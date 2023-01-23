В России снова начали производить газовые турбины для ТЭС
Наконец то в стране снова начали делать большие газовые турбины для ТЭС
Российские двигателестроители произвели первую серийную газовую турбину ГТД-110М
«ОДК-Сатурн» (ранее — «НПО «Сатурн», г. Рыбинск Ярославской области, входит в «Объединённую двигателестроительную корпорацию» («ОДК»), «дочку» ГК «Ростех»), произвело первую серийную турбину большой мощности. (https://topcor.ru/uploads/posts/2023-01/thumbs/1674116377_1600073741_54545.jpg) Речь идёт об агрегате ГТД-110М мощностью 110 МВт, полностью изготовленном в РФ.
Как сообщил 1-й зам. ген. директора «Ростеха» Владимир Артяков, турбину установят на ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае. Он уточнил, что с 2024 г. планируют изготавливать по две таких турбины ежегодно с постепенным увеличением объёмов производства.
"Мы рассматриваем внутренний рынок как основной, его объём составляет несколько десятков единиц", – сказал Артяков, добавив, что говорить о других конкретных проектах, в которых будут задействованы данные агрегаты, пока преждевременно.
Парогазовая ТЭС «Ударная» возводится в Крымском районе Краснодарского края возле с. Ударное и должна быть введена в эксплуатацию в 2024-м. Изначально планировалась закупка на вторичном рынке оборудования компаний Siemens, General Electric и Ansaldo, но введение санкций и работа российских двигателестроителей позволили перейти на отечественную продукцию. Данный энергообъект необходим для покрытия энергодефицита в регионе в ремонтных и пиковых режимах.
Ранее подобные агрегаты только импортировались. Свыше 70% всех турбин большой мощности, установленных на электростанциях в России, изготовлены за границей. РФ закупала даже турбины у Ирана и устанавливала отечественные агрегаты значительно меньшей мощности. Теперь эта проблема осталась в прошлом.
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Объемы производства конечно не радуют, но хоть так. Последствия политики "а зачем самим делать, купим за границей" еще долго будут сказываться.