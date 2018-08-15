Власть МВФ: Володин и «чикагские мальчики» готовятся полностью отменить пенсии в России
14:53. 15 августа 2018 Просмотров - 421 5 коммент. Опубликовал: brahman
В преддверии парламентских слушаний по пенсионной реформе глава законодательной власти в России – спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл своим избирателям секрет Полишинеля.
Оказывается, социально-экономический блок системных либералов не только решил за граждан вопрос с продлением пенсионного возраста, но и намерен в обозримом будущем целиком скинуть с себя «непосильную ношу» социальных обязательств.
«Будут государственные пенсии или нет – это вопрос, потому что бюджет стал дефицитным. Если завтра у нас с вами пенсии не только расти не будут, а будут все меньше и меньше, потому что у нас количество работающих, как мы понимаем, уменьшается, вы вопрос поставите еще жестче», – заявил Володин на встрече с жителями Заводского района.
Примечателен и ответ председателя Думы на реплику из зала о том, что большинство граждан просто не доживут до нового уровня пенсионного возраста. «Как это вы не доживете? А спортивная площадка для кого? Не доживут они…», – пожурил Володин непонятливый народ.
Высокопоставленный депутат в самом деле считает, что зарядка может заменить 60-летним россиянам продукты, плату за ЖКХ, лекарства, на которые не хватает денег даже у многих трудоустроенных граждан? Может, и так, а может, он просто отрабатывает рекомендации МВФ и Всемирного банка, в недрах которых и была придумана наша пенсионная реформа.
В любом случае, планов демонтажа социального государства никто уже не скрывает. Кстати, позиция Володина «внезапно» оказалась тождественна мнению молодого «реформатора» из Минфина – ведущего научного сотрудника Фонда «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара», сына профессора ВШЭ, члена «болотного» Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина — Владимира Назарова, который является одним из главных идейных коллаборантов западных колонизаторов и внедрителем антисоциальных инициатив в России.
Господин Назаров не раз повторял как мантру тезис о необходимости превращения государства в кузницу кадров для ростовщиков и транснацкорпораций, в котором соцгарантии, бесплатная медицина и образование, мощная промышленность и армия будут отменены за ненадобностью.
Будущее, по его мнению – за «креативным классом» офис-менеджеров. При этом, судя по профессиональному опыту, младореформатор сам недалеко ушел от офисного планктона, но, как и всякий госчиновник-компрадор, он не намерен довольствоваться малым.
Как сообщает петербургский интернет-журнал «Интересант», за взлетом карьеры этого нувориша стоит мрачная фигура смотрящего от либерал-глобалистов Алексея Кудрина.
Как и его предшественники из 90-х (Гайдар, Чубайс, тот же Кудрин), Назаров никогда не работал в реальном секторе экономики. И наверняка даже не представляет себе, что это такое.
Закончив в 2005 году Финансовую академию и пройдя стажировку в Министерстве финансов Канады, он сразу стал экспертом аппарата правительства РФ. И параллельно – научным сотрудником Института экономики переходного периода им. Гайдара. Какой эксперт и научный сотрудник из 22-летнего юнца – можете догадаться сами.
Одно из исследований Назарова носит чудное название: «Если вы не можете купить еду, это не значит, что вы голодаете». Очень удобно писать такие работы человеку, которому явно не грозят голод и копеечная пенсия. В глубинах сайта Минфина обнаружились тщательно «зарытые» декларации о доходах господина Назарова за всё время его работы в НИФИ. И вот какие суммы указал в них директор этого федерального государственного бюджетного учреждения:
2013 год – 28 489 440 рублей,
2014 год – 13 675 800 рублей,
2015 год – 16 894 450 рублей,
2016 год – 41 581 026 рублей,
2017 год – 18 831 019 рублей,
Итого: за пять лет «стахановского труда» в министерстве молодой Владимир Станиславович заработал 119 471 735 рублей. Его средняя зарплата составляет примерно 2 млн. рублей в месяц, а на супругу Назарова, согласно декларации, записано 4 квартиры в Германии. Как видим, начинать экономию бюджетных средств не с пенсионеров, а с себя любимого, каста компрадоров и не думает…
«Если говорить упрощенно, то они (противники повышения пенсионного возраста) предлагают сначала победить коррупцию, увеличить эффективность госсектора, – и только потом приступать к повышению пенсионного возраста.
На мой взгляд, это странно. Можно поскрести по сусекам и найти дополнительные средства для повышения пенсий, но уже завтра этих средств не будет хватать…
Это как наливать воду в дырявое ведро: сколько ни наливай, снова опустеет», – такие слова говорил господин Назаров в защиту своей реформы.
И вот здесь с мнением чиновника вполне можно согласиться: зачем побеждать коррупцию и ломать систему, при которой директор непонятного института непонятно за какие заслуги получает 2 млн. в месяц и предлагает «не скрести по сусекам», то есть сохранить ему и подобным конъюнктурщикам привычный уровень жизни. А граждан можно и заставить поработать лишние 5-8 лет, ну а если возникли «непредвиденные» проблемы с трудоустройством или здоровьем – ничего личного, просто не вписались в рынок…
Между тем, патриоты России давно и серьезно исследовали вопрос возвращению страны госсуверенитета и изыскивания средств на все социальные обязательства государства, которые ни в коем случае нельзя урезать.
Национализация Центробанка, отстранения от управления страны группировки «чикагских мальчиков», отмена «бюджетного правила» и выход из-под опеки МВФ – вот ключевые шаги, указанные общественностью в недавнем открытом письме Президенту, без которых нашу страну не ждет никакое светлое будущее.
И если сегодня Владимира Путина просто не допускают к важнейшему каналу связи с патриотами – для реализации смены курса в сторону укрепления нацсуверенитета, то завтра лопнувшее терпение народа может подать куда более тревожный и громкий сигнал.
О том, как присоединиться к письму патриотической общественности – см. на сайте Катюши.
***
Источник.
Оказывается, социально-экономический блок системных либералов не только решил за граждан вопрос с продлением пенсионного возраста, но и намерен в обозримом будущем целиком скинуть с себя «непосильную ношу» социальных обязательств.
«Будут государственные пенсии или нет – это вопрос, потому что бюджет стал дефицитным. Если завтра у нас с вами пенсии не только расти не будут, а будут все меньше и меньше, потому что у нас количество работающих, как мы понимаем, уменьшается, вы вопрос поставите еще жестче», – заявил Володин на встрече с жителями Заводского района.
Примечателен и ответ председателя Думы на реплику из зала о том, что большинство граждан просто не доживут до нового уровня пенсионного возраста. «Как это вы не доживете? А спортивная площадка для кого? Не доживут они…», – пожурил Володин непонятливый народ.
Высокопоставленный депутат в самом деле считает, что зарядка может заменить 60-летним россиянам продукты, плату за ЖКХ, лекарства, на которые не хватает денег даже у многих трудоустроенных граждан? Может, и так, а может, он просто отрабатывает рекомендации МВФ и Всемирного банка, в недрах которых и была придумана наша пенсионная реформа.
В любом случае, планов демонтажа социального государства никто уже не скрывает. Кстати, позиция Володина «внезапно» оказалась тождественна мнению молодого «реформатора» из Минфина – ведущего научного сотрудника Фонда «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара», сына профессора ВШЭ, члена «болотного» Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина — Владимира Назарова, который является одним из главных идейных коллаборантов западных колонизаторов и внедрителем антисоциальных инициатив в России.
Господин Назаров не раз повторял как мантру тезис о необходимости превращения государства в кузницу кадров для ростовщиков и транснацкорпораций, в котором соцгарантии, бесплатная медицина и образование, мощная промышленность и армия будут отменены за ненадобностью.
Будущее, по его мнению – за «креативным классом» офис-менеджеров. При этом, судя по профессиональному опыту, младореформатор сам недалеко ушел от офисного планктона, но, как и всякий госчиновник-компрадор, он не намерен довольствоваться малым.
Как сообщает петербургский интернет-журнал «Интересант», за взлетом карьеры этого нувориша стоит мрачная фигура смотрящего от либерал-глобалистов Алексея Кудрина.
Как и его предшественники из 90-х (Гайдар, Чубайс, тот же Кудрин), Назаров никогда не работал в реальном секторе экономики. И наверняка даже не представляет себе, что это такое.
Закончив в 2005 году Финансовую академию и пройдя стажировку в Министерстве финансов Канады, он сразу стал экспертом аппарата правительства РФ. И параллельно – научным сотрудником Института экономики переходного периода им. Гайдара. Какой эксперт и научный сотрудник из 22-летнего юнца – можете догадаться сами.
Одно из исследований Назарова носит чудное название: «Если вы не можете купить еду, это не значит, что вы голодаете». Очень удобно писать такие работы человеку, которому явно не грозят голод и копеечная пенсия. В глубинах сайта Минфина обнаружились тщательно «зарытые» декларации о доходах господина Назарова за всё время его работы в НИФИ. И вот какие суммы указал в них директор этого федерального государственного бюджетного учреждения:
2013 год – 28 489 440 рублей,
2014 год – 13 675 800 рублей,
2015 год – 16 894 450 рублей,
2016 год – 41 581 026 рублей,
2017 год – 18 831 019 рублей,
Итого: за пять лет «стахановского труда» в министерстве молодой Владимир Станиславович заработал 119 471 735 рублей. Его средняя зарплата составляет примерно 2 млн. рублей в месяц, а на супругу Назарова, согласно декларации, записано 4 квартиры в Германии. Как видим, начинать экономию бюджетных средств не с пенсионеров, а с себя любимого, каста компрадоров и не думает…
«Если говорить упрощенно, то они (противники повышения пенсионного возраста) предлагают сначала победить коррупцию, увеличить эффективность госсектора, – и только потом приступать к повышению пенсионного возраста.
На мой взгляд, это странно. Можно поскрести по сусекам и найти дополнительные средства для повышения пенсий, но уже завтра этих средств не будет хватать…
Это как наливать воду в дырявое ведро: сколько ни наливай, снова опустеет», – такие слова говорил господин Назаров в защиту своей реформы.
И вот здесь с мнением чиновника вполне можно согласиться: зачем побеждать коррупцию и ломать систему, при которой директор непонятного института непонятно за какие заслуги получает 2 млн. в месяц и предлагает «не скрести по сусекам», то есть сохранить ему и подобным конъюнктурщикам привычный уровень жизни. А граждан можно и заставить поработать лишние 5-8 лет, ну а если возникли «непредвиденные» проблемы с трудоустройством или здоровьем – ничего личного, просто не вписались в рынок…
Между тем, патриоты России давно и серьезно исследовали вопрос возвращению страны госсуверенитета и изыскивания средств на все социальные обязательства государства, которые ни в коем случае нельзя урезать.
Национализация Центробанка, отстранения от управления страны группировки «чикагских мальчиков», отмена «бюджетного правила» и выход из-под опеки МВФ – вот ключевые шаги, указанные общественностью в недавнем открытом письме Президенту, без которых нашу страну не ждет никакое светлое будущее.
И если сегодня Владимира Путина просто не допускают к важнейшему каналу связи с патриотами – для реализации смены курса в сторону укрепления нацсуверенитета, то завтра лопнувшее терпение народа может подать куда более тревожный и громкий сигнал.
О том, как присоединиться к письму патриотической общественности – см. на сайте Катюши.
***
Источник.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Если немного подумать, то можно догадаться, что увеличение пенсионного возраста очень противоречит тенденции роста производительных сил. Производительность труда очень хорошо растет, потребность в работниках снижается — за людей очень хорошо работают автоматы. Это значит, что дело идет к сокращению продолжительности рабочей недели и рабочего дня. На этом фоне увеличение продолжительности трудового периода выглядит просто глупостью. Напротив, следует сокращать срок ухода на пенсию, освобождая рабочие места для молодого поколения. Пятидесятилетние пенсионеры найдут своё место в качестве учителей-наставников.
Считаю, что вся затея либералов с отсрочкой пенсионного возраста – это не просто глупость, это прямое вредительство, направленное на “раскачивание лодки” и возбуждение хаоса в России. Это провокация.
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что ещё за раскачивание лодки?
САБОТАЖ,ВРЕДИТЕЛЬСТВО и ПРЕДАТЕЛЬСТВО!
ХОЛУИ от мвф страх потеряли.
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“Гайдар, Чубайс, тот же Кудрин” Список можно продолжить Путин, Медведев и т.д и т.п. Они тоже не имеют и не имели представления в экономике и в управление государством. П.С. Ура Патриоты у которых кредо “царь хороший а бояре плохие”! бегите, бегите, скорей присоединяйтесь к риа Катюша там вам будет комфортно, вас там выслушают поддержат в трудную минуту, вытрут сопельки, слюньки и поменяют подгузник.)))
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Во! хитрожопые евреи опять дебилов подбивают подписывать ущербную петицию!.. акуеть, призывают Путина “сменить колониальный курс”, как будто не законодательство этот курс определяет, а какой-то “дядя”. Типа пришёл – и определил. Захотел – и перестал выполнять указания МВФ и всемирного банка. И даже конституцию поминают, где им надо. По принципу: тут – вижу, тут – не вижу… Ну а чтобы было совсем весело, сами же евреи заявили “о готовности подписать письмо уже после выхода публикаций”! Один протоиерей Шева Чаплин, акуенный гойский патриот, чего стОит! И дебилы ведь подписываются! И потом эту ху..ню “передадут президенту”, которому только и останется, что развести руками, удивляясь долбоибизму российских дебилов. Хочешь не хочешь, а согласишься с Володиным, который чуть ли не прямо сказал: “Мозгов нет – занимайтесь физкультурой!”…
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“…МВФ и Всемирного банка, в недрах которых и была придумана наша пенсионная реформа” – а вот здесь бы по подробнее – не сопли и слюни, а по подробнее – точно МВФ и всемирный банк придумали эту реформу? Откуда информация? А вдруг это китайцы? Почему нет…;))
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“…молодого «реформатора» из Минфина” – знаете сколько таких на содержании амеров? В каждом министерстве, в каждом ведомстве… Да еще и по многу. Спасибо Борису Николаевичу в годы правления которого эта мразь появилась – ведущего научного сотрудника Фонда «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара»