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Антон Павлович Чехов на фотографиях

09:26. 20 июля 2020 211 просмотров Один комментарий Опубликовал:


1875. Семья А.П.Чехова, в центре сидят родители, Павел и Евгения Чеховы, слева Михаил и Мария, справа тетя Людмила с сыном Георгием, слева Иван, Антон, Николай, Алексан
1875. Семья А.П.Чехова, в центре сидят родители, Павел и Евгения Чеховы, слева Михаил и Мария, справа тетя Людмила с сыном Георгием, слева Иван, Антон, Николай, Александр и дядя Митрофан

1880. Антон Павлович Чехов с его братом, художником
1880. Антон Павлович Чехов с его братом, художником

1888. Антон Чехов с друзьями и семьей в своем доме в Москве
1888. Антон Чехов с друзьями и семьей в своем доме в Москве

1889
1889

1890. А.П. Чехов в саду
1890. А.П. Чехов в саду

1890. Антон Чехов перед поездкой на остров Сахалин
1890. А.П. Чехов перед поездкой на остров Сахалин

1890
1890

1892. А.П.Чехов в Мелихово
1892. А.П.Чехов в имении в селе Мелихово

1894. А.П. Чехов, Татьяна Щепкина-Куперник и Лидия Яворская
1894. А.П. Чехов, Татьяна Щепкина-Куперник и Лидия Яворская

1895-1900. Антон Чехов в своем кабинете в Ялте
1895-1900. А.П.Чехов в своем кабинете в Ялте

1897. Антон Чехов сидит на ступеньках
1897. А.П.Чехов сидит на ступеньках

1898
1898

1899 (2)
1899

1899
1899

1899
1899

1899. А.П. Чехов читает «Чайку» труппе МХАТа
1899. А.П. Чехов читает «Чайку» труппе МХАТа

1899. Антон Чехов с актерами Московского государственного художественного театра
1899. А.П. Чехов с актерами Московского государственного художественного театра

1899. Е. Я. Чехова, М. П. Чехова, О. Л. Книппер-Чехова, А. П. Чехов
1899. Е. Я. Чехова, М. П. Чехова, О. Л. Книппер-Чехова, А. П. Чехов

1899-1900. Антон Чехов в Ялте
1899-1900. А. П. Чехов в Ялте

1900 (2)
1900

1900
1900

1900. Антон Чехов и Максим Горький в Ялте
1900. Антон Чехов и Максим Горький в Ялте

1900. Антон Чехов с женой Ольгой Книппер-Чеховой
1900. Антон Чехов с женой Ольгой Книппер-Чеховой

1900. Антон Чехов, Ялта
1900. А. П. Чехов в Ялте

1900. Максим Горький и Антон Чехов с актерами Московского художественного театра
1900. Максим Горький и Антон Чехов с актерами Московского художественного театра

1901
1901

1901 (2)
1901

1901. Антон Чехов в своем кабинете, Ялта
19011. А.П. Чехов в своем кабинете, Ялта

1901. А.П. Чехов, А.М. Горький и Л.Н. Толстой в Гаспре
1901. А.П. Чехов, А.М. Горький и Л.Н. Толстой в Гаспре

1902. А.П. Чехов и Л.Н. Толстой в доме Толстого в Гаспре
1902. А.П. Чехов и Л.Н. Толстой в доме Толстого в Гаспре

1903. Антон Чехов и Лев Толстой
1903. Антон Чехов и Лев Толстой

1904. Похороны Антона Павловича Чехова. Похоронная процессия на Кузнецком мосту в Москве
1904. Похороны Антона Павловича Чехова. Похоронная процессия на Кузнецком мосту в Москве

Источник: https://humus.livejournal.com/7321016.html

Метки: искусство, история, Россия, фото

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5056 4104
    Антон 20 июля 2020 в 14:27

    У Антон Палыча была хорошая семья, симпатичные все лица. Сам он в молодости был просто красавцем. А вот его жена, может быть, была хорошей женщиной, но, например, на фото 1899 года (на котором мать, сестра, жена и сам АПЧ) Книппер-Чехова выглядит мужеподобной. Интересно, а характер у нее какой был?

    Неплохо бы поправить подпись под снимком: “19011. А.П. Чехов в своем кабинете, Ялта”.
    Это что за год?

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