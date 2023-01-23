Бои на Ставрополье. Жаркий август 1942-го
Интересный документальный фильм о малоизвестном эпизоде битвы за Кавказ.
Аннотация:
Фильм рассказывает о малоизвестном эпизоде Битвы за Кавказ – боевых действиях 1-го отдельного стрелкового корпуса против многократно превосходящих сил вермахта на рубеже Смыков – Григорополисская в августе 1942 года.
Съёмки проходили на местах сражений – в Изобильненском и Новоалександровском районах Ставропольского края, а также на левобережье Кубани, на востоке Краснодарского края.