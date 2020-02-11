Ещё о Володине

*

Социальный организм по своему функционированию во многом схож с организмом человека. В последнем случае любому ясно, что в целях экономии, например, места или на питании мы не будем отрубать себе ногу, потому что она совсем не нужна при просмотре видео.



На территории бывшего СССР, а до этого – Российской империи – исторически сложился народохозяйственный механизм, единый, где каждая территория вносит свой вклад в общее развитие. Кто-то выращивает чай с мандаринами, кто-то хлопок. Где-то добывают уголь и газ, а где-то производят двигатели для самолётов или обслуживают космодром.



Более того, особенно в нынешних условиях, но также и во времена СССР устойчивый товарный рынок, более-менее самодостаточное производство можно организовать, лишь достигнув некоторого минимума населения. Анатолий Вассерман определял этот минимум где-то в районе 350 миллионов. Иначе – либо недостаток людских ресурсов для замкнутого производственного цикла, либо зависимость от остального мира. Т.е. без такого количества жителей, участвующих в российской экономике, о полном суверенитете можно и не мечтать. Это первое.



Второе – это стратегическая безопасность. Республики вокруг РСФСР создавали своеобразный защитный географический контур, позволявший укрепить обороноспособность той же малой России. Кстати, именно это соображение сыграло в своё время решающую роль в возврате Сталиным российской части покинутой своим правительством Польши. Создать буферную зону для облегчения ответных действий в случае вторжения извне.



А вторжения, между прочим, это не обязательно военные, с использованием классического армейского оружия. Последнее может принимать самые разные формы.



Например, поток наркотиков. Или обустройство на периферии России вражеских биологических лабораторий. Или не биологических, а каких-нибудь геосейсмических. Или климатических установок.



Не будем также забывать, что предоставляя врагу свободу действовать на нашей периферийной территории – в обмен на реализацию нами володинско-навально-перестроечного лозунга „Хватит кормить Кавказ (республики, Москву, соцстраны, Сирию и пр.)!” - мы обрекаем себя в ближайшем будущем на необходимость противодействия инфильтрации разного рода вооружённых банд, террористов, идеологов-экстремистов. Например, исламских или иудейских. Всему этому на порядки легче быть взращенными, а затем проникнуть в Россию с территории бывших советских республик, нежели из дальнего заграничья.



Т.е. второе опровержение неправоты Володина – аспект безопасности.



Идём дальше. Вопрос культуры. Понятно, что ни один народ не желает, чтобы к нему на территорию приходили чужаки и устанавливали на ней свои порядка, внедряли чуждую нам культуру. То, что мощнейшая русская культура способна переварить миросознание мигрантов – оставим это за скобками. И попробуем ответить на такой вопрос: какой наилучший способ защитить в плане сохранения культуры свою территорию?



Жаль, что лидер Госдумы не знает несложного ответа на этот вопрос. Ведь этот ответ очевиден: надо развивать периферию, всячески помогать тамошнему населению! Тогда люди не будут отрываться от родных окраин в поисках лучшей доли. Просто как дважды два. Это на Западе да в правительстве Медведева считают, что переехать в чужой край ради лучшего заработка – норма. Но чем дальше люди живут от Москвы, тем крепче у них связи с их малой родиной. И мало кто возжелает бросить без присмотра могилы предков, если и дома живётся неплохо.



Председатель Госдумы Вячеслав Викторович Володин, если он не скрытый враг России – то он показал себя недалёким человеком, слабо знакомым с понятием логики. Ибо не следует судить о сложном процессе, основываясь лишь на анализе одной его части.



Да, мы сегодня опустились до существования в мире чистогана (здесь слово „жизнь” видится неуместным). Да, властные структуры обязаны в первую очередь считать деньги.



Так вот и посчитайте, Вячеслав Викторович! Во что обходится импорт, а также зависимость от импорта важной для страны продукции? Каких-нибудь двигателей или частей корпуса для военных самолётов или кораблей? Какого-нибудь стратегического сырья: хлопка или редкоземельных металлов? Вакцин, которые объединёнными усилиями со всей периферией России можно было бы быстрее освоить самим?



А во сколько долларов-рублей обойдутся, в итоге, последствия от разных технологических шпионских закладок в поставляемой из-за рубежа продукции? Во сколько рублей-долларов вы оцените потери от стерилизующих агентов в западных вакцинах?



А сколько дополнительно стоит России более близкое расположение американских баз?



Во сколько рублей нам обойдётся латинизация в Казахстане? Это же всё можно оценить в рублях! Все действия наших соседей, выросших на западно-ориентированных русофобских идеологиях – все можно сосчитать в рублях.



Вы бы, гражданин Володин, посчитали для начала убытки России после установления бандеровской власти на Украине или проамериканской в Грузии! Учитывая все аспекты: отсутствие взаимного развеития или кооперации в тех или иных производственных или культурных сферах, противодействие чуждой идеологии и её носителям, убытки от нанесённого ущерба русскоговорящими террористами со славянской внешностью и т.д.



Также, Володин, посчитайте убытки (да-да, именно убытки в рублях – вы же об этом говорите!) от горя матерей Донбасса и Луганщины, потерявших своих детей; семей, потерявших кормильца в результате экономии на своевременную поддержку Украины в перестройку и сразу после неё.



В одном вы правы, гражданин Председатель Госдумы: всё имеет свою цену! Вот только далеко не каждая цена выражается в рублях. Об этом не стоило бы забывать, начальник…



***

.