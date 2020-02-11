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Ещё о Володине

22:25. 11 февраля 2020 132 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

Вячеслав Викторович Володин в последнее время наговорил немало. В частности, то ли по глупости, то ли намеренно повторил мантру Госдепа, озвученную в своё время йельским выпускником Навальным. Последний как-то выдвигал клич, мол, хватит кормить Кавказ!

Но что позволено козлу, то недопустимо выдавать Юпитеру. Председатель Госдумы выдал тезис, который в перестройку здорово помог либералам и подпитывающему их Госдепу (через сороские ли или иные фонды, либо прямой поддержкой американцами МДГ (Межрегиональная депутатская группа) – помощь шла отовсюду) не только развалить Советский Союз, но и обречь миллионы русских на отрыв от Родины.

Как предположил Володин,

корни проблемы лежат во временах СССР, когда регионы России «кормили Прибалтику, Украину, другие республики»,

впоследствии ставшие независимыми в результате распада СССР.

Однако и сегодня есть жители России, которые разделяют такую позицию. Вот и давайте попробуем разобраться, отчего Госдеп через управляемые им структуры поддерживал и продолжает настаивать на развитии подобной идеи.

*

Социальный организм по своему функционированию во многом схож с организмом человека. В последнем случае любому ясно, что в целях экономии, например, места или на питании мы не будем отрубать себе ногу, потому что она совсем не нужна при просмотре видео.

На территории бывшего СССР, а до этого – Российской империи – исторически сложился народохозяйственный механизм, единый, где каждая территория вносит свой вклад в общее развитие. Кто-то выращивает чай с мандаринами, кто-то хлопок. Где-то добывают уголь и газ, а где-то производят двигатели для самолётов или обслуживают космодром.

Более того, особенно в нынешних условиях, но также и во времена СССР устойчивый товарный рынок, более-менее самодостаточное производство можно организовать, лишь достигнув некоторого минимума населения. Анатолий Вассерман определял этот минимум где-то в районе 350 миллионов. Иначе – либо недостаток людских ресурсов для замкнутого производственного цикла, либо зависимость от остального мира. Т.е. без такого количества жителей, участвующих в российской экономике, о полном суверенитете можно и не мечтать. Это первое.

Второе – это стратегическая безопасность. Республики вокруг РСФСР создавали своеобразный защитный географический контур, позволявший укрепить обороноспособность той же малой России. Кстати, именно это соображение сыграло в своё время решающую роль в возврате Сталиным российской части покинутой своим правительством Польши. Создать буферную зону для облегчения ответных действий в случае вторжения извне.

А вторжения, между прочим, это не обязательно военные, с использованием классического армейского оружия. Последнее может принимать самые разные формы.

Например, поток наркотиков. Или обустройство на периферии России вражеских биологических лабораторий. Или не биологических, а каких-нибудь геосейсмических. Или климатических установок.

Не будем также забывать, что предоставляя врагу свободу действовать на нашей периферийной территории – в обмен на реализацию нами володинско-навально-перестроечного лозунга „Хватит кормить Кавказ (республики, Москву, соцстраны, Сирию и пр.)!” - мы обрекаем себя в ближайшем будущем на необходимость противодействия инфильтрации разного рода вооружённых банд, террористов, идеологов-экстремистов. Например, исламских или иудейских. Всему этому на порядки легче быть взращенными, а затем проникнуть в Россию с территории бывших советских республик, нежели из дальнего заграничья.

Т.е. второе опровержение неправоты Володина – аспект безопасности.

Идём дальше. Вопрос культуры. Понятно, что ни один народ не желает, чтобы к нему на территорию приходили чужаки и устанавливали на ней свои порядка, внедряли чуждую нам культуру. То, что мощнейшая русская культура способна переварить миросознание мигрантов – оставим это за скобками. И попробуем ответить на такой вопрос: какой наилучший способ защитить в плане сохранения культуры свою территорию?

Жаль, что лидер Госдумы не знает несложного ответа на этот вопрос. Ведь этот ответ очевиден: надо развивать периферию, всячески помогать тамошнему населению! Тогда люди не будут отрываться от родных окраин в поисках лучшей доли. Просто как дважды два. Это на Западе да в правительстве Медведева считают, что переехать в чужой край ради лучшего заработка – норма. Но чем дальше люди живут от Москвы, тем крепче у них связи с их малой родиной. И мало кто возжелает бросить без присмотра могилы предков, если и дома живётся неплохо.

Председатель Госдумы Вячеслав Викторович Володин, если он не скрытый враг России – то он показал себя недалёким человеком, слабо знакомым с понятием логики. Ибо не следует судить о сложном процессе, основываясь лишь на анализе одной его части.

Да, мы сегодня опустились до существования в мире чистогана (здесь слово „жизнь” видится неуместным). Да, властные структуры обязаны в первую очередь считать деньги.

Так вот и посчитайте, Вячеслав Викторович! Во что обходится импорт, а также зависимость от импорта важной для страны продукции? Каких-нибудь двигателей или частей корпуса для военных самолётов или кораблей? Какого-нибудь стратегического сырья: хлопка или редкоземельных металлов? Вакцин, которые объединёнными усилиями со всей периферией России можно было бы быстрее освоить самим?

А во сколько долларов-рублей обойдутся, в итоге, последствия от разных технологических шпионских закладок в поставляемой из-за рубежа продукции? Во сколько рублей-долларов вы оцените потери от стерилизующих агентов в западных вакцинах?

А сколько дополнительно стоит России более близкое расположение американских баз?

Во сколько рублей нам обойдётся латинизация в Казахстане? Это же всё можно оценить в рублях! Все действия наших соседей, выросших на западно-ориентированных русофобских идеологиях – все можно сосчитать в рублях.

Вы бы, гражданин Володин, посчитали для начала убытки России после установления бандеровской власти на Украине или проамериканской в Грузии! Учитывая все аспекты: отсутствие взаимного развеития или кооперации в тех или иных производственных или культурных сферах, противодействие чуждой идеологии и её носителям, убытки от нанесённого ущерба русскоговорящими террористами со славянской внешностью и т.д.

Также, Володин, посчитайте убытки (да-да, именно убытки в рублях – вы же об этом говорите!) от горя матерей Донбасса и Луганщины, потерявших своих детей; семей, потерявших кормильца в результате экономии на своевременную поддержку Украины в перестройку и сразу после неё.

В одном вы правы, гражданин Председатель Госдумы: всё имеет свою цену! Вот только далеко не каждая цена выражается в рублях. Об этом не стоило бы забывать, начальник…




***


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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4880834.html

Метки: Дума, Запад, Казахстан, Культура, оружие, Россия, русский, советский, ссср, Украина

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 14369 1003
    ХОХОЛ 11 февраля 2020 в 22:45

    Хохлы занервничали ))
    Володин МОЛОДЦА.
    Теперь ещё Вассерманов отправить обрато в Одессу.
    А Прилерпиных на Донбасс.

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  • 6421 4979
    марина 11 февраля 2020 в 22:58

    Я тут начиталась сегодня про шахтеров и металлургов ДНРи ЛНР-это кошмар-два месяца задолженности по з/п,хотя продают через ООО Внешторгсервис всё-трубы,уголь ,химию и нет денег на з/п.Все принадлежит какому-то ублюдочному С.Курченко 1985г.р.на которого оформлены все активы Янека с сыном Сашей (что -то мне это напоминает)и забрали активы Ахметки.Офис у него в москве на 46-47 этажах Сити ,18 охранников ,в друзьях Артем Чайка и др.высшие чиновники .Его биография -это фильм -никто и ничто обслужил всех евреев в Украине и сейчас в Москве.Уголь закупают по 20 дол а в Ростове продают в страны мира по 160 за тн.,дружил с Порохом .Захарченко попытался деньги перенаправить в республику -результат известен.И вот что-то и здесь сдвинулось:
    “В ноябре-декабре 2019 года вышла серия публикаций, посвящённых украинскому олигарху Сергею Курченко и его возможному отстранению от благодатной нивы курирования экспорта всей продукции добывающей и металлургической отраслей ЛДНР.

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    Республикам еще только предстоит подсчитать убытки, причиненные Сергеем Курченко и его ставленниками. А сейчас в Луганске и Донецке в авральном режиме работают над реорганизацией экспорта и разработкой соответствующей документации, налаживанием связей с новыми экспортерами и т. д. Есть информация, что поиском каналов сбыта промышленной продукции в ЛДНР активно занимаются непосредственно главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин, что может говорить о новой парадигме отношений между республиками и кураторами в Москве.

    В данный момент задолженность по зарплате сократилась. Источники среди шахтеров и энергетиков республик утверждают, что руководство предприятий обещает в ближайшее время погасить задолженность за декабрь. В то же время сотрудников предупредили, что в дальнейшем выплаты прекратятся «как минимум до марта, так как меняется хозяин».

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    П.С. бедные шахтеры ,хоть с Украиной ,хоть с Россией ,все равно крохи достаются ,потому как враг один -жидовская система.Да ,этот Внешторгсервис зарегистрирован в Осетии на зам.губернатора Иркутской обл (бывш.)некоего Пашина и он теперь возглавит вЛДНР зкономику.Думаю,процессы в РФ связаны с перемещением лиц на Донбасе.Сколько же они жиды эти крови выпили из народа.

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