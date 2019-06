Н.Н. Вашкевич о русском и арабском языках

Н.Н. Ващкевтч





***

.

Английское название летучей мыши bat не является мотивированном. Но через арабский язык (и русский) легко мотивируются любые слова, в том числе и английские. Дело в том, чтопо-арабски значит “ночевать”, “проводить ночь”. Получается “ночник”, иначе “лелёк”, собрат по смыслу козодою. По какой-то пока неясной для нас причине американцы назвали этим именем почтовую программу для интернета: the bat. Её ярлык выглядит как почтовая марка с нарисованной на ней летучей мышью.Странные ассоциации у американцев, не правда ли? Понятно бы, голубем назвали, а то вампиром. А всё объясняется тем, что арабский созвучный глаголозначает “посылать”. Американцы, как и русские, гортанные звуки ни произносить не умеют, ни слышать их не слышат. Так английское название мыши bat совпало с идеей посылать –. Между прочим, другая почтовая программка Оutlook странным образом совпала по согласным с арабским глаголом“посылать, запускать”. Но в арабском языке он не употребляется по отношению к почте. Потому, вероятно, и заморачивается эта программка часто. Все её ругают.По-арабски летучая мышь называется, буквально “слепень”. Понятно. Зачем ей зрение? Она пользуется специальными локаторами. Наш слепень не слепой. Обыкновенная муха с фасеточными глазами, кусается только больно. Кровососущее насекомое, как и вампир. Опять русские не стали вникать в смысл названия. Кровь сосет, значит, в переводе слепень.Правду сказать, не все летучие мыши вампиры, по-русски упыри (от арабского“гривастые” в смысле “свирепые”). Некоторые питаются фруктами. Но это уже их личное дело. Похожи на вампиров. Всех под одну гребёнку. Кстати русское свирепый, если читать наоборот, превращается в арабское ФРВС, а с восстановлением гортанной Ъ, – в ЪФРВС, что означает “лев”, буквально “гривастая голова”. Та же семантика в русском слове разбойник:“голова” +“волосатая”.Дмитрий Иванович Менделеев, открывший периодический закон химических элементов, выдвинул предположение, что закон этот является всего лишь частью универсального закона, которому, вероятно, подчиняется вся Вселенная. Как в воду глядел Дмитрий Иванович.Примером правильности предположения могут служить целая серия сюжетов из жизни насекомых, которые подтверждают, что их жизнь, морфология и поведение определяются тем же периодическим законом.А коль скоро и организация социальной жизни этносов и даже морфология тела определяется тем же законом периодичности, то можно найти удивительные параллели между культурами этносов и им соответствующими насекомыми, с одной стороны, и химическими элементами – с другой. Эти соответствия настолько невероятны, что иногда при изложении материала приходится наблюдать у слушателей культурный шок. Возьмём, например, пчелу. Только факты.– Пчёлы, как и китайцы, жёлтые– Пчёлы, как и китайцы, трудолюбивые.– Пчёлы, как и китайцы многочисленны.– Пчёлы, как и китайцы, пишут гексаграммы, китайцы – в виде ни для кого не понятных групп чёрточек, пчёлы – в виде для всех понятных шестигранных сот. Единственно, никто на свете не понимает, ни учёные этимологи, написавшие горы книг по вопросу, ни читающая публика, почему соты так называются. Так это легко поправить. По-арабски это русское слово значит “ушестерённые”.– Пчёлы, как и китайцы, занимаются иглоукалыванием. А как же иначе, если арабское словоозначает и “иголка” и “жало”, и оно же почти не отличается от арабского же“исцелись”. Кстати сказать, иголки не обязательно втыкать в тело. Есть методики, согласно которым иголки втыкают в стену. Лечит же не иголка, а знак, носителем которого является иголка или жало.– Китайцы маскируют шестёрку, а это номер табличной колонки, в которой они находятся, пятёркой. Почему? Потому что пятёрка по-китайски У, а этот звук арабы изображают именно шестой буквой алфавита, буквой Вав. По начертанию это простая перевёрнутая шестёрка. Мы её знаем по знаку, который у нас называется запятая.Арабская буква, как и наша запятая, служит для соединения однородных членов. Разница только в том, что арабы её произносят, а мы нет, потому пишем её очень маленькой. Наши учителя, все как один, рассказывают нам, что это от запинаться. Нет. Неправда. Запинаться от арабского“спотыкаться о верблюдице”, а запятой она называется потому, что шестёрка идет за пятёркой. И с этим ничего не поделаешь. К тому же русское слово пчела, по-арабски значит “запятая”, то есть шестёрка, что пчела и подтверждает своим упорным трудом в строительстве ушестерённых ячеек, точно называемых соты.Китаисты, как и китайцы, слепые, глухие, немые как пчелиные личинки. Встретились два китаиста у Гордона на сон грядущий. Больше часа пытались объяснить слепому, немому Гордону про знаменитую китайскую книгу перемен, где помещены эти ни для кого не понятные гексаграммы. Один из них в сердцах даже признался: бред какой-то. Гордон хлопает губами как рыба, и делает вид, что что-то понимает. Евреи к этим штучкам приучены издревле. Ведь русское слово рыба, по-арабски значит “ссудный процент, рост”. Бред сивой кобылы – это, понятное дело, не о кобыле, а о еврейской кабале, буквально: бред, равный (по-арабски) кабале.Кто в самом деле хочет знать, в чём смысл китайской книги, не обязательно должен изучать всю жизнь китайский язык. И на передачах Гордона вам никто толком ничего не объяснит. Просто щёки раздувают, чтобы мешок с золотом между собой разделить. Переводим русское слово перемены на арабский язык, получаем имя ревнивой Геры, греческой покровительницы домашнего очага.Если бы не Гера, было бы китайцев так много? То-то же. Просто Китай того же корня, что и русское кот, символ сексуальности, а арабское название Китая на русский слух значит “синий”. А это, как известно, шестой цвет солнечного спектра. Не верите? Сосчитайте по пальцам сами.Вы, наверное, удивитесь и спросите, а как же желтизна китайцев? А вот так. Китайцы, как и сера из той же шестой колонки таблицы, жёлтая, а горит синим пламенем. Не знаю для чего это сере так нужно. А китайцам нужно. Будучи носителем шестёрки, кстати, сравните six – sex, а английский язык не я придумал, китайцы нуждаются в числе три (жёлтый цвет).В этом случае они достают число 9. Девять – это женское число, число рода. Кто не понял, объясняю. Секс через девять месяцев оборачивается родами. Так это и записано в китайском символе инь-ян, который не понимают ни китайцы, ни китаисты, ни вообще никто на свете. Число 609 в китайской нумерологии считается священным. Но сами китайцы не могут догадаться, что это тот же знак инь-ян, разложенный на элементы. А ещё точнее, так это вензель русского слова род. Потому китайцы самые главные в исполнении завета Бога: плодитесь и размножайтесь.“Подражание арабскому”. 1837Русский язык, пожалуй, как никакой другой богат непереводимыми выражениями, которые в научном мире называют идиомами. Особенность идиомы состоит в том, что её общий смысл не вытекает из значений составляющих её слов. Когда мы, к примеру, говорим вот где собака зарыта, мы имеем в виду не собак, а мотив, повод или причину некоего события.Если собака здесь что-то и значит, то в выражении собак вешать, очевидно, что значит она совсем другое. А кошмар собачий? С какой стати мы упоминаем опять собак? Один из ведущих специалистов в области русской фразеологии В.М. Мокиенко по праву называет идиоматику русского языка загадкой Сфинкса, вкладывая в свои слова пессимистическую надежду на то, что когда-либо он заговорит.Между тем разгадать загадку совсем нетрудно. Достаточно на любую (!) русскую идиому посмотреть арабскими глазами, как сфинкс начинает говорить. Оказывается, в идиоме собак вешать, за словом вешать арабское слово“оговор”, “клевета”, тогда как собак передает арабское служебное слово“предшествовать”. Буквально “опередить в клевете”.В идиоме кошмар собачий речь тоже не о собаках, а о кошмаре, поскольку русское собак в “наоборотном” прочтении (арабы читают справа налево) даёт арабское слово “кошмар” (). По этой причине мы говорим также собачий холод, собачья жара, собачья жизнь, т.е. на самом деле имеется в виду: кошмарный холод, кошмарная жара, кошмарная жизнь.Что касается идиомы вот где собака зарыта, то здесь никакая собака не зарыта, а просто арабскоезначит “повод, мотив, причина”, тогда какпередает идею предшествования, буквально: “вот какая причина предшествовала данному явлению”. Исключений нет. Возьмём такое странное выражение, куда Макар телят не гонял, которое означает “очень далеко послать (уехать)”.Русская филологическая наука накопила немало версий по поводу бедного Макара, но ни одна не отличается логичностью, поэтому приводить их здесь не будем, а сообщим, что значат эти слова в арабском:“место”,“длиться”,) “путь”,“получил”. Сложим вместе: “место, куда долог путь”. Добавить здесь нечего.В переезжей свахе совсем не русская сваха, а арабское“путешественница”. В тоске зелёной нет совсем зелени. Это арабское“тоскование”. В пороть горячку за русским пороть. скрывается арабское(в арабском нет звука П, ему всегда соответствует Ф) “горячиться”. Выражение пьяный в стельку, как говорят нам учёные, пришло из профессиональной речи сапожников. Этому можно было бы и поверить, если бы не арабский корень СТЛ “пьянить”.Вышедшая из широкого употребления, но не потерявшая актуальности барашек в бумажке “взятка” скрывает арабское“я даю тебе взятку”. Тише воды, ниже травы значит “очень скромный”, здесь не о воде речь, а о скромности, потому чтопо-арабски значит “скромный”.Русское языковое сознание так привыкло к лобуде и алогичности, что не все идиомы считает таковыми. Ни в одном фразеологическом словаре вы не встретите выражения беззаветно любить. Здесь как бы всё ясно. А вдумайтесь: почему любить без завета значит то, что значит? Оказывается в основе лежит арабское(отрицание) +(“души”, что в арабском значит “себя”), буквально “отрицая (забывая) себя”. Отрицание переведено как без, а остальное – арабское.Русское “то и дело” тоже не считается идиомой, хотя, если вдуматься, значение оборота не складывается ни из каких дел. Это арабское, буквально “возвращаться к нему”, “повторять”.Почему мы самый ценный гриб называем белым? Потому что арабскоезначит “главный, головной”, сравните: белый гриб боровик всем грибам полковик. По этой же причине известную болезнь головы мы называем белой горячкой.Хотелось бы, чтобы читатель обратил внимание на лаконичность объяснений и их бесспорность, безальтернативность. Все идиомы, – а их многие сотни в русском языке – объясняются одним методом и на каждое объяснение достаточно строчки или две-три. Не надо забывать, что на раскрытие каждой из них положены годы кропотливого труда многих учёных, написаны горы литературы и без всякого результата.Один из моих бдительных читателей уличил меня в том, что среди списка разгаданных идиом в книге “Абракадабры. Декодировка смысла” не нашлось места для грудной жабы. Пришлось мне слать персональное письмо, успокаивать нервного читателя, мол, ни лягушек, ни жаб в груди не заводится. Это арабское“стенокардия” при том, что арабское межзубное З в русском соответствует Ж, а гортанные падают из-за их отсутствия в русском языке. Причина проста, русский человек не умеет их произносить.Профессор Мокиенко немного ошибся, причислив к загадкам сфинкса только русские идиомы. Иностранные идиомы раскрываются так же. Вернёмся к нашим баранам – калька с английского let's returne to our muttons, где не английские бараны (матнз), а арабское“основной текст в противоположность сноскам, комментариям и примечаниям”. Английское to be on appers “быть на верхушках”, означает не “быть на высоте”, как можно было бы ожидать, а “быть без денег”. Это потому, что английские “верхушки” в обратном прочтении по-арабски значат “потратиться” (СРФ).Наш профессор сделал еще одну ошибку. К загадке сфинкса относятся не только словосочетания, но и любые слова, которые не имеют мотивации в русском языке. Профессор, как и вся наша филология, считает, что никакая лингвистика никогда не ответит на вопрос, почему вода называется водой. На самом деле, как и в случае идиом, такие слова надо читать как бы по-арабски.При этом обнаруживается, в частности, в отношении названий животных, что акула по-арабски означает “прожорливая”; баран – “невинный”; бык – “рогатый”; волк – “злой”; гусеница – “прядильщик”; дрозд – “подражальщик” (ср. дрозд-пересмешник), жаворонок – “хлопающий в воздухе крыльями, не летя”; кобра – “горделивая”; колибри – “питающийся с пестика”; кукушка – “яйца выкидывающая”; овен – “безвинный”; петух – “открывающий”; лиса – “хитрая обманщица”; лошадь – “сильная”; питон – “завораживающий”; собака – “гончая”; сорока – “воровка”; страус – “прячущий голову”; свинья – “чушка”, буквально “литьё”; угорь – “мигрант” (европейский речной угорь метать икру отправляется за семь тысяч километров в Саргассово море); хамелеон – “защищающийся цветом”; щука – “хулиган”; ягуар – “бегун” (самый быстрый хищник, при том, что слово ягуар считается индейским, хамелеон – греческим, страус – латинским).Но и в отношении других слов наблюдается то же самое. Так, пресловутая вода, обескураживающая наших языковедов, по-арабски значит “чистая”; соты – “ушестерённые”; лес – “густой”; поле – “свободное, чистое”; правый – “невиновный”; левый – “уклоняющийся”.Список можно продолжить. Исключений практически нет. Правда, в некоторых случаях немотивированные русские слова надо читать в обратную сторону, по-арабски, тогда хомяк оборачивается “пшеничником”, сердце – “отражением головы”, нога – “спасением”, война – “захватом силой”.Следует особо обратить внимание на три обстоятельства.речь не может идти о заимствованиях, поскольку в арабском языке все эти вещи называются иначе.подобные этимологии самоочевидны, вряд ли кто-нибудь, находясь в здравом уме, осмелиться утверждать, что официальная этимология слова хамелеон “земляной лев” логичнее, чем “защищающийся цветом”.– и это самое главное – тотальный характер подобных сопоставлений. Метод работает не только в отношении обиходных слов, но и, что особенно парадоксально, научных терминов.С позиций достигнутых на данное время лингвистикой знаний, описанный феномен объяснить невозможно. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Однако если исходить не из научной догматики, а из обнаруженных фактов, объяснение лежит на поверхности.Выясняется, что мир семантический, языковой, устроен приблизительно так же, как мир химический, где сущности семантические (слова, языки) соответствуют сущностям химическим: атомам, элементам и веществам. Сравните термины: химия и симия (семантика), атом и этимон, что по-арабски означает “сокрытый”.Известно, что элементы химические пронумерованы через их атомные массы. Так же обстоит дело и в мире семантики. Элементы семантические, иначе знаковые системы, тоже пронумерованы. Это сделано через цвета солнечного спектра, точнее, через номера этих цветов в соответствии с порядком их следования в солнечном спектре: красный = 1, оранжевый = 2, жёлтый = 3, зелёный = 4, голубой = 5, синий = 6, фиолетовый = 7.Номера знаковых систем проявляются в культовой практике носителей соответствующих знаковых систем, а также в особенностях их сознания. В качестве примера здесь может быть взят культ Аравии.Цвет государственного флага Саудовской Аравии, как и цвет ислама, – зелёный, что соответствует цифре четыре. При сравнении названия четвёрки на арабском языкеи названия этноса арабы, выясняется, что различия в звучании минимальны. При этом главным обрядом арабов, а теперь и всех мусульман, является ритуальный обход сооружения кубической формы под названием Кааба. При каждом круге араб созерцает четырежды квадрат в виде стороны куба. Якобы латинское слово квадрат на самом деле происходит от арабского“зелень” (четвёртый цвет солнечного спектра).Кроме уже сказанного, число четыре постоянно сопровождает идеологические установки арабов. В исламе четыре главных имама, четыре суннитских толка, четыре источника мусульманского права, четыре свидетеля для установления истины в суде, четыре дозволенные жены. Все эти примеры и многие другие являются свидетельством ориентированности арабского подсознания на цифру четыре или на зелёный цвет, что то же самое.Для русского подсознания ведущим цветом является не зеленый, а красный. Русский человек склонен называть красным даже то, что в принципе не может быть таковым: слово, девица, угол, площадь, смерть, строка. Кстати, красная рыба – это не та, которая красная цветом, а “безкостная, например, белуга” (см. В.И. Даль). Идиому красная строка объясняют тем, что древние русские летописцы имели обыкновение первую букву начальной строки абзаца рисовать красной краской.На самом деле за обозначением цвета скрывается арабский корень КРС “специально предназначать”. Поэтому красная строка значит “особая”, так же как Красная площадь или красное окно (среднее из трёх в русской избе). А уж поскольку для писцов в красной строке слышалось название цвета, то они и обозначали её красной краской.Это как в Европе кран часто обозначают словом со значением “петух”. Это, мол, потому, говорят учёные-этимологи, что он исполнялся в форме петуха. Здесь та же ошибка. Русское петух по-арабски значит “открыватель”. Он и в самом деле открывает день своим пением.Красный цвет соответствует единице, номеру один, и оттого Россия стремится быть впереди планеты всей не только “в области балету”, занимать первые места во всём, если не с начала списка, то с конца.Точно так же, как химические элементы организованы в периодическую систему, так и семантические языковые элементы организованы в периодическую систему языковых элементов.Началом таблицы химических элементов является первый период, в котором находятся лишь два элемента: водород с атомным весом 1 и гелий с атомным весом 4.Точно так же началом семантической таблицы является её первый период, в котором находятся всего лишь два элемента. Элемент с номером один (русский язык) и элемент с номером четыре (арабский язык). Правильнее называть этот период не первым, а нулевым или цокольным.Другие этносы подобно химическим элементам расположены в других клетках периодической таблицы.В целом человеческий язык организован подобно орешку. Внутри находится бинарное ядро, окружённое скорлупкой. Левое и правое отражение ядра по нормали (под прямым углом) на скорлупу дают соответственно левый и правый язык (русский + арабский = РА), каждый из которых является зеркальным и точным отображением своей половинки ядра.Все остальные языки представляют собой отражение того же семантического ядра, но под разными углами и, следовательно, с разной степенью искажения исходного образа. Отражённые на скорлупе этнические языки находятся в постоянном конкурентном взаимодействии, стремясь к экспансии, одни языки вытесняют другие, испытывая взаимное влияние в виде перетекания лексики из одного языка в другой сообразно положению, занимаемому языками по отношению друг к другу.Семантическая плазма имеет формулу РА, физическая – ВГ (Водород + Гелий). Кстати сказать, от формулы ВГ происходит арабское слово“огонь”, где– показатель неопределенности. От арабского – русское огонь, мн. число огни, а уже от этой последней формы санскритское имя бога огня Агни. Таким образом, санскрит содержит след русской грамматики, русское слово содержит след арабской грамматики, арабское слово передает русскую аббревиатуру названий составляющих плазму солнца элементов.Структура и роль семантического ядра подобна структуре и роли солнца. Благодаря физическому свету солнца мы различаем вещи материального мира. В определённом смысле можно утверждать, что солнце пишет белым по чёрному.Точно так же и плазма языковая, составляющее ядро общечеловеческого семантического ядра, образуется соединением при определённых условиях русского и арабского языков (РА). Подобно солнцу плазма семантическая источает свет, но нефизический. Благодаря этому нефизическому свету мы можем различать вещи духовного мира, например, понимать смыслы тёмных слов, причины поступков, намерения людей и даже этносов, скрытый психический склад тех или иных этносов, как это было показано выше.Солнце семантическое в отличие от солнца физического пишет чёрным по белому, поскольку зелёный цвет (цвет Аравии) в совокупности с красным (цвет Руси) дает чёрный. Именно в этом остававшийся до сих пор неразгаданным смысл рисунка Малевича “Чёрный квадрат”. На самом деле чёрное и белое являют собой психический образ следа чёрного карандаша по белой бумаге.Все знания в готовом виде содержатся в сфере подсознательного, будучи записанными виртуально чёрным по белому. Можно утверждать без риска ошибиться, что древнеегипетские жрецы дали маху, когда имя РА относили к солнцу, а не семантической плазме.Следствием вышеописанной структуры семантического ядра является предельно лёгкая решаемость этимологических проблем практически всех слов любых языков. Левый язык (русский) исчерпывающим образом объясняется через правый (арабский), правый – через левый, а все другие языки объясняются либо через левый язык, либо через правый.Так же как солнце физическое, которое, восходя и заходя, формирует суточные циклы сна и бодрствования, так и плазма семантическая определяет циклы сна и бодрствования человеческого сознания. Когда плазма семантическая отсутствует в сознании, человек не понимает ни слов, которые он употребляет, ни поступков людей.Семантическая плазма чёрным по белому вскрывает мотивы (сокрытые до поры этимологические значения) слов, а также того, что стоит за словами, т.е. мотивы и причины понятий, вещей, событий. Смотрите, с какой лёгкостью и ясностью вскрываются мотивы поступков людей. Райкин в переводе с арабского значит “переодевалкин”, Михалков – “цирюльников”, Пелевин – “искатель насекомых”, Достоевский – “давитель рабства”.Арабские немотивированные слова и идиомы объясняются через русский язык. Например, все термины ислама в арабском языке не имеют мотивации, но легко объясняются русским. Так, арабское(произносится) “паломничество в Мекку” происходит от русского хожение, Коран – от обратного прочтения русского нарок “завет” (см. Даль).Арабские идиомы, хотя их не так много, объясняются через русский. В Коране есть выражение, которое в устах оппонентов пророка Мухаммеда звучит буквально так: “сердца наши необрезаны”. Некоторые переводчики Корана, ничтоже сумняшеся, так его и переводят, словно ничего не слышали о непереводимых выражениях и ничего не знают о том, где обычно находится воспроизводящий орган, который подвергаются обрезанию.А ведь достаточно было открыть любой толковый словарь, чтобы перевод был без искажения смысла. Значение идиомы толкуется в словарях как “мы не понимаем”. А пишется она так:. Читаем арабское выражение с учётом того, что гласные У и О в арабском языке не различаются, любое арабское Ф соответствует русскому П, а чередование Б и В – обычное дело в восточных языках. Получаем: “головы наши глупые”. Потому и не понимаем.То, что помимо русского и арабского этнических языков существует единое русско-арабское языковое единство, доказывается наличием большого количества слов и выражений, в которых одно и то же понятие выражается дважды. Один раз по-русски, другой – по-арабски. К приведенным выше идиомам пороть горячку, пьяный в стельку, переезжая сваха, тоска зелёная, кошмар собачий, в каждом из которых немотивированное русское слово является арабским повторением той же идеи, можно добавить стоит как вкопанный, где за русским вкопан скрывается“стоянием”.Такие слова и выражения я называю билингвами. К билингвам относится старое название спускового крючка: нарогонь (Даль), где– арабское “огонь”, русское стрекоза, где стрекать значит “прыгать” по-русски,– “прыгать” по-арабски. В выражении сорока-воровка в первом слове вороватость именуется по-арабски, во втором – по-русски. В слове благовест “колокол для призыва на молитву” – первая частьпо-арабски означает “весть”. Самая простая билингва – русское нема, где не – отрицание по-русски,– отрицание по-арабски.Если пронумеровать языки, из которых составлены билингвы, получится цифровая формула прояснения смысла 1+4, такая же, как на солнце. Билингвы представляют собой капельки семантического солнца, в котором отражается устройство мира.Единство русско-арабской языковой совокупности можно показать также на следующих примерах. Русское слово скот не является мотивированным в русском языке, поэтому к нему применимо общее правило. Читаем слово по-арабски, получаем значение “молчащие, бессловесные”. Арабское название скота, состоящее из трех букв Нун, Ъайн, (сравните: Ъ= Е), Мим, в свою очередь, не является в арабском языке мотивированным. На самом деле, это русское слово НЕМ. Русское языковое сознание эту взаимозависимость русского и арабского языков выражает в пословице: человеку дано слово, а скоту немота, где скот происходит от арабского СКТ “молчать”, а русское немота дает в арабском понятие “скот”.Если русский язык объясняется через арабский, то арабский, как видим, через русский. То, что термины ислама произошли от русских слов, с позиции “здравого смысла” нашего замороченного материализмом сознания, это то, чего не может быть, потому что не может быть никогда. Или остаётся примкнуть к адептам “новой хронологии”, которые утверждают, что пирамиды построили русские казаки. Но тогда надо пойти до конца и сказать, что когда на земле ещё не было людей, а насекомые, в том числе муравьи, уже были, были и русские. Потому что поведение муравьёв точно определяется русскими командами.Рыжие муравьи, как и египтяне, строят пирамиды, как и египтяне устраивают в них лабиринты, как и египтяне вовнутрь кладут тлен. Египтяне в виде мумий фараона, а муравьи – в виде трухлявого пня (от ар.“тлен”). Оказывается, корень МРВ по-арабски означает “пирамида”, а в обратном прочтении и по-русски – ВРЕМЯ, а арабское слово в обратном прочтении дает русское МОРГ. А всё оттого, что русская буква В по-арабски читается как Г.Что используют муравьи для сооружения лабиринтов (от арабского– букв. “нет прохода”)? Ответ очевиден. Сосновые иголки. Сравним русское в трёх соснах заблудиться. Вы спросите, причём здесь сосны? Не торопите с ответом, а лучше вспомните Сусанина и сравните согласные его фамилии с “соснами” (ССН = ССН).Разумеется, в русском фразеологизме не сосны имеются в виду, а арабское“неправильный путь”. Муравьи, как и египтяне, ведут себя так, не тому что пришли русские и сказали, что делать тем и другим. А потому, что всё подчиняется периодическому закону, открытому нашим соотечественником Менделеевым. Как и говорил Дмитрий Иванович, периодический закон химических элементов – это лишь фрагмент всемирного закона.Закона, который управляет миром благодаря знаковым программам, составленным из русских слов и арабских. Конкретные этносы – это лишь следствие этих программ. Не народ создает языки, а зыки создают и формируют народы, управляют их поведением. Они управляют не только народами, но и конкретными индивидуумами. Через их имена, как мы могли видеть в случае Сусанина. Фамилия Михалков в переводе с арабского означает “цирюльников”, что Никите Михалкову неведомо.А изобретатели самолета братья Райт носили фамилию, которая по-арабски значит “полет, птица, самолёт”. Изобретение самолёта событие уникальное, единственное в своём роде, одно на миллиард. И носителей этой фамилии среди миллиардов людей не так уж много. Математики могут подсчитать, какова здесь вероятность случайности. Но нам и без математиков всё ясно. Потому что исключений нет.Многие физики давно уже поняли, что имеются некие информационные поля. Они давно и безуспешно их ищут. Ищут их носители. Но даже если найдут, всё равно ничего не поймут. Потому что для того, чтобы их читать, надо знать языки. А языковой знак может бесконечно менять свой носитель, ничего не теряя от своего содержания. Искать носители бесполезно. Это как если бы кто-то, заинтересовавшись книгой, вместо того, чтобы её читать, стал нюхать чернила и бумагу.Почему же информационные (семантические, смысловые) поля остаются неуловимыми? Математик Налимов утверждает: потому, что они не проявлены. Не прав математик. Не прав потому, что язык не является предметом математики. Для того чтобы уловить эти поля, надо понимать слова. Я спрашиваю математиков, что означают ваши термины и символы, такие как функция, аргумент, синус, пи. Почему бесконечность обозначается восьмёркой? Это не наше дело. Это вопросы к лингвистике – отвечает математик. Правильно, смысловые поля не ваше дело.По крайней мере, надо понимать, что такое поле. Давайте разберёмся. Во всех языках, где существует понятие физического поля, его название совпадает с названием поля сельскохозяйственного. В русском языке оно мотивировано и означает пустоту, некое пустое пространство, сравните родственные слова поляна, полынья.Есть и арабские корреляты:“пустыня, пустое пространство”. Но поле физическое образовано от ар.“действовать”. Потому что поле физическое недоступно прямому восприятию, а обнаруживается через его воздействие на другие физические объекты. Вспомним школьный опыт с железными опилками, через которые проявляется магнитное поле, или тяжесть в руке от гири, через которое проявляется гравитационное поле.Так и смысловые поля. Это они задают интенции человеку, от которых Никита Михалков снимает фильм “Сибирский цирюльник”. Никита созвучно с ар.“рассказывать сказки, истории, анекдоты”. Вспомним, какие сказки про коммунизм рассказывал нам Никита Хрущёв.Что люди. Посмотрим на русское название гусеницы. В прямом прочтении его корень по-арабски значит “веточка”, в обратном – “прядильщик”. Если взять арабское её название (), то “туда-сюда” считка даёт понятия “ползать” и “порхать”. Смотрите, в двух словах, арабском и русском, записано всё самое главное о гусенице: где жить, что делать, вначале ползать, потом – порхать. А теперь возьмите фамилию Проханов.Вы знаете, что у него такая коллекция бабочек, что любой профессионал позавидует? А его книга “Господин гексоген”? Почему такой пиетет к гексогену? Потому, что его фамилия, созвучна с названием другого взрывчатого вещества. Но гексоген, понятное дело, покруче будет. Смысловые поля его не заботят, его задача другая – собрать оппозицию. Почему? Потому что арабский эквивалент русского слова собирать означает также “коллекционировать”. Вопрос только в том, какими булавками господин Проханов собирается прикалывать свои экспонаты.Хотим мы того или не хотим, получается, что люди и насекомые управляются одинаковыми в принципе программами. Уместен вопрос, так в чём же разница с одной стороны, между Михалковым и Прохановым, и муравьём и гусеницей, с другой. Поймите меня правильно. Я привел эти фамилии не в порядке оскорбления. В доказательство я в этот ряд добавляю и свою фамилию.Повторяю, так в чём же разница между нами, людьми, и насекомыми?Разница простая. Насекомые никогда не поймут причину своего поведения. А люди только для того и существуют, чтобы это понять.Но вернёмся к языкам. Итак, арабский язык объясняется через русский, русский – через арабский. При таком положении вещей другие языки предстают как образования частью из русского языка, частью из арабского. Иными словами, все другие языки представляют собой косые проекции ядра на ту же скорлупку.Языки, как выясняется, происходят не от праязыка, а от семантической плазмы, которая, как и плазма солнца и звезд, по своему составу бинарна. Её нефизический свет позволяет понять не только слова, но и устройство духовного мира, разгадать загадку Сфинкса.