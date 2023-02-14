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Володин: более 60% покинувших страну россиян вернулись обратно

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Использованные источники: tass.ru
Володин: более 60% покинувших страну россиян вернулись обратно

Более половины россиян, покинувших страну после начала спецоперации, уже вернулись в Россию. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании, когда разговор коснулся развития IT-отрасли.

Он подчеркнул, что развитие образования в этой области является основополагающим, причём обучение должно вестись уже со школы, поэтому, в частности, важно уделить внимание подготовке учителей информатики.

«Нам надо начинать со школы: развивать IT-направления, финансировать их, делать всё для того, чтобы ребята, получив хорошие знания, остались в стране, и не считать, сколько там уехало», — сказал Володин. Он предложил провести по этому вопросу парламентские слушания и затем выйти на принятие законодательных решений. 

К слову, председатель ГД также отметил, что «те, кто уехали из России, свой выбор сделали». При этом политик подчеркнул, что если «кто-то оттуда льёт грязь на нашу страну, на государство, оскорбляя людей, военных, конечно, надо за это наказывать, это недопустимо».

«У нас, кстати, за время с момента отъезда [за границу] более 60% вернулось и работает вновь на тех предприятиях, где раньше были», – сообщил он.

Кроме того, спикер рассказал, что часть покинувших страну россиян работает за рубежом «в связи с выносом предприятиями [места работы] за пределы РФ, учитывая санкционную политику». Однако за границей, по его словам, наших соотечественников «начинают вербовать, заставлять, убеждать, чтобы они против страны выступили».

«Предаст – значит сделал выбор, с которым ему придётся жить. Вернётся обратно – есть возможность работать здесь», – сказал Володин. 

По его словам, «человек, обладающий знаниями в IT-технологиях, — это человек, который многое может сделать для защиты нашей страны».

По материалам сайта ГД, ТАСС, ТВЦ

 

Источник: http://stoletie.ru/lenta/volodin_boleje_60_pokinuvshih_stranu_rossijan_vernulis_obratno_232.htm
Метки: картина дня
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 861 829
    loko два часа назад

      По данным Росстата средняя зарплата в России в 2023 году по данным Росстата составляет 62 270 рублей.24 янв. 2023 г.
      Россияне стали еще богаче.

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