1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 18
01. Волжанин
03. В ожидании перевоза (Нижегородская губерния)
04. Верблюд
05. Угловая башня Макарьевского монастыря
06. Макарьевский монастырь
08. Нижний Новгород. Георгиевский съезд. Баржа, гружённая скотом
09. Нижний Новгород. Благовещенский монастырь
10. Нижний Новгород. Благовещенский собор
11. Нижний Новгород. Кремлевская стена.
12. Нижний Новгород. У Нижегородских пристаней
12. Нижний Новгород. У Нижегородских пристаней
14. Приволжское селение зимой
15. Лодка на Селегере
16. Палуба волжского парохода
17. На корме парохода
18. Нефтянка
19. Плоты на Волге