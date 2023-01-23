Главная » Творчество, Экономика

В России снова начали производить газовые турбины для ТЭС

46 0


Наконец то в стране снова начали делать большие газовые турбины для ТЭС

Российские двигателестроители произвели первую серийную газовую турбину ГТД-110М

«ОДК-Сатурн» (ранее — «НПО «Сатурн», г. Рыбинск Ярославской области, входит в «Объединённую двигателестроительную корпорацию» («ОДК»), «дочку» ГК «Ростех»), произвело первую серийную турбину большой мощности. (https://topcor.ru/uploads/posts/2023-01/thumbs/1674116377_1600073741_54545.jpg) Речь идёт об агрегате ГТД-110М мощностью 110 МВт, полностью изготовленном в РФ.

Как сообщил 1-й зам. ген. директора «Ростеха» Владимир Артяков, турбину установят на ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае. Он уточнил, что с 2024 г. планируют изготавливать по две таких турбины ежегодно с постепенным увеличением объёмов производства.

"Мы рассматриваем внутренний рынок как основной, его объём составляет несколько десятков единиц", – сказал Артяков, добавив, что говорить о других конкретных проектах, в которых будут задействованы данные агрегаты, пока преждевременно.

Парогазовая ТЭС «Ударная» возводится в Крымском районе Краснодарского края возле с. Ударное и должна быть введена в эксплуатацию в 2024-м. Изначально планировалась закупка на вторичном рынке оборудования компаний Siemens, General Electric и Ansaldo, но введение санкций и работа российских двигателестроителей позволили перейти на отечественную продукцию. Данный энергообъект необходим для покрытия энергодефицита в регионе в ремонтных и пиковых режимах.

Ранее подобные агрегаты только импортировались. Свыше 70% всех турбин большой мощности, установленных на электростанциях в России, изготовлены за границей. РФ закупала даже турбины у Ирана и устанавливала отечественные агрегаты значительно меньшей мощности. Теперь эта проблема осталась в прошлом.

https://t.me/yoprom/546 – цинк

Объемы производства конечно не радуют, но хоть так. Последствия политики "а зачем самим делать, купим за границей" еще долго будут сказываться.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8120797.html
Метки: промышленность, Россия, энергетика
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Реальные интересы США, России и ЕС на европейском газовом рынке
Россия – энергетическая сверхдержава
Россия снова „открывает” Арктику
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 2012 - 2018 г.г. (542 проекта)
Дело трубы

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru