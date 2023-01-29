А.П.Чехов (1978)
А.П.Чехов
Год производства: 1978
Фильм посвящен жизни и творчеству великого русского писателя Антона Павловича Чехова. Интерес к его творчеству не угасает до сих пор, его пьесы "Иванов", "Чайка", "Дядя Ваня", "Три сестры", "Вишневый сад" ставятся в театрах всего мира, но их тайна остается неразгаданной. Не меньше загадок и в личности самого Чехова. "Хорошо вспомнить о таком человеке, тотчас в жизнь возвращается бодрость, снова входит в нее ясный смысл", – писал писатель Максим Горький о нем.
Зрители побывают в мемориальных музеях писателя в Таганроге, Мелихове и Ялте, познакомятся с основными фактами биографии А.П.Чехова, запечатленными на многочисленных фотографиях.
Леннаучфильм по заказу Гостелерадио СССР 1978
Автор сценария – Владимир Демин
Режиссер – В. Познин
Оператор – Л. Коваленко
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