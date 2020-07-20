Антон Павлович Чехов на фотографиях
09:26. 20 июля 2020 211 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
1875. Семья А.П.Чехова, в центре сидят родители, Павел и Евгения Чеховы, слева Михаил и Мария, справа тетя Людмила с сыном Георгием, слева Иван, Антон, Николай, Александр и дядя Митрофан
1880. Антон Павлович Чехов с его братом, художником
1888. Антон Чехов с друзьями и семьей в своем доме в Москве
1889
1890. А.П. Чехов в саду
1890. А.П. Чехов перед поездкой на остров Сахалин
1890
1892. А.П.Чехов в имении в селе Мелихово
1894. А.П. Чехов, Татьяна Щепкина-Куперник и Лидия Яворская
1895-1900. А.П.Чехов в своем кабинете в Ялте
1897. А.П.Чехов сидит на ступеньках
1898
1899
1899
1899
1899. А.П. Чехов читает «Чайку» труппе МХАТа
1899. А.П. Чехов с актерами Московского государственного художественного театра
1899. Е. Я. Чехова, М. П. Чехова, О. Л. Книппер-Чехова, А. П. Чехов
1899-1900. А. П. Чехов в Ялте
1900
1900
1900. Антон Чехов и Максим Горький в Ялте
1900. Антон Чехов с женой Ольгой Книппер-Чеховой
1900. А. П. Чехов в Ялте
1900. Максим Горький и Антон Чехов с актерами Московского художественного театра
1901
1901
19011. А.П. Чехов в своем кабинете, Ялта
1901. А.П. Чехов, А.М. Горький и Л.Н. Толстой в Гаспре
1902. А.П. Чехов и Л.Н. Толстой в доме Толстого в Гаспре
1903. Антон Чехов и Лев Толстой
1904. Похороны Антона Павловича Чехова. Похоронная процессия на Кузнецком мосту в Москве
У Антон Палыча была хорошая семья, симпатичные все лица. Сам он в молодости был просто красавцем. А вот его жена, может быть, была хорошей женщиной, но, например, на фото 1899 года (на котором мать, сестра, жена и сам АПЧ) Книппер-Чехова выглядит мужеподобной. Интересно, а характер у нее какой был?
Неплохо бы поправить подпись под снимком: “19011. А.П. Чехов в своем кабинете, Ялта”.
Это что за год?