Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Танкисты на марше все с газетами ))
Ага
Так и было.
Только не читали а по другому использовали ))
Вот зачем Брахману столь тупорылая пропаганда?
На кого рассчитано?
Ну для другого использования газеты помять надо было, а на фото зачем то развернули. И девица с первого фота ещё пару раз на других фотках попадается что неоднозначно говорит о ее профессии.