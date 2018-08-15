Главная » Невероятное в мире, Политика

Власть МВФ: Володин и «чикагские мальчики» готовятся полностью отменить пенсии в России

14:53. 15 августа 2018 Просмотров - 421 5 коммент. Опубликовал:
В преддверии парламентских слушаний по пенсионной реформе глава законодательной власти в России – спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл своим избирателям секрет Полишинеля.

Оказывается, социально-экономический блок системных либералов не только решил за граждан вопрос с продлением пенсионного возраста, но и намерен в обозримом будущем целиком скинуть с себя «непосильную ношу» социальных обязательств.

«Будут государственные пенсии или нет – это вопрос, потому что бюджет стал дефицитным. Если завтра у нас с вами пенсии не только расти не будут, а будут все меньше и меньше, потому что у нас количество работающих, как мы понимаем, уменьшается, вы вопрос поставите еще жестче», – заявил Володин на встрече с жителями Заводского района.

Примечателен и ответ председателя Думы на реплику из зала о том, что большинство граждан просто не доживут до нового уровня пенсионного возраста. «Как это вы не доживете? А спортивная площадка для кого? Не доживут они…», – пожурил Володин непонятливый народ.


Высокопоставленный депутат в самом деле считает, что зарядка может заменить 60-летним россиянам продукты, плату за ЖКХ, лекарства, на которые не хватает денег даже у многих трудоустроенных граждан? Может, и так, а может, он просто отрабатывает рекомендации МВФ и Всемирного банка, в недрах которых и была придумана наша пенсионная реформа.

В любом случае, планов демонтажа социального государства никто уже не скрывает. Кстати, позиция Володина «внезапно» оказалась тождественна мнению молодого «реформатора» из Минфина – ведущего научного сотрудника Фонда «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара», сына профессора ВШЭ, члена «болотного» Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина — Владимира Назарова, который является одним из главных идейных коллаборантов западных колонизаторов и внедрителем антисоциальных инициатив в России.

Господин Назаров не раз повторял как мантру тезис о необходимости превращения государства в кузницу кадров для ростовщиков и транснацкорпораций, в котором соцгарантии, бесплатная медицина и образование, мощная промышленность и армия будут отменены за ненадобностью.

Будущее, по его мнению – за «креативным классом» офис-менеджеров. При этом, судя по профессиональному опыту, младореформатор сам недалеко ушел от офисного планктона, но, как и всякий госчиновник-компрадор, он не намерен довольствоваться малым.

Как сообщает петербургский интернет-журнал «Интересант», за взлетом карьеры этого нувориша стоит мрачная фигура смотрящего от либерал-глобалистов Алексея Кудрина.

Как и его предшественники из 90-х (Гайдар, Чубайс, тот же Кудрин), Назаров никогда не работал в реальном секторе экономики. И наверняка даже не представляет себе, что это такое.

Закончив в 2005 году Финансовую академию и пройдя стажировку в Министерстве финансов Канады, он сразу стал экспертом аппарата правительства РФ. И параллельно – научным сотрудником Института экономики переходного периода им. Гайдара. Какой эксперт и научный сотрудник из 22-летнего юнца – можете догадаться сами.

Одно из исследований Назарова носит чудное название: «Если вы не можете купить еду, это не значит, что вы голодаете». Очень удобно писать такие работы человеку, которому явно не грозят голод и копеечная пенсия. В глубинах сайта Минфина обнаружились тщательно «зарытые» декларации о доходах господина Назарова за всё время его работы в НИФИ. И вот какие суммы указал в них директор этого федерального государственного бюджетного учреждения:

2013 год – 28 489 440 рублей,
2014 год – 13 675 800 рублей,
2015 год – 16 894 450 рублей,
2016 год – 41 581 026 рублей,
2017 год – 18 831 019 рублей,

Итого: за пять лет «стахановского труда» в министерстве молодой Владимир Станиславович заработал 119 471 735 рублей. Его средняя зарплата составляет примерно 2 млн. рублей в месяц, а на супругу Назарова, согласно декларации, записано 4 квартиры в Германии. Как видим, начинать экономию бюджетных средств не с пенсионеров, а с себя любимого, каста компрадоров и не думает…

«Если говорить упрощенно, то они (противники повышения пенсионного возраста) предлагают сначала победить коррупцию, увеличить эффективность госсектора, – и только потом приступать к повышению пенсионного возраста.

На мой взгляд, это странно. Можно поскрести по сусекам и найти дополнительные средства для повышения пенсий, но уже завтра этих средств не будет хватать…

Это как наливать воду в дырявое ведро: сколько ни наливай, снова опустеет», – такие слова говорил господин Назаров в защиту своей реформы.

И вот здесь с мнением чиновника вполне можно согласиться: зачем побеждать коррупцию и ломать систему, при которой директор непонятного института непонятно за какие заслуги получает 2 млн. в месяц и предлагает «не скрести по сусекам», то есть сохранить ему и подобным конъюнктурщикам привычный уровень жизни. А граждан можно и заставить поработать лишние 5-8 лет, ну а если возникли «непредвиденные» проблемы с трудоустройством или здоровьем – ничего личного, просто не вписались в рынок…

Между тем, патриоты России давно и серьезно исследовали вопрос возвращению страны госсуверенитета и изыскивания средств на все социальные обязательства государства, которые ни в коем случае нельзя урезать.

Национализация Центробанка, отстранения от управления страны группировки «чикагских мальчиков», отмена «бюджетного правила» и выход из-под опеки МВФ – вот ключевые шаги, указанные общественностью в недавнем открытом письме Президенту, без которых нашу страну не ждет никакое светлое будущее.

И если сегодня Владимира Путина просто не допускают к важнейшему каналу связи с патриотами – для реализации смены курса в сторону укрепления нацсуверенитета, то завтра лопнувшее терпение народа может подать куда более тревожный и громкий сигнал.

О том, как присоединиться к письму патриотической общественности – см. на сайте Катюши.


***


Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: власть, Дума, либералы, МВФ, патриот, пенсии, правительство, президент, Россия, финансовый
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 16 февраля 2016
... зак.собрания, и даже уговоры Володина не помогли изменить решение Чалого... Дмитрий Песков назвал действия украинских властей «возмутительными». К оглавлению | Источник: rusvesna... несколько месяцев после прихода новых властей. «МВФ — не всегда хорошо, лучше к...
Последние новости Украины и Новороссии сегодня 1 мая 2015
...вопрос. Главное для нынешних украинских властей – показать МВФ, что Киев готов выполнять...воспринимать никак не научатся... Автор: Володин Алексей К оглавлению | Источник: ... потому что СМИ – это власть, а власть должна нести ответственность. Надеюсь, ...
Слово правды, как подвиг
.... Злые языки насплетничали, что с Володиным провели профилактическую беседу, воздействуя исключительно... он на связи с чиновниками МВФ, ЕЦБ, ФРС, БМР. Набиуллина - ... зрения сохранения не только собственной власти, но государства вообще, делать же...
Итоги недели. «Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила»
... и вследствие бездарной политики западных власть имущих, похоже, окончательно утративших связь..., реализуемой при поддержке МВФ», — цитирует постоянного представителя МВФ на Украине «Укринформ...Мастер и Маргарита» Автор Алексей Володин, Олег Чувакин topwar.ru
Новости Украины и Новороссии 26 октября 2017
...в виду нечто отличное от Володиных сказок о светлом будущем для... Украина, бесспорно порадует. Ведь МВФ лоббирует интересы западных финансовых институтов... армии «эффективных собственников», захвативших власть на Украине благодаря государственному перевороту...
Получили транш - вошли в раж
... фоне руки властей «незалежной» уже рвутся к первому траншу МВФ (5 миллиардов... договорённости им «до лампочки». Официальные власти Киева не собираются «популярно объяснять... вздумала пойти в рост... Автор: Володин Алексей Источник: voicesevas.ru

5 коммент.»

  • 4459 3808
    Леонид Петрович Плотников 15 августа 2018 в 15:18 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Если немного подумать, то можно догадаться, что увеличение пенсионного возраста очень противоречит тенденции роста производительных сил. Производительность труда очень хорошо растет, потребность в работниках снижается — за людей очень хорошо работают автоматы. Это значит, что дело идет к сокращению продолжительности рабочей недели и рабочего дня. На этом фоне увеличение продолжительности трудового периода выглядит просто глупостью. Напротив, следует сокращать срок ухода на пенсию, освобождая рабочие места для молодого поколения. Пятидесятилетние пенсионеры найдут своё место в качестве учителей-наставников. 
    Считаю, что вся затея либералов с отсрочкой пенсионного возраста – это не просто глупость, это прямое вредительство, направленное на “раскачивание лодки” и возбуждение хаоса в России. Это провокация.

    Ответить
  • 2432 1253
    Вета 15 августа 2018 в 15:42 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    “Гайдар, Чубайс, тот же Кудрин” Список можно продолжить Путин, Медведев и т.д и т.п. Они тоже не имеют и не имели представления в экономике и в управление государством. П.С. Ура Патриоты у которых кредо “царь хороший а бояре плохие”! бегите, бегите, скорей присоединяйтесь к риа Катюша там вам будет комфортно, вас там выслушают поддержат в трудную минуту, вытрут сопельки, слюньки и поменяют подгузник.)))

    Ответить
  • 7388 3826
    Maleos 15 августа 2018 в 16:05 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Во! хитрожопые евреи опять дебилов подбивают подписывать ущербную петицию!.. акуеть, призывают Путина “сменить колониальный курс”, как будто не законодательство этот курс определяет, а какой-то “дядя”. Типа пришёл – и определил. Захотел – и перестал выполнять указания МВФ и всемирного банка. И даже конституцию поминают, где им надо. По принципу: тут – вижу, тут – не вижу… Ну а чтобы было совсем весело, сами же евреи заявили “о готовности подписать письмо уже после выхода публикаций”! Один протоиерей Шева Чаплин, акуенный гойский патриот, чего стОит! И дебилы ведь подписываются! И потом эту ху..ню “передадут президенту”, которому только и останется, что развести руками, удивляясь долбоибизму российских дебилов. Хочешь не хочешь, а согласишься с Володиным, который чуть ли не прямо сказал: “Мозгов нет – занимайтесь физкультурой!”…

    Ответить
  • 5766 1268
    krikunoleg 15 августа 2018 в 17:41 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    “…МВФ и Всемирного банка, в недрах которых и была придумана наша пенсионная реформа” – а вот здесь бы по подробнее – не сопли и слюни, а по подробнее – точно МВФ и всемирный банк придумали эту реформу? Откуда информация? А вдруг это китайцы? Почему нет…;))

    ———————-

    “…молодого «реформатора» из Минфина” – знаете сколько таких на содержании амеров? В каждом министерстве, в каждом ведомстве… Да еще и по многу. Спасибо Борису Николаевичу в годы правления которого эта мразь появилась – ведущего научного сотрудника Фонда «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара»

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>