Голос Мордора: Унитаз как символ истории Чехии во Второй мировой войне

Могло ли быть иначе? Конечно могло. Чехия была очень мощной индустриальной страной, с неплохой и хорошо вооружённой армией. Да, наверное, с Вермахтом она потягаться не могла, но оказать сопротивление – точно. И достаточно сильно потрепать германскую армию. Но желания сопротивляться не было. В какой-то мере чехи подсознательно восприняли германский протекторат как возвращение немецких хозяев. Они привыкли жить с ними и под ними веками в Габсбургской Австро-Венгерской Империи. Немецкая речь с командным интонированием была для чехов совершенно привычной. Не так уж много времени прошло с тех пор, как Чехия получила свободу. Побаловались и хватит. Хозяин вернулся, пусть он теперь не из Австрии, а из Германии. Язык-то всё равно один.+Наверное, сейчас скажу грубо, но Чехия повела себя как самый обычный обыватель, когда приходит кто-то сильный и говорит, что теперь будет главный он. Обывательство – корень всех зол. Обыватель надеется, что если он будет себя хорошо вести и прилежно трудиться, его хозяин великодушно разрешит ему по вечерам потягивать добрый чешский пилзнер и возможно даже чем-то закусывать. Вот они все и трудились очень прилежно, снабжая Рейх высококачественным оружием, которое убивало, в первую очередь, советских солдат.Нет, нельзя сказать, что всё в оккупации было так радужно. Конечно, были и неудобства. Строгий режим, контроль, многих чехов вывезли на работу в Германию. Было и сопротивление – в основном среди студентов и интеллигенции, но Гестапо с этими проявлениями вполне успешно справлялось. Чехия была спокойной и очень полезной колонией Третьего Рейха и нельзя сказать, что народ в Чехии был как-то уж очень против. В конце концов, наверняка многие думали, что если Гитлер разгромит русских большевиков на востоке, то возможно и пайку пилзнера увеличат, а может ещё и кнедликов дадут. За бесплатно.Было при оккупации и ещё кое что, что старались особо не замечать. Евреи пропадали. Куда пропадали – хорошо известно. Третий Рейх решал еврейский вопрос. Местному населению, особых хлопот это не доставляло, так как всё равно, многие евреев недолюбливали. Собственно, Чехия в данном вопросе, вовсе не одинока. Такое же происходило во множестве оккупированных европейских стран. Люди просто не замечали, что пропадают их соседи, да и не задавали вопросов. А иногда и откровенно радовались, как, например, варшавяне, глядя на пылающее еврейское гетто.Надо быть честными и признать, что всё-таки не все там были такие уж обыватели. На заводах случались и случаи саботажа, боеприпасы не взрывались, пулемёты клинило, а техника ломалась. Но таких случаев, было очень немного. В целом, чешская промышленность, усиленно и сосредоточено работала, повышая боевую мощь Третьего Рейха. Практически до самого конца войны. А 5 мая Прага восстала. А чего ждать-то? И так понятно, что германскому хозяину пришёл конец. В принципе можно было и не восставать, досидеть, дождаться, когда освободят, но, наверное, всё-таки очень хотелось, чтобы освободители запомнили именно восстание против нацистов, а не доблестный труд во славу Третьего Рейха. Тут же подвернулись и те самые «власовцы», которых называют ныне «освободителями». Интересно, а это «власовцы» с боями прошли от Берлина до Праги? Это «власовцы» уничтожили огромную, почти миллионную, отлично вооружённую группу армий «Центр», которая сидела в окрестностях Праги? Вопрос риторический.+Многоуважаемые чехи, вы поставили унитаз не на постамент памятника маршалу Ивану Коневу. Вы поставили его на свою память и историю. Впрочем, наверное, там ему и место. Шапка, то есть унитаз, точно по Сеньке. Когда-то, во времена СССР, о вас не говорили всей правды по политическим соображениям. Вы были оккупированным, страдающим чешским народом, который ждал освобождения. Но, наверное, пришло время сказать правду. И спровоцировали то, чтобы она прозвучала – вы сами.Наверное, кто-то сочтёт этот текст грубым и даже оскорбительным. Но правда в том, что по существу возразить некому и нечем.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10153045.html