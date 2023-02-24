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1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 18

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01. Волжанин.jpg
01. Волжанин

02. «Дума за думой».jpg
02. «Дума за думой»

03.В ожидании перевоза (Нижегородская губерния).jpg
03. В ожидании перевоза (Нижегородская губерния)

04. Верблюд.jpg
04. Верблюд

05. Угловая башня Макарьевского монастыря.jpg
05. Угловая башня Макарьевского монастыря

06. Макарьевский монастырь.jpg
06. Макарьевский монастырь

07. Макарьевский монастырь.jpg

08. Нижний Новгород. Георгиевский съезд. Баржа, гружённая скотом.jpg
08. Нижний Новгород. Георгиевский съезд. Баржа, гружённая скотом

09. Нижний Новгород. Благовещенский монастырь.jpg
09. Нижний Новгород. Благовещенский монастырь

10. Нижний Новгород. Благовещенский собор.jpg
10. Нижний Новгород. Благовещенский собор

11. Нижний Новгород. Кремлевская стена.jpg
11. Нижний Новгород. Кремлевская стена.

12. Нижний Новгород. У Нижегородских пристаней.jpg
12. Нижний Новгород. У Нижегородских пристаней

13. Нижний Новгород. В колокольном ряду на Нижегородской ярмарке.jpg
12. Нижний Новгород. У Нижегородских пристаней

14. Приволжское селение зимой.jpg
14. Приволжское селение зимой

15. Лодка на Селегере.jpg
15. Лодка на Селегере

16. Палуба волжского парохода.jpg
16. Палуба волжского парохода

17. На корме парохода.jpg
17. На корме парохода

18. Нефтянка.jpg
18. Нефтянка

19. Плоты на Волге.jpg
19. Плоты на Волге

20. Лесная дорога (Костромская губерния).jpg
20. Лесная дорога (Костромская губерния)

Источник: https://humus.livejournal.com/8855613.html
Метки: история, нижегородская губерния, нижний новгород, Россия, фото
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