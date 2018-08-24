Чем на самом деле оказалась «Пражская весна»?

Концептуал СМИ Евгений Спицын на радио «Комсомольская правда»

Историк, автор книг по истории России Евгений Спицын в программе, посвящённой 50-летию «Пражской весны», раскрывает историю, которая осталась за пределами учебников. Почему «Пражская весна» растянулась на полгода? Чем было вызвано раздражение политикой коммунистической партии у чехословацкого народа? Зачем СССР участвовал в этих событиях? По чьей просьбе в Чехословакию ввели войска стран Варшавского договора? Как ускорение перестройки в СССР было срисовано с «Пражской весны»? С какой целью это не очень крупное историческое событие было так распиарено?

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