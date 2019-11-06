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Пражская весна 68-го, неудобные вопросы для чехов

09:14. 6 ноября 2019 67 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Всё-таки католицизм и протестантизм, видимо, накладывают особый отпечаток на психологию жителей таких стран, как Польша, Чехия, Хорватия и т.д. И либо этим людям вообще чуждо понятие справедливости для всех, либо они это качество воспринимают исключительно через призму личной наживы. Наживы любой ценой.

И в том, и в другом случае общество вырождается в фашиствующее. И, возможно, не следовало жертвовать жизнями советских солдат, освобождая Чехию от германского фашизма. Если бы был выбор: оставлять под боком СССР явное фашистское гнездо, либо обезопасить свои границы от мощного фашизма Запада – создать буферную зону из стран Восточной Европы.

К сожалению, особого выбора не было.
*

Пражская весна 68-го, неудобные для чехов вопросы




Чехия, 1968-й год. Город Прага, в который входят русские танки. Им там не рады настолько, что свободолюбивые чехи вышли на баррикады. После этого рабы в советских танках начали их давить.

Примерно такая примитивная версия доминирует в СМИ последние сорок лет. Попробуем разобраться, кто же на самом деле раб.


Существует огромное количество фотографий на которых видны следы взаимодействия армии СССР и пражских «рассерженных горожан». Последние строили баррикады, метали коктейли Молотова, писали обличающие и одновременно веселые лозунги на стенах домов и листовках.

Типа «Каин тоже был братом» или «Иван возвращайся домой, а то Наташа выйдет замуж за Володю».





В основном обыгрывалось темы рухнувшего братства, водки и русского же рабства. Был еще и такой «Русский цирк ОПЯТЬ (выделено автором) в Праге, не дразнить, не кормить».

Это интересный слоган. Под русским цирком подразумевается русская армия.

Которая ОПЯТЬ оказалась в Праге. С этим тяжело не согласиться.


1968-й, народ против тирании

Первый раз армия СССР была в Праге в 1945-году. Когда освобождала этот город от немцев, совместно с чешским боевым подразделением.

Вот их потери (данные из Википедии) :

• Личный состав РККА:

o 11 265 безвозвратных потерь

o 38 083 раненых и заболевших

o Всего 49 348 человек

• Личный состав чехословацкого армейского корпуса:

o 112 безвозвратных потерь

o 421 раненый и заболевший

o Всего 533 человека

А вот цифры той же Википедии, по потерям чехов во время Пражской весны 68-го года:

«… По современным данным, в ходе вторжения было убито 108 и ранено более 500 граждан Чехословакии…».

То есть, потери чехов в столкновениях с немцами и русскими вполне сопостовимы. Выводы делайте сами.


Чешский завод, производит самоходки Хетцер для Рейха.

Есть другие интересные цифры. Данные сотрудничества чехов и немцев в оборонной сфере. Смотрите, сколько Чехия, эта кузница Рейха, изготовила оружия для Вермахта. В 1941-м году пятая часть всех немецких танков производилась чехами. И выпуск бронетехники только увеличивался. Забастовок и акций протеста не было вообще. Интересно почему?

При этом чехи не клеили в Праге плакаты типа «Фриц поезжай домой, шнапса нет» или "Ганс помни, тебя ждёт твоя Гретхен". И не позировали на фото сгоревших немецких танков. А трудолюбиво и старательно выполняли свои обязанности на оборонных заводах чешских фирм. Были как шелковые. Причем заводы Шкоды продолжали работать, даже после победы. А прекратили производство, наверное только тогда, когда чешские рабочие поняли, что не получат зарплату от своих немецких хозяев.

Это наверное оттого, что отношение к Чехии у немцев было не таким как к примеру к Бельгии. Откуда было вывезено 65% всего железнодорожного состава и более 90% автомобилей. Из Польши к примеру были вывезены все новые американские станки.

В Чехии ничего такого не было. Территорию этой страны немцы, рассматривали как земли Рейха. Зачем оттуда что-то вывозить? Если трудолюбивые и дисциплинированные чехи, выполнят любой немецкий заказ у себя дома. Соберут лучшую самоходку второй мировой в своем классе Хетцер, к примеру. А она потом поедет на Восточный фронт, уничтожать танки Красной Армии.


Яромир Ягр.

Вот к примеру чешский знаменитый хоккеист Яромир Ягр. Обратите внимание, что написано на его форме. Это цифра 68-м. Символ Пражской весны. То есть чехи очень долго, не могут забыть эту дату. Хотя времени прошло не мало.

А имело бы смысл нанести и другую. 39-й год. Год чешского невнятного сопротивления Германии. Какое оно было, хорошо видно на этом фото.



1939-й, пражские горожане встречают нацистскую армию

После этого началась эффективное сотрудничество чешского народа с нацистским Рейхом. Которое плодотворно продолжалась до 45-го. Без всяких Пражских зим, осеней или весен.

Пока чехов не освободили те самые русские «рабы», которых они так лихо тролили в 1968-м.


***

Источник.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4734285.html

Метки: Германия, Европа, история, рабство, советский, ссср, статистика, фашизм, чехия

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