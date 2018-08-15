Власть МВФ: Володин и «чикагские мальчики» готовятся полностью отменить пенсии в России

– заявил Володин на встрече с жителями Заводского района.

Примечателен и ответ председателя Думы на реплику из зала о том, что большинство граждан просто не доживут до нового уровня пенсионного возраста.

– пожурил Володин непонятливый народ.

Высокопоставленный депутат в самом деле считает, что зарядка может заменить 60-летним россиянам продукты, плату за ЖКХ, лекарства, на которые не хватает денег даже у многих трудоустроенных граждан? Может, и так, а может, он просто отрабатывает рекомендации МВФ и Всемирного банка, в

наша пенсионная реформа.



В любом случае, планов демонтажа социального государства никто уже не скрывает. Кстати, позиция Володина «внезапно» оказалась тождественна мнению молодого «реформатора» из Минфина – ведущего научного сотрудника Фонда «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара», сына профессора ВШЭ, члена «болотного» Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина — Владимира Назарова, который является

и внедрителем антисоциальных инициатив в России.

Господин Назаров не раз повторял как мантру тезис о необходимости превращения государства в кузницу кадров для ростовщиков и транснацкорпораций, в котором соцгарантии, бесплатная медицина и образование, мощная промышленность и армия будут отменены за ненадобностью.



Будущее, по его мнению – за «креативным классом» офис-менеджеров. При этом, судя по профессиональному опыту, младореформатор сам недалеко ушел от офисного планктона, но, как и всякий госчиновник-компрадор, он не намерен довольствоваться малым.



Как сообщает петербургский интернет-журнал

за взлетом карьеры этого нувориша стоит мрачная фигура смотрящего от либерал-глобалистов Алексея Кудрина.



Как и его предшественники из 90-х (Гайдар, Чубайс, тот же Кудрин), Назаров никогда не работал в реальном секторе экономики. И наверняка даже не представляет себе, что это такое.



Закончив в 2005 году Финансовую академию и пройдя стажировку в Министерстве финансов Канады, он сразу стал экспертом аппарата правительства РФ. И параллельно – научным сотрудником Института экономики переходного периода им. Гайдара. Какой эксперт и научный сотрудник из 22-летнего юнца – можете догадаться сами.

Одно из исследований Назарова носит чудное название: «Если вы не можете купить еду, это не значит, что вы голодаете». Очень удобно писать такие работы человеку, которому явно не грозят голод и копеечная пенсия. В глубинах сайта Минфина обнаружились тщательно «зарытые» декларации о доходах господина Назарова за всё время его работы в НИФИ. И вот какие суммы указал в них директор этого федерального государственного бюджетного учреждения:

2013 год – 28 489 440 рублей,

2014 год – 13 675 800 рублей,

2015 год – 16 894 450 рублей,

2016 год – 41 581 026 рублей,

2017 год – 18 831 019 рублей,

Итого: за пять лет «стахановского труда» в министерстве молодой Владимир Станиславович заработал 119 471 735 рублей. Его средняя зарплата составляет примерно 2 млн. рублей в месяц, а на супругу Назарова, согласно декларации, записано 4 квартиры в Германии. Как видим, начинать экономию бюджетных средств не с пенсионеров, а с себя любимого, каста компрадоров и не думает…

– такие слова говорил господин Назаров в защиту своей реформы.



И вот здесь с мнением чиновника вполне можно согласиться: зачем побеждать коррупцию и ломать систему, при которой директор непонятного института непонятно за какие заслуги получает 2 млн. в месяц и предлагает «не скрести по сусекам», то есть сохранить ему и подобным конъюнктурщикам привычный уровень жизни. А граждан можно и заставить поработать лишние 5-8 лет, ну а если возникли «непредвиденные» проблемы с трудоустройством или здоровьем – ничего личного, просто не вписались в рынок…

Между тем, патриоты России давно и серьезно исследовали вопрос возвращению страны госсуверенитета и изыскивания средств на все социальные обязательства государства, которые ни в коем случае нельзя урезать.



Национализация Центробанка, отстранения от управления страны группировки «чикагских мальчиков», отмена «бюджетного правила» и выход из-под опеки МВФ – вот ключевые шаги, указанные общественностью в недавнем

без которых нашу страну не ждет никакое светлое будущее.



И если сегодня Владимира Путина просто не допускают к важнейшему каналу связи с патриотами – для реализации смены курса в сторону укрепления нацсуверенитета, то завтра лопнувшее терпение народа может подать куда более тревожный и громкий сигнал.



О том, как присоединиться к письму патриотической общественности –



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Источник: ss69100.livejournal.com