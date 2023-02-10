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1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 16

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Рукавичное производство Теплова в селе Юрине. Правка рукавиц.jpg
Рукавичное производство Теплова в селе Юрине. Правка рукавиц

Маленький деревенский мальчик верхом на лошади у забора.jpg
Маленький деревенский мальчик верхом на лошади у забора

Человек, толкущий молотом в тёмном, пыльном помещении обожжённый алебастр.jpg
Человек, толкущий молотом в тёмном, пыльном помещении обожжённый алебастр

Казанский татарин - продавец туфель и других товаров на пристани.jpg
Казанский татарин – продавец туфель и других товаров на пристани

«Приверх - верхний конец острова, который обыкновенно бывает обрывистым».jpg
«Приверх – верхний конец острова, который обыкновенно бывает обрывистым»

«Ухвостье - нижний конец острова, который обыкновенно бывает пологим».jpg
«Ухвостье – нижний конец острова, который обыкновенно бывает пологим»

Ловля плывущих брёвен весной во время ледохода в Кинешме.jpg
Ловля плывущих брёвен весной во время ледохода в Кинешме

Вытаскивание плывущего бревна весной во время ледохода в Кинешме.jpg
Вытаскивание плывущего бревна весной во время ледохода в Кинешме

Дом в посаде Дубовка, где жил некоторое время Пугачёв.jpg
Дом в посаде Дубовка, где жил некоторое время Пугачёв (Саратовская губерния)

Домик, в котором хранятся яхта и верейка Петра I(Астрахань).jpg
Домик, в котором хранятся яхта и верейка Петра I(Астрахань)

Канавка, по которой вода из чигиря поступает в сады (Астраханская губерния).jpg
Канавка, по которой вода из чигиря поступает в сады (Астраханская губерния)

Общий вид на лес, из которого вытекает Волга.jpg
Общий вид на лес, из которого вытекает Волга

Подсечная система - примитивное ведение хозяйства в старой деревне.jpg
Подсечная система – примитивное ведение хозяйства в старой деревне

Правобережные эрозионные формы на фоне Волги. Снято с «Бугра Разина».jpg
Правобережные эрозионные формы на фоне Волги. Снято с «Бугра Разина»

Процесс выдувания на песчаном бархане. Следы животного (Низовья).jpg
Процесс выдувания на песчаном бархане. Следы животного (Низовья)

Столбообразные прибрежные образования из рыхлых пород близ утёса Разина.jpg
Столбообразные прибрежные образования из рыхлых пород близ утёса Разина

Развалины ханской ставки в селе Селитряном на Ахтубе.jpg
Развалины ханской ставки в селе Селитряном на Ахтубе (Саратовская губерния)

Черемисская часовенка на правом берегу выше села Юрина.jpg
Черемисская часовенка на правом берегу выше села Юрина

Рыбачья лодка на якоре за работой на Каспийском взморье.jpg
Рыбачья лодка на якоре за работой на Каспийском взморье

Старинные одежды Тверской губернии - женщины и девицы (Тверской музей).jpg
Старинные одежды Тверской губернии – женщины и девицы (Тверской музей)

Источник: https://humus.livejournal.com/8830577.html
Метки: история, Россия, фото
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