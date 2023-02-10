1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 16
Рукавичное производство Теплова в селе Юрине. Правка рукавиц
Маленький деревенский мальчик верхом на лошади у забора
Человек, толкущий молотом в тёмном, пыльном помещении обожжённый алебастр
Казанский татарин – продавец туфель и других товаров на пристани
«Приверх – верхний конец острова, который обыкновенно бывает обрывистым»
«Ухвостье – нижний конец острова, который обыкновенно бывает пологим»
Ловля плывущих брёвен весной во время ледохода в Кинешме
Вытаскивание плывущего бревна весной во время ледохода в Кинешме
Дом в посаде Дубовка, где жил некоторое время Пугачёв (Саратовская губерния)
Домик, в котором хранятся яхта и верейка Петра I(Астрахань)
Канавка, по которой вода из чигиря поступает в сады (Астраханская губерния)
Общий вид на лес, из которого вытекает Волга
Подсечная система – примитивное ведение хозяйства в старой деревне
Правобережные эрозионные формы на фоне Волги. Снято с «Бугра Разина»
Процесс выдувания на песчаном бархане. Следы животного (Низовья)
Столбообразные прибрежные образования из рыхлых пород близ утёса Разина
Развалины ханской ставки в селе Селитряном на Ахтубе (Саратовская губерния)
Черемисская часовенка на правом берегу выше села Юрина
Рыбачья лодка на якоре за работой на Каспийском взморье
Старинные одежды Тверской губернии – женщины и девицы (Тверской музей)