноги Челубея по колено… в его брюхо. Не приняла земля Русская татарских ног...».

Еще одной загадкой являлась игла. Ведь яйцо, в котором игла хранилась, если учитывать древнейшие космогонические представления, обозначает зародыш Мироздания. Каким же образом в нём может находиться судьба Кащея?

В сказке «Хрустальная гора» (А. Н. Афанасьев) есть совершенно удивительный образ, позволяющий пролить свет на эту непростую тему. Герой спасает царевну из царства смерти – хрустальной горы. Несмотря на то, что властелином царства смерти в данном случае является Змей, со сказками о Кащее этот сюжет сближает наличие сундука с заветным яйцом, в котором и заключена судьба царства смерти. Змей уже повергнут героем и соколом. Сундук заключён в туловище Змея. В сундуке – заяц, утка, рыба, а в них – яйцо. Всё как в сказках о Кащее. Но в яйце – не игла, а зерно. Именно прикосновение этого зерна и разрушает Змиево царство смерти – хрустальную гору, в которой заточена царевна. Зерно, разумеется более древний и более глубокий образ, нежели игла. Если игла использовалась в древней Руси знахарями от сглаза и от злой колдуньи, то зёрна и цветы обозначали воскрешение жизни. И вплоть до двадцатого века блюда из зёрен использовались в церковной и в народной традициях при поминальных обрядах именно в этом значении. Но почему же всё-таки игла заменяет зерно? На родственном славянским языкам санскрите «шилаа» – означает камень, скала, но в то же время «шила» – «колос» (санскр.). Колос – это уже, буквально, воскресшее зерно. Что же общего между колосом и скалой? Вспомним русское слово «шило» – это игла, вставленная в деревянную рукоятку. Наборы разнообразных каменных шил дошли до нас благодаря археологическим исследованиям.

Итак, шило – это тонкое каменное остриё, которое способно пронзать достаточно твёрдые предметы. Колос, подобно шилу, пронзает не только почву, но и камни, и скалы, выходя на поверхность из подземного мира смерти, из могилы, в которую было похоронено зерно. Вполне естественно, что, изначально, в яйце – образе зарождающегося Мироздания – древние сказители помещали именно зерно, как знак воскрешения, а отнюдь не простое орудие труда.

Что же касается образа хрустальной горы, то здесь несколько уровней значений, одним из которых может быть образ зимы-смерти, другим – образ надвинувшегося ледника. И, наконец, наиболее глубинные смыслы – это посвящение героев, принадлежащих к Воинскому и Жреческому сословиям; смерть и воскрешение Божества (царевны), в данном случае женского.

Когда говорится о посвящении героя в царстве Водяного (или у Лешего) и в царстве Кащея, нельзя забывать, что эти миры не однозначны. Если первые два олицетворяют стихию или даже телесную смерть героя в этой стихии, то царство Кащея лишь условно, на уровне посвящения героя, может обозначать такую смерть. Поскольку в ведических писаниях говорится о том, что телесная смерть, есть лишь один из видов проявления жизни. На более глубоких смысловых уровнях, царство Кащея означает смерть духовную.

Вспомните, Баба Яга, то костяная то золотая нога. Но изначально была Баба Йога. И не зря она ладила с Лешим, хозяином леса, где и стоял ее дом окруженный высоким тыном, увешанным черепами. Но черепа были животных, т к именно они сохраняют силу и мудрость своего вида, создавая обережный круг. Опять же избушка была на курьихъ ножках, из которой она вылетала на летательном аппарате в одну нечистую силу. Но курьи - значит дымовые, т е дом стоял над землей и мог поворачиваться куда захочешь. Курильские острова - там что курящих кур разводят? Да ничего подобного! И еще: Кто сквозь курево пройдет - в другой мир попадет. Очень ясное описание звездных врат. Дымка - отражение измененного пространства. Малая снаружи - безмерная внутри - это говорит об измененной матрице восприятия.

На Руси всегда почиталась кто? Молодая красивая Богиня, которую звали Йогиня Матушка. И только христиане превратили симпатичную женщину в страшную старуху и назвали её сначала баба Йога, а потом баба Яга, которая якобы детей пожирает.

Вдумайтесь, Йогиня Матушка, Йогиня – соединяющая. Что она соединяла? Она ездила по земле и отличалась от других женщин тем, что носила сапожки вышитые золотом. Отсюда и было «баба Йога золотая нога», то есть в золотых сапожках. Она собирала детей сирот и уводила в свой Скит, и детей потом посвящали Богам. И вот представьте, предгорный скит каменная стена, внутри пещь Ра, то есть пещь Света, или как сейчас говорят «пещера». Оттуда выдвигался каменный помост, который назывался «лапата». А ударение сейчас поменяли, и получилось что? Лопата. Детей одевали в чистое белое одеяние, украшали цветами, давали им выпить сон-травы и укладывали в нишу. Там было две ниши. Детей укладывали в заднюю нишу. Потом в первую нишу накладывали валежником хвороста и лапату задвигали вовнутрь пещи Ра. Но никто не видел, что, когда лапата задвигалась, опускалась каменная стена и она отгораживала хворост от детей. И потом жрец или сама Йогиня Матушка поджигала хворост, и для всех мирян и, присутствующих, хворост сгорал. То есть через огонь как бы прерывалась связь детей с внешним миром. И считалось, что детей сожгли, зажарили в печке, а потом некоторые домыслили и сказали, что и съели их. А на самом деле этих детей разносили по комнатам или кельям в скале и воспитывали из них жрецов и жриц. А когда приходило время, этих детей сирот, мальчиков и девочек, их соединяли в семейный союз, дабы они могли продолжать свой Род. Но, кто через 10 или 20 лет в молодом жреце или жрице мог узнать того маленького оборванного ребёнка сироту? И выражение «посвятить Богам» означало служить Богам своего Рода, своего народа.

Другая грань, Йогиня - помогающая соединять тела и оболочки нашей Живы. Собирает их в матрешку. Напоила накормила - укрепила явье тело; в баньке попарила - укрепила жарье тело; спать уложила - навье тело, осознанные сновидения; дала путеводный клубочек - клубье тело; поговорил с солнышком - укрепил колобье тело; дала волшебного коня - дивье тело. И только собрав все тела, богатырь идет и побеждает Змея Горыныча, свою теневую сторону, т е беря ее под контроль.

Самым, пожалуй, загадочным и даже волшебным числом в математике является число ноль. С его особыми свойствами мы сталкиваемся уже в начальной и средней школе. На ноль нельзя делить. При первом знакомстве с числовой прямой, выясняется, что ноль не тождественен пустому множеству. Это число не только имеет свою координату на числовой прямой, но из него берут начало системы отсчёта одномерного, двухмерного и трёхмерного математического пространства. Можно сказать, что ноль является пограничной точкой, разделяющей положительные и отрицательные числа, направления вверх и вниз, вправо и влево, вперёд и назад. По своим загадочным свойствам, ноль можно сравнить с таким явлением в физике, как вакуум (который тоже не является пустотой).

В волшебной сказке мы встречаемся с героиней, чьи характеристики напоминают нам характеристики этого числа. Она всегда живёт на границе двух миров, являясь как бы дверью между ними. Эта сущность никогда не является составной частью тех миров, которые она разделяет, но всегда лишь – границей. Но точечность этого персонажа оказывается многообразна. Точка, которую она характеризует и обозначает собой, разворачивается внутрь себя огромным пространством, причём это происходит через число три: точка, число три, пространство. То, что это внутреннее пространство точки, то есть пространство совершенно иное, нежели то, координаты которого разделяла эта точка (иначе говоря, внешнее для этой точки), становится очевидным из того, что герой попадает в совершенно иное пространство. В большинстве сказок, герой из мира жизни (положительных чисел) попадает в мир смерти (отрицательных чисел) – царство Кащея, Змея-Горыныча, пройдя через пограничную точку между этими мирами – избушку Бабы Яги. Но в «Сказке о молодильных яблоках и живой воде» эта пограничная точка внезапно разворачивается в пространство. Герой попадает не в мир материальной жизни, а в мир «смерти». То есть он, без пересечения пограничной точки между жизнью и смертью, входит как бы внутрь этой чудесной точки. Он попадает в царство Синеглазки – дочери Бабы Яги. Сама Баба Яга неожиданно утраивается, то есть из одной точки превращается в три точки (скорее, в три системы координат, связанных между собой), между которыми огромное пространство, которое герой преодолевает на крылатых конях. Причём, каждый конь принадлежит другой Бабе Яге, что позволяет говорить о верности предположения наличия сверхсистемы координат. Итак, в избушке Бабы Яги открывается вход в то, что называют «четвёртым измерением». Точнее же, это целая система измерений. То, что герой, выходя из избушки и садясь на волшебного коня, выходит совсем в иное пространство, нежели из которого он вошёл в неё, подтверждается тем, что сначала он просит повернуться избушку к нему передом, а к лесу задом (то есть открыться в пространство, к которому она обычно закрыта). Следовательно, хозяйка, выходя из избушки, чтобы навестить своих сестёр, выходит в иное пространство, нежели то, из которого пришёл герой. Но, в то же время, это и не пространство Кащея или Змея-Горыныча. Этот поворот избушки от леса к человеку не является обычным вращением предмета в трёхмерном пространстве, поскольку, в таком случае, герой и сам легко мог бы обойти строение для того, чтобы войти в дверь, как это делается в подобных случаях.

Итак, избушка Бабы Яги – это точка посвящения. Недостойные либо не допускаются, либо гибнут. Достойные могут пересечь эту границу и вернуться обратно в материальный мир живыми. Отдельным из них открывается Ирий – царство Синеглазки. О том, что это именно Ирий, свидетельствуют источник живой воды и молодильные яблоки.

Вспомним другую сказку, где Баба Яга имеет дочь горлицу, способную оборачиваться девушкой («Поди туда – не знаю куда, принеси то, не знаю что». «Русские сказки»). В другом варианте этой же сказки («Федот-стрелец»), дочь Бабы Яги – девушка-кукушка. Эта девушка, даже выйдя замуж за главного героя сказки, продолжает жить в лесу. Она не ходит в город или в селение, то есть в материальный мир людей. Этим она похожа на Царевну-Лягушку (она же – Василиса Премудрая, дочь Морского Царя, берегиня), которая скрывается от людей под лягушачьей кожей. И той, и другой открыт и послушен мир стихий и животных, как избушка Бабы-Яги всегда открыта (повёрнута) к лесу. Это ещё одна загадка этой пограничной точки в русской сказке – точке посвящения, из которой открывается дорога в Ирий; точке, обычно закрытой для материального человеческого мира, но в то же время открытой миру Природы и животных. У Бабы-Яги всегда есть животные: кони, собаки, кошки, филины, совы. Её дочь сама оборачивается птицей. Это ещё раз подчёркивает ошибочность поверхностного представления, что Баба-Яга принадлежит к миру зла. Иначе, зачем ей животные? Ведь, по древнейшим поверьям, духи зла боятся животных. Именно поэтому, в качестве оберегов, ещё в древности носили клыки, когти, клочки шерсти животных, а позднее, вплоть до двадцатого века – нательный пояс из шерстяных ниток. Даже в Сербии, где под влиянием ветхозаветных представлений о собаке, было отрицательное отношение к этому животному, в XVIII веке продолжало существовать поверье, что собака способна видеть и отпугивать упырей. Филин, по иранским поверьям, способен различать зло во тьме. Поверье о способности кошки видеть и отпугивать злых духов, даже сейчас широко распространено и общеизвестно.

Итак, выражаясь математическим языком, точка, характеризующая это явление (образ Бабы-Яги и её избушки в волшебной сказке), не принадлежит ни к положительным, ни к отрицательным числам, где положительные числа характеризуют мир материального бытия, а отрицательные – мир смерти (мир смены меры утверждения гармонии).

Однако ошибочно было бы думать, что это координата застывшая и без движения. Она столь же обездвижена, как и точка в текущей реке, в которую, как известно, нельзя войти дважды.

Расширить представление об этой «точке» можно прочитав «Праведы» и труды Дьюи Ларсона.

Разумеется, одним числом «ноль» не исчерпывается вся эта тема. Каждый вспомнит и числа 3, 7, 12, 33, многократно упоминаемые в сказках, смысл и значение которых в Славянской Ведической системе представлений ещё предстоит по-настоящему исследовать. Отличие числа 0 в том, что оно никогда не упоминается прямым текстом, но присутствие его очевидно.

Помните у Пушкина - русалка на ветвях сидела, да и волосы были русые. Дева-птица она была - мудрая и крылатая.

А сейчас как пишут? Андерсон писал о зеленовласых девах, дочерях водяного и к русалкам они не имели никакого отношения. На Руси их звали Мавками.

А помните сказку про Снегурочку? Почему в современных вариантах нигде не упоминаются ее родители? Так почему же она расстаяла?

Не легко понять Древнюю Мудрость в изначальном толковании, потому что ее нужно воспринимать сердцем, Душой. Об этом хорошо сказано в сказке о курочке Рябе. Она снесла золотое яичко, которое Дед бил – не разбил, бабка биба – не разбила, а мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Здесь золотое яичко несет образ сокровенной Родовой Мудрости, которую наскоком не возьмешь – сколько не бей. В тоже время, случайно прикоснувшись, эту систему можно уничтожить, разбить на осколки, разрушив целостность.

Поэтому, если люди не дошли до того уровня, который позволил бы им понимать сокровенное, им для начала достаточна простая информация в виде обычного яичка, т к от золотого может и "крышу" снести. Как у современных составителей учебников задачи на дроби: "Снесло полкурицы поляичка. Сколько яиц снесет полторы курицы?".

Если же говорить о Вселенской Мудрости, то сказ о Курочке Рябе можно истолковать и на более глубоком уровне.

Во-первых, в сказке речь идёт о курочке и непременно рябой. Но рябая является ничем иным, как описанием матричной структуры, творческой силой Нави. Это, на языке современной физики, ячеистое голографическоебесконечное информационное поле, на ячеистость которого и указывает рябость курочки. Курочка (информационное поле) сносит яйцо. Но яйцо не простое, а золотое.

Во-вторых, золото, у славянских народов, всегда было символом завершения какого-либо процесса. В этом нетрудно убедиться, если вспомнить другие русские, немецкие или кельтские народные сказки. В данной сказке золотое яйцо указывает на конечность эволюционного процесса во Вселенной. Т.к. золото является единственным металлом на Земле, накапливающим психическую и духовную энергии, при достижении определенной «духовной массы», яйцо Вселенной начнет сворачиваться, завершая этим эволюционный процесс творения.

Значит, золотое яйцо курочки является как раз той вселенной, которая уже ступила на путь своего завершения или свития. Тогда кто такие бабка с дедом? И почему они пытаются расколоть золотое яйцо? Высокодуховная личность, какой бы она ни была старой и немощной, в физическом отношении, уходя в Ирий или к соединению с Родом, на энергетическом уровне представляет собой молодое и мощное энергообразование. В сказке прямо сказано, что золотое яйцо раскалывают старые люди. Следовательно, эти души (а речь идёт именно о душах) - не обитатели Ирия. Они - типичные изгои и их место на свалке ”энергозапчастей” Нави, на что и указывает старость.

Их души, понимая, что эволюционный путь Вселенной закончен и неизвестно, когда на этом месте океана памяти и покоя появится новая молодая Вселенная, стремятся попасть в уходящий от них Ирий. То есть в душах стариков возникло желание эволюционировать. Как говорят: лучше поздно, чем никогда. На их глазах, в их понимании, прошедшая свой эволюционный путь Вселенная гибнет.

Образ мышки - как раз та самая сила Нави, которая поглощает остановившиеся в своём развитии вселенные. Естественно, плачут и дед, и бабка. Но созидательные силы Нави - курочка Ряба - их утешает: “Не плачь, бабка, не плачь, дед - я снесу вам не золотое яйцо, а простое”.

Для психики современного человека, погрязшего в поисках материальной выгоды, курочка говорит абсурд: разве можно сравнивать простое яйцо с золотым? Да на золотое яйцо можно приобрести целую корзину простых яиц. Но дед с бабкой этим утешаются и перестают плакать. Это и понятно: души, застрявшие в Нави, ждёт следующей этап эволюции, уже в новой молодой Вселенной.

Сказка “Крошечка – Хаврочешка”. Осталась девочка сиротой, но у нее была любимая корова. И когда девочке что-то надо было, она в левое ушко коровы влезала, в правое вылезала и получала то, что ей было необходимо. Казалось бы – такая большая девочка лазить по коровьим ушам не может. А вот эта коровка – Небесная корова Земун или Малая Медведица, как ее еще называют – прямоугольничек и есть коровье ушко, а тут еще Хара, Дара, откуда Харийцы, Даарийцы. Но в сказке же не будут писать: Вот девочка прошла врата Междумирья, направленное на вот это коровье ушко, и получала всё, что ей нужно было. И заметьте, она всё просила у своей мамы. Мама – это как образ коровы Земун, прародина Предков, и там же еще Ингард недалеко. А девочка через ушко проходила к Даждьбогу Солнца, к Земле Ингард, у Предков общалась, а выходила совершенно сквозь другое ушко, по движению звезд, в другом месте, и пробиралась опять домой. Т.е она постоянно общалась со своими Предками. При входе использовался один чертог Сварожьего круга, а после посещения из другого чертога она спускалась на Мидгард через другой чертог. А у ее мачехи три дочери: одноглазка, двуглазка и триглазка, которых она отправила шпионить за девочкой. И девочка, прежде чем уйти, пела- убаюкивала: Спи глазок. Первая сестра заснула. Мачеха отправила вторую дочь следить за девочкой. Девочка опять: Спи глазок, спи другой. Заснула и эта сестра. И только третьей удалось подсмотреть за девочкой, потому что та спела ей: Спи глазок, спи другой, а третий глаз, что между бровями, энергозрение, не учла. В итоге корову зарезали, но девочка не ела мяса, а собрала все косточки, закопала их, и выросла в одном варианте сказки – яблонька, в другом – березка.

А березка - это тоже образ родовой: рождалась девочка – садили березку, мальчик рождался – садили дубок. И дети, играя росли между деревьев, и от этих деревьев получали силу. Поэтому, допустим, если сын в военном походе был ранен, родители по состоянию дерева – оно сохло, видели, что с сыном беда. И родители начинали ухаживать за этим деревом, подкармливать его, лечить, и в результате и дерево расцветало, и сын – поправлялся. Так же и с березкой дочери поступали.

А Сивка-бурка - откуда такое словосочетание? Если Сивка (светлая), то почему Бурка (темная)? Не зебра же это, у которой полоска - черная, полоска - белая. Все дело в том, что прозвище Бурка первоначально звучало как Бурька. А если взглянуть на его истоки, то обнаруживаются явственные следы Борея. Обратившись темногривым жеребцом, Бог - покровитель Севера - оплодотворил двенадцать кобылиц и стал отцом двенадцати чудесных жеребят, что могли летать по поднебесью над землей и морями. Такими их описывал еще Гомер в "Илиаде": Бурные, если они по полям хлебородным скакали, Выше земли, сверх колосьев носилися, стебля не смявши; Если ж скакали они по хребтам беспредельного моря, Выше воды, сверх валов рассыпавшихся, быстро летали. Точно так же описывается полет волшебных коней в русском и славянском фольклоре, где прозываются они Сивками-бурками, Бурушками-косматушками, что в конечном счете значит - Бурьки-Борейки. Не случайно и мифический летучий конь алтайских сказаний также зовется Буура. Между прочим: до сих пор имеет распространение славянская фамилия Борейко.

В русском фольклоре есть сказочный Буря-богатырь - чем не Борей? В афанасьевском сборнике сказок Буря-богатырь - не просто могучий исполин - он еще и Коровий сын: корова слизала остатки от златокрылой щуки, которую приготовили на обед бездетной царице. Буря-богатырь сражается на знаменитом Калиновом мосту поочередно - с шестиглавым, девятиглавым и двенадцатиглавым змеями - сыновьями Бабы-яги. Здесь же и волшебная яблоня, и Сивка-бурка, и утка, что кличет беду, и свинья-оборотень (да и сам Буря-богатырь оборачивается тотемным соколом), и Морской царь с золотой головой, которую отрывают и используют для распутывания злых козней (вспомним титана Форкия - Морского старца, обитавшего близ Гипербореи). Все это гиперборейская закодированная символика - она еще ждет своей расшифровки.

Самый выдающийся собиратель, систематизатор и исследователь русского фольклора А.Н. Афанасьев разъясняет: на острове Буяне сосредоточены все могучие грозовые силы, все мифические олицетворения громов, ветров и бури; тут обретаются: и змея всем змеям старшая, и вещий ворон, всем воронам старший брат, который клюет огненного змея, и птица-буря, всем птицам старшая и большая, с железным носом и медными когтями (напоминающая собой чудесную Стратим-птицу, всем птицам мать, что живет в Океане-море и творит своими крыльями буйные ветры), пчелиная матка, всем маткам старшая. От них, по мнению народа, как от небесных матерей, произошли и все земные гады, птицы и насекомые. По свидетельству заговоров, на этом же острове восседают и дева Заря, и само Солнце. Остров Буян - средоточие всех творческих сил природы, их вечно полный и неисчерпаемый источник. Он - часть той первородной Земли, которую породил Океан - мать и отец всех морей.

Древняя сказка, когда юноша идет освобождать свою невесту от Кащея. Ему волк помогает, медведь, который древо с сундуком свернул, с сейфом, где хранилась смерть Кащея, сокол или кто-то еще: ведь когда юноша проголодался, он хотел подстрелить птицу или зверя, а те обращались к нему: Не трогай меня, я тебе еще пригожусь. Даже щука и та – принесла яйцо, где хранилась игла, а на кончике той иглы была смерть Кащея. Разные варианты трактовки. Заметьте, как бы кащеи не кичились – они всегда были повержены. Почему? Потому, что наши Предки четко определили, что кащей – это бес и он всегда смертный: бес смертный. Но т.к. раньше писали всё слитно, то и со временем начали воспринимать в значении - без смертный. А уже потом господин Луначарский бесовщину развел: он вообще ввел слово бессмертный. Хотя в русском языке были понятия и “бес смертный”, что значит: бес, который рано или поздно всё равно умрет, и “без смертный”, что значит, вечный. Вот в чем различие.

И заметьте, в любой сказке добро всегда побеждает, и любое действие всегда имеет законченную образную форму. Заметьте, кащей всегда был в определенных доспехах т.е в защитных одеяниях. Злые всегда любили защиту себе устраивать. И простое оружие, как в сказках: и калена стрела его не берет, т.е. закаленное, и меч на травах закаленный, его не сечет, а берет его только меч какой? Кладинец. А чем отличался от закаленного меча меч кладинец? А тем, что это не просто меч, а это мощное энерго-информационное оружие, почему? А потому, что по мечу шла руновязь т.е. определенные заклинания по клинку шли. И даже на рукояти иногда. А еще руновязь создавала как бы особую энергетическую структуру – силу вокруг меча. Т.е. кладинец – оружие как бы магического воздействия, или как бы сказали, волшебный меч. И он любую эту отрицательную энергетическую защиту всё равно пробивал. Потому что мощнее славянскиx рун ничего нет.

Потом в сказках помните: голубое блюдечко и наливное яблочко? Прообраз телевизора. Поэтому кто телевизор изобрел? Наши изобрели – русские. Где впервые в мире началось первое постоянное телевизионное вещание? В Германии. Ведь те же германцы – это западные славяне. А их сказочки? Вспомните их сказку "Золотой гусь", т.е. тот, кто равнодушен к золоту, тот, кто привык жить своим трудом, те могли подойти, погладить этого гуся и пойти дальше. А жадные они прилипали. Хозяин постоялого двора прилип, потом прилипли музыканты, которые только за деньги привыкли играть и т.д. Т е говорилось о чем? Что существует невидимая взаимосвязь между паразитирующими системами т е теми, кто ничего в жизни не делают, а живут за чужой счет. И это всё высмеивалось.

А старинные зеркала, которые в отличии от современных, имеющих алюминиевое покрытие, имели серебрянное покрытие и массивный серебрянный оклад. Зеркало давало ответ на любой вопрос, получая информацию непосредственно из Универсального источника знаний, включающего возможность заглянуть и в будущее и в прошлое. Ну как тут не вспомнить Пушкина: “Свойство зеркальце имело – говорить оно умело. Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи”. Почитать о современных прототипах сказочных зеркал можно здесь.

Очень интересным, с эзотерической точки зрения, является сказочное Наставление-Урок, сопровождающее не одну русскую народную сказку:

Пойди Туда, неведомо Куда, Принеси То, неведомо Что

Оказывается, не только сказочным молодцам давался такой Урок. Это наставление получал каждый потомок из Родов Свята Расы, что восходил по Золотому Пути Духовного Развития (в частности, осваивая Ступени Веры - "науку образности").

Второй Урок Первой Ступени Веры человек начинает с того, что заглядывает внутрь себя, чтобы увидеть все многообразие красок и звуков внутри себя, а также изведать ту Древнюю Родовую Мудрость, которую получил при своем рождении на Мидгард-Земле. Ключ к этому великому кладезю Мудрости известен каждому человеку из Родов Великой Расы, он заключен в древнем наставлении:

Пойдите Туда, не зная Куда, Познайте То, не ведомо для вас Что.

На эту же тему и выбор пути у камня на распутье. А попросту крест судьбы. Пойдешь на право - коня потеряешь, пойдешь на лево - славу потеряешь, пойдешь прямо - и себя и коня потеряешь. Под конем можно понимать и кон и материальный мир, под славой - духовный мир, а прямой путь - прямо в мир Нави. А уж Светлой или Темной - решать самому.

"И вот перед нами этот знаменитый камень, и нам опять нужно выбирать, а за ним развилка. И, не дай бог, мы опять выберем путь за тридевять земель в тридесятое царство, откуда никогда не вернуться. - Тридевять Земель? Какие тридевять земель? – спросите вы меня. – Как какие? Вам что в детстве мама русских сказок не рассказывала? И вы не знаете что такое тридевять дальних далей? Ничего не помнят… А ведь дальняя даль, по ведическим источникам, это примерно 518 миллиардов верст. Вы, вообще, можете вообразить себе эту цифру? Интересно, в какие галактики герои русских сказок отправлялись разгадывать свои фантастические ребусы. Верно?

Нет конечно, не многие решатся отправиться в такую даль, туда, не зная куда, искать ответ на то, не знаю что, но я собственно и не настаиваю. Будьте внимательны, вот оно это знаменитое распутье, выбирайте куда пойдете, мы же не сможем пойти по трем дорогам одновременно, или закутавшись в плед, лучше оставайтесь дома. Но тогда и на сказочные дары самого главного в вашей жизни ответа можете не рассчитывать.

И вот мы уже битый час стоим на этой развилке, выбираем, подсчитываем, и в итоге, решаем повернуть обратно. А вот Иван-дурак, самый непостижимый персонаж нашей с вами культуры, совсем не задумывается. И такое впечатление, что ему все равно по которой дороге идти. Да для него все дороги как одна. И вот он уже идет кряхтя и спотыкаясь, с трудом преодолевая свою чудовищную лень. И знаете почему он обязательно вернется? Потому что слово дурак, если разложить его по древним образам: Ду - два и более, Ра - сияние света, К - возвращение и привнесение. Означает способность мыслить , т. е. сиять в двух и более плоскостях одновременно, соединив все дорожки в одну, и возвращаясь, привносить в систему некогда утраченное.

«Аз, Боги, Веди, Глаголь, Добро» – это как вы понимаете не а, б, в, г, д. Первое - живая вода, второе – мертвая. И понятно, почему иностранцы не понимают наших сказок, хоть кол им теши на голове! Не могут понять наших глубинных образов, ведь «Аз, Боги, Веди, Глаголь, Добро» просто невозможно перевести на их язык, не нарушив созданный веками лад нашей внутренней силы, наших внутренних масштабов, не стерев живительную логику составления наших, столь не отрывных от самой природы смыслов, не исказив сакральную основу буквицы Ять, что даже будучи изгнанной за ненадобностью, продолжает хранить образ связи верха и низа, и терпеливо ждать возвращения домой в свою дикую и такую безответственную семью, ибо не ведают, что творят! Кстати, слово Образ – это тоже, как вы понимаете аббревиатура. Состоит из буквиц Он Боги Ер и Реци, ну и Аз конечно. Сложив смыслы каждой из буквиц получаем – Он Богами Творимый Изреченный Человеком, т е Образ созданный воплощенным на Земле Богом. Жизнь – живот жизни нашей, созданной свыше. Соединив Образ и Жизнь, получаем: богами и человеком творимый один из ликов Живы. Жива – подлинное Я человека. Получается бытие в одном из ликов многоликой души Целого. Слово Душа тоже важно прояснить. Добро изначально посылаемое в трудах человеком умножаемое. Грубейшая ошибка говорить «моя душа», душа – это добро изначально посылаемое в трудах человеком умножаемое, т. е. правильно говорить: «Я есть одна из граней души Целого». Вот на каких уровнях мы все Одно.

Как все мы знаем – вначале было слово, и множество ученых скажет вам: слово – это фактор высочайшей цивилизации и культуры. Если мы возьмем понятие славяне, то помимо формы в толковом словаре, «одна из крупнейших в Европе групп родственных по языку и культуре народов», оно означает – ясно-говорящие. А в «Повести временных лет», кстати, слово язык вообще употребляется не в значении речь, но в значении народ. Поэтому славян и называли язычниками, т е представителями другого народа. Любой звук в этом языке изначально хранит в себе образ, а образ это не картинка, не иллюстрация в журнале, он соединяет в себе очень много уровней. Все мы образованные люди. Верно? И кое-кто уже заметил, что в этом слове присутствует слово образ, и нам очень не нравится, когда нас называют не образованными. Верно? Т е безОбразными, как бы не имеющими образа. Например все мы знаем, что в 989 году началось крещение Киевской Руси. Но мало кто знает, что в этом процессе погибает около 9 миллионов человек, не желающих принимать новую веру. И эта цифра покажется более чем шокирующей, если вы уточните, что народонаселение на Земле того времени было на несколько порядков ниже, чем сегодня. Т е новая религия просто вырезала почти целый народ. И кто-то из именитых ученых уже говорит, что вплоть до Кирилла и Мефодия, а это VII век нашей эры, у славян вообще не было и не могло быть никакой письменности. Кирилл и Мефодий, как вы знаете, взяли древнеславянскую буквицу, в которой было 49 начиненных тротилом образности буквиц, выбросили 5, т к в греческом языке не было таких звуков, а для 4-х дали греческие названия. Потом Ярослав Мудрый убрал еще одну буквицу, осталось 43. Петр великий сократил на 5 до 38, Николай II еще на 3, а господин Луначарский до 31-й, убрав при этом и буквицу Ять, которая играла более чем важную роль среди своих братьев и сестер. Она была образом связи земного и небесного начал. Но это еще не все! Он изгнал в языковой ГУЛАГ так называемые образы, и русский язык стал без-Образным, т е безобразным. И на этом без-образно безобразном языке все мы собственно и выросли. Очень неприятная новость, согласитесь. С этого момента сколько хотите бейте в колокол, никто звука колокола не услышит, но только звук алюминиевого таза или газовыводящих труб. Проще всего сказать, что язычники – это крамольники, но будте осторожны, к-Ра-Мола, на нашем на славянском языке означает «к Ра», т е к чистому сиянию солнца обращающий свою молвь. В «Житие святых Кирилла и Мефолия», кстати, о славянах говориться – «простая чадь», простая, т е не искривленная, не лукавая. И у этой простой чади и вера была такая. Вот как вы расшифруете слово вера? Ве – ведать, Ра – свет. Получается «ведение света» что ли? И сказать, что мы и есть эта сила, эта волна, это сплетение образов, на которых зиждется наше как индивидуальное, так и коллективное славянское мировосприятие, это конечно же ничего не сказать. Возьмите, к примеру, слово любовь. Лю –люди, Бо – Бог, Ве – ведать. Люди Богов Ведают. Чувствуете образ? Двое встречаются, чтобы Богов ведать. И труд этот высочайшая роскошь, какую может позволить себе только Человек.

Мы живем на Земле уже давно. За спиной миллионы лет преданий, былин, опыта и разного рода Заветов. Но мало кто помнит, что Аз – это воплощенный на Земле Бог. «Тот кто Бога глаголи сотворяша», т е проявляет мысль Бога через свое слово. Но большинство из нас даже не помнят о существовании этих живительных источников. Я не прав? И почему интересно наша память стала такой короткой? Почему мертвая вода нам сегодня больше по вкусу, чем живая, а совесть всего лишь абстрактный термин? А ведь Совесть – это совместное с Творцом ведание Бытия. Мы злимся на других забывая, что злиться, на нашем языке означает «злить себя», деремся забывая, что драться означает «драть себя». А Себя означает – «сие есть Бога образ». Поэтому сегодня русские сказки – это уникальный декодер всех элементов мироздания, что генерируют все существующие во вселенной смыслы и образы. Кому-то это кажется забавным преувеличением, кто-то говорит, что это сама память, та самая Живая вода или этот самый камень на распутье. Что с помощью сказаний между слоями атмосфер записаны генетические коды одного удивительного по своей глубинной памяти народа. Интересно также, что этот народ никогда не стремился подчинить себе другие народы. Вы помните об этом? И почему, как вы думаете, славян, т е нас с вами, невозможно одолеть силой? Кто-то пытаясь осмыслить нашу загадочную душу говорит, что мы играем по каким-то совершенно не ведомым для всего остального мира законам. Каким? Вы знаете о них хоть что-нибудь? И где они записаны?

Кстати, раньше слово Закон звучало как Покон, т е следование Кону. Кон – незыблемое правило, ниспосланное свыше. Если мы говорим Закон, то получаем то, что находится вне этого кона, вне незыблемого правила, ниспосланного свыше. И как интересно получилось, что в основе нашей коммуникации лежат до противоположности искаженные смыслы базового языка? Или вот слово демократия. Составное слово греческого происхождения, означает «политический строй, основанный на признании принципов народовластия». Но демос в греческом языке означал «свободных граждан, имеющих рабов», т е рабовладельцев. А народ – это охлас. Охламон – человек из народа. Он в демократической Греции прав голоса не имел. В чем заключается основной принцип демократии? Правильно – принцип большинства голосов. Но уже в древней Греции на одном из храмов было высечено – «худших всегда большинство». У Платона, вы несомненно читали, демократия стоит на последнем месте перед тиранией. Но, тем не менее, мы до сих пор ратуем за строй, в котором голос образованного ученого и ответственного семьянина равен голосу безграмотного бомжа и наркомана. - А у вас есть альтернативы? – спросите вы. Есть реплика. Дело в том, что исконно-русский принцип, это не принцип большинства голосов, но принцип Единогласия. Право голоса в этом случае имеет только родитель, т е тот, кто доказал своим образом жизни, что способен упорядочивать пространство вокруг себя. И если у человека крепкая семья и большое и здоровое потомство, это говорит о том, что у него есть квалификация упорядочивать и защищать Жизнь. Есть квалификация передавать опыт, культуру, жизнеутверждающие смыслы. Он обладает зрелой ответственностью за будущее своих детей. Если же человек не имеет этой квалификации, то самоубийство пользоваться его мнением. Простая и более чем практичная логика. Разве нет? Ведь основа любой культуры – способность сохранять и передавать из поколения в поколение базовый образ этой культуры.

Культура, кстати, тоже составное слово. Культ – следование каким-либо правилам, Ра – свет истины. Получается – следование правилам, сохраняющим свет. И если способность сохранять свет утрачивается, культура что делает? Правильно – вырождается. Для большинства из вас слова культура и цивилизация почти одно и то же. Но если разобрать слово цивилизация по канонам аббревиатурного письма, мы получим: Ци – поток энергии, Вили – разведение в разные стороны, За – последовательно. Получается «последовательное разъединение целостного потока энергии». Т е цивилизация стремится к унификации и стандартизации, тогда как следование правилам, сохраняющим свет, т е культура, совершенно другой образ. Верно? Как легко запутаться и сбиться с пути, не владея образностью своего собственного языка.

Кстати слово играть, раньше оно звучало как гхорать, состоит из нескольких очень важных образов: Гх – неизведанное, но проявленное свыше, передавать мудрость, Ъ – с твердостью, Р- изрекать разумно и последовательно, Аз – ну вы уже знаете, воплощенный Бог, Т – утвержденное свыше, Ь – связь с уже существующим, Богами и некогда сотворенным. Получается, что играть означает «передавать завещанную Богами и подтвержденную опытом воплощенных на Земле Богов мудрость». А это уже согласитесь не столько развлечение, сколько главная функция жизни. И получается, что с понятием игра, игра актера, игра оркестра, игра света, игра детей, деловая и политическая игры, игра природы, игра ума, игра воображения, стихий, космическая игра, связаны практически все аспекты нашей жизни. Она как бы пронизана игрой на всех ее уровнях.

Как говорится – закройте глаза руками, дорогие мои, и почувствуйте как тело ваше с каждым словом, возникающим из ничего, лишается привычной тяжести. И вы уже обнаруживаете себя где-то, что описать можно только текстом исконно русских былин и сказок. И как же там говорилось? Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. И неужели это и есть то самое «не знаю где» - куда Все и из которого Все.

В современном мире присутствует огромное количество так называемых дихотомий, т. е. пар противоположных понятий. Добро – зло, плохой – хороший, красивый – уродливый, земля – небо. Но если вы посмотрите на руническое письмо, своего исконного языка, то будете более чем поражены – в нем, этих дихотомий, нет! И как так может быть, верно? Эти глюки появились в нашем языке из необходимости упростить наш космос под торговые понятия, ну, вы прекрасно понимаете, как это случилось. Но с точки зрения исконных рунических смыслов, красота и уродство – это почти синонимы. Изначально слово урод означало близость к Роду, т. е. у Рода расположенный. Тоже самое, старое добро и зло, ранее означало нечто неизведанное, превышающее понимание. Мы не говорили, этот хороший а этот плохой, мы всегда говорили другой, инаковидящий, т. е. воспринимающий мироздание по иному. Это так удивительно слышать, правда? Оказывается, в нашем ДНК, с помощью языковых кодов записаны удивительные знания, уважение всего, что сотворено и проявлено во Вселенной, всех возможных форм жизни. А плюс и минус – это просто математические понятия, но не этические. Поэтому наша Душа – большая Душа, и все повсюду об этом знают. Душа способная к состраданию, вмещающая в себя свою радость и чужую боль. В ней нет и никогда небыло противоположностей, исключающих или отрицающих что-то не укладывающееся в наше понимание. Мы созданы по образу множества в единстве, а потому способны жить вне конфликта и, энергия наша, создается в поле стихий а не страстей, в поле щедрости а не жадности. В поле светоносности - в поле Любви.

Кому-то из вас, я уверен, известно золотое правило, которое сформулировал один мудрец: в любом конфликте, между двумя всегда незримо присутствует третий, и лишь незнание того, что этот третий есть, поддерживает конфликт между противоборствующими сторонами. И теперь перенесите это на современные конфликты – до слез ясно, верно? Одним словом, для того, чтобы быть русским человеком, недостаточно в совершенстве владеть русским матом, и все мы готовы с этим согласиться. Русский человек – это тот, кто в трудах и ответственности восстановил свою Родовую память. И в основе этой родовой памяти, в языке, на котором она с нами говорит, нет даже, и сейчас прошу вас - сядьте и застыньте, дорогие мои, нет даже понятия смерти, т. е. символа означающего противоположность жизни. Это совсем за гранью понимания, так как всем нам известно, жизнь конечна, что все мы когда-нибудь умрем. Но бог Перун говорит нам на это: «смерть наблюдаете вы в окружении своем, для себя же вы ее не найдете». Ибо смерть всего лишь изменение мер жизни. А достичь цели - означает достичь завершенного образа, за которым каждому из вас придется отправиться туда, не знаю куда, чтобы отыскать то, не знаю что. И только при этом условии, образ ваш проявится в явном, т е физическом мире, в свете своего совершенства!"