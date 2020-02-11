Ещё о Володине
Вячеслав Викторович Володин в последнее время наговорил немало. В частности, то ли по глупости, то ли намеренно повторил мантру Госдепа, озвученную в своё время йельским выпускником Навальным. Последний как-то выдвигал клич, мол, хватит кормить Кавказ!
Но что позволено козлу, то недопустимо выдавать Юпитеру. Председатель Госдумы выдал тезис, который в перестройку здорово помог либералам и подпитывающему их Госдепу (через сороские ли или иные фонды, либо прямой поддержкой американцами МДГ (Межрегиональная депутатская группа) – помощь шла отовсюду) не только развалить Советский Союз, но и обречь миллионы русских на отрыв от Родины.
Как предположил Володин,
корни проблемы лежат во временах СССР, когда регионы России «кормили Прибалтику, Украину, другие республики»,
впоследствии ставшие независимыми в результате распада СССР.
Однако и сегодня есть жители России, которые разделяют такую позицию. Вот и давайте попробуем разобраться, отчего Госдеп через управляемые им структуры поддерживал и продолжает настаивать на развитии подобной идеи.
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Социальный организм по своему функционированию во многом схож с организмом человека. В последнем случае любому ясно, что в целях экономии, например, места или на питании мы не будем отрубать себе ногу, потому что она совсем не нужна при просмотре видео.
На территории бывшего СССР, а до этого – Российской империи – исторически сложился народохозяйственный механизм, единый, где каждая территория вносит свой вклад в общее развитие. Кто-то выращивает чай с мандаринами, кто-то хлопок. Где-то добывают уголь и газ, а где-то производят двигатели для самолётов или обслуживают космодром.
Более того, особенно в нынешних условиях, но также и во времена СССР устойчивый товарный рынок, более-менее самодостаточное производство можно организовать, лишь достигнув некоторого минимума населения. Анатолий Вассерман определял этот минимум где-то в районе 350 миллионов. Иначе – либо недостаток людских ресурсов для замкнутого производственного цикла, либо зависимость от остального мира. Т.е. без такого количества жителей, участвующих в российской экономике, о полном суверенитете можно и не мечтать. Это первое.
Второе – это стратегическая безопасность. Республики вокруг РСФСР создавали своеобразный защитный географический контур, позволявший укрепить обороноспособность той же малой России. Кстати, именно это соображение сыграло в своё время решающую роль в возврате Сталиным российской части покинутой своим правительством Польши. Создать буферную зону для облегчения ответных действий в случае вторжения извне.
А вторжения, между прочим, это не обязательно военные, с использованием классического армейского оружия. Последнее может принимать самые разные формы.
Например, поток наркотиков. Или обустройство на периферии России вражеских биологических лабораторий. Или не биологических, а каких-нибудь геосейсмических. Или климатических установок.
Не будем также забывать, что предоставляя врагу свободу действовать на нашей периферийной территории – в обмен на реализацию нами володинско-навально-перестроечного лозунга „Хватит кормить Кавказ (республики, Москву, соцстраны, Сирию и пр.)!” - мы обрекаем себя в ближайшем будущем на необходимость противодействия инфильтрации разного рода вооружённых банд, террористов, идеологов-экстремистов. Например, исламских или иудейских. Всему этому на порядки легче быть взращенными, а затем проникнуть в Россию с территории бывших советских республик, нежели из дальнего заграничья.
Т.е. второе опровержение неправоты Володина – аспект безопасности.
Идём дальше. Вопрос культуры. Понятно, что ни один народ не желает, чтобы к нему на территорию приходили чужаки и устанавливали на ней свои порядка, внедряли чуждую нам культуру. То, что мощнейшая русская культура способна переварить миросознание мигрантов – оставим это за скобками. И попробуем ответить на такой вопрос: какой наилучший способ защитить в плане сохранения культуры свою территорию?
Жаль, что лидер Госдумы не знает несложного ответа на этот вопрос. Ведь этот ответ очевиден: надо развивать периферию, всячески помогать тамошнему населению! Тогда люди не будут отрываться от родных окраин в поисках лучшей доли. Просто как дважды два. Это на Западе да в правительстве Медведева считают, что переехать в чужой край ради лучшего заработка – норма. Но чем дальше люди живут от Москвы, тем крепче у них связи с их малой родиной. И мало кто возжелает бросить без присмотра могилы предков, если и дома живётся неплохо.
Председатель Госдумы Вячеслав Викторович Володин, если он не скрытый враг России – то он показал себя недалёким человеком, слабо знакомым с понятием логики. Ибо не следует судить о сложном процессе, основываясь лишь на анализе одной его части.
Да, мы сегодня опустились до существования в мире чистогана (здесь слово „жизнь” видится неуместным). Да, властные структуры обязаны в первую очередь считать деньги.
Так вот и посчитайте, Вячеслав Викторович! Во что обходится импорт, а также зависимость от импорта важной для страны продукции? Каких-нибудь двигателей или частей корпуса для военных самолётов или кораблей? Какого-нибудь стратегического сырья: хлопка или редкоземельных металлов? Вакцин, которые объединёнными усилиями со всей периферией России можно было бы быстрее освоить самим?
А во сколько долларов-рублей обойдутся, в итоге, последствия от разных технологических шпионских закладок в поставляемой из-за рубежа продукции? Во сколько рублей-долларов вы оцените потери от стерилизующих агентов в западных вакцинах?
А сколько дополнительно стоит России более близкое расположение американских баз?
Во сколько рублей нам обойдётся латинизация в Казахстане? Это же всё можно оценить в рублях! Все действия наших соседей, выросших на западно-ориентированных русофобских идеологиях – все можно сосчитать в рублях.
Вы бы, гражданин Володин, посчитали для начала убытки России после установления бандеровской власти на Украине или проамериканской в Грузии! Учитывая все аспекты: отсутствие взаимного развеития или кооперации в тех или иных производственных или культурных сферах, противодействие чуждой идеологии и её носителям, убытки от нанесённого ущерба русскоговорящими террористами со славянской внешностью и т.д.
Также, Володин, посчитайте убытки (да-да, именно убытки в рублях – вы же об этом говорите!) от горя матерей Донбасса и Луганщины, потерявших своих детей; семей, потерявших кормильца в результате экономии на своевременную поддержку Украины в перестройку и сразу после неё.
В одном вы правы, гражданин Председатель Госдумы: всё имеет свою цену! Вот только далеко не каждая цена выражается в рублях. Об этом не стоило бы забывать, начальник…
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Хохлы занервничали ))
Володин МОЛОДЦА.
Теперь ещё Вассерманов отправить обрато в Одессу.
А Прилерпиных на Донбасс.
Я тут начиталась сегодня про шахтеров и металлургов ДНРи ЛНР-это кошмар-два месяца задолженности по з/п,хотя продают через ООО Внешторгсервис всё-трубы,уголь ,химию и нет денег на з/п.Все принадлежит какому-то ублюдочному С.Курченко 1985г.р.на которого оформлены все активы Янека с сыном Сашей (что -то мне это напоминает)и забрали активы Ахметки.Офис у него в москве на 46-47 этажах Сити ,18 охранников ,в друзьях Артем Чайка и др.высшие чиновники .Его биография -это фильм -никто и ничто обслужил всех евреев в Украине и сейчас в Москве.Уголь закупают по 20 дол а в Ростове продают в страны мира по 160 за тн.,дружил с Порохом .Захарченко попытался деньги перенаправить в республику -результат известен.И вот что-то и здесь сдвинулось:
“В ноябре-декабре 2019 года вышла серия публикаций, посвящённых украинскому олигарху Сергею Курченко и его возможному отстранению от благодатной нивы курирования экспорта всей продукции добывающей и металлургической отраслей ЛДНР.
Сегодня есть предпосылки считать, что уход олигарха, под чутким руководством которого ЗАО «Внешторгсервис» и ряд других структур вошли в крутое пике, вследствие чего десятки, если не сотни тысяч шахтеров, металлургов, энергетиков, железнодорожников остались без кровно заработанных, наконец становится реальностью.
Республикам еще только предстоит подсчитать убытки, причиненные Сергеем Курченко и его ставленниками. А сейчас в Луганске и Донецке в авральном режиме работают над реорганизацией экспорта и разработкой соответствующей документации, налаживанием связей с новыми экспортерами и т. д. Есть информация, что поиском каналов сбыта промышленной продукции в ЛДНР активно занимаются непосредственно главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин, что может говорить о новой парадигме отношений между республиками и кураторами в Москве.
В данный момент задолженность по зарплате сократилась. Источники среди шахтеров и энергетиков республик утверждают, что руководство предприятий обещает в ближайшее время погасить задолженность за декабрь. В то же время сотрудников предупредили, что в дальнейшем выплаты прекратятся «как минимум до марта, так как меняется хозяин».
В ООО «Луганские электросети», владельцем которого по информации сотрудников предприятия является Сергей Курченко, работникам погашают задолженность небольшими порциями практически каждую неделю. Источник в «ЛЭС» утверждает, что руководство предприятия активно «работает» с документами, готовя их, то ли к смене власти, то ли к возможным проверкам. Вполне вероятно, что смена экспортера – а, по факту, теневого владельца колоссальных по своим размерам и возможностям производственных и добывающих комплексов, чревата для республик сменой руководства многих заводов и шахтоуправлений, а также отдельных чиновников вплоть до министерского уровня.””
П.С. бедные шахтеры ,хоть с Украиной ,хоть с Россией ,все равно крохи достаются ,потому как враг один -жидовская система.Да ,этот Внешторгсервис зарегистрирован в Осетии на зам.губернатора Иркутской обл (бывш.)некоего Пашина и он теперь возглавит вЛДНР зкономику.Думаю,процессы в РФ связаны с перемещением лиц на Донбасе.Сколько же они жиды эти крови выпили из народа.
https://fishki.net/anti/160412-ruiny-goroda-aleppo-sirija-16-foto.html
Смотри никаких жидов одни мусульмане.
Кстати им Россия НЕ ДОЛЖНА