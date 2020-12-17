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1968. «Пражская весна». Часть 2

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1968. «Пражская весна». Часть 1




















































Источник: https://humus.livejournal.com/7513630.html
Рубрики: Вооруженные силы, История, Творчество
Метки: история, фото, чехословакия
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 25472 3494
    Русофил два часа назад

      Танкисты на марше все с газетами ))
      Ага
      Так и было.
      Только не читали а по другому использовали ))
      Вот зачем Брахману столь тупорылая пропаганда?
      На кого рассчитано?

      • 17137 12881
        SergeevРусофил два часа назад

          Ну для другого использования газеты помять надо было, а на фото зачем то развернули. И девица с первого фота ещё пару раз на других фотках попадается что неоднозначно говорит о ее профессии.

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