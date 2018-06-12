Мы боялись, что вожди оторваны от нас и не знают нас, а теперь мы убедились, что вожди с нами
22:31. 12 июня 2018 Просмотров - 124 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Примечательный документ НКВД СССР, который лег на стол наркому обороны СССР Ворошилову.
В нем сотрудник НКВД Дагин описывает настроения на Ставрополье по случаю празднования 15-й годовщины освобождения Ставрополья от белых.
Особое внимание уделено огромной популярности Буденного даже среди тех, кто был недоволен действиями советской власти.
Сообщение УНКВД по Северо-Кавказскому краю о праздновании 15-летия освобождения Ставрополья от белых. 26 мая 1935 г.
Народному комиссару обороны СССР т. Ворошилову
Празднование 15-летия освобождения Ставрополья от белых вылилось в грандиозные народные торжества. Праздники прошли исключительно организованно, торжественно, с большим подъемом. Широкие массы колхозников, быв. красные партизаны почти по всем населенным пунктам Ставрополья проявили исключительно широкую инициативу в оформлении и организации празднования. Между районами, отдельными селами задолго до празднества развернулось широкое соцсоревнование на скорейшее окончание и высокое качество сева. Колхозники организованно производили побелку домов, древонасаждения, очистку дворов и сел от мусора.
Красные партизаны группировались по старым боевым подразделениям, готовясь в их составе выйти на парады и демонстрировать свою готовность к обороне. Наряду с украшением и декорированием общественных зданий и культурных очагов в селах с особенной заботой и трогательной любовью повсеместно были реставрированы и украшены памятники и братские могилы героев гражданской войны. В с. Константиновском Петровского района силами колхозников заново отстроен великолепный памятник на братской могиле красных бойцов, в постамент памятника колхозники вделали 287 фотографий покоящихся в этой могиле красных партизан, а в середину поместили портреты т.т. Ленина, Дзержинского, Кирова.
Особенной любовью и теплотой в эти дни были окружены семьи погибших красных партизан. Старые партизаны заходили к родственникам погибших и выражали им свое особое внимание — кто скромным подарком, кто работой (помогали белить дома, приводили в порядок дворы и т.д.). Сообщение о предстоящем приезде на празднества т.т. Буденного, Евдокимова, Пивоварова, Апанасенко, а также ряда боевых командиров ставропольских партизан было встречено колхозной массой с огромным энтузиазмом. Повсеместно в среде колхозников и партизан высказывались предположения о возможном приезде на празднование т.т. Калинина и Ворошилова. Многие красные партизаны выражали горячее желание: «Увидеть на нашем народном торжестве тов. Сталина». Приезд и встреча т.т. Буденного, Евдокимова, Пивоварова, Апанасенко вылились повсеместно в единодушную демонстрацию колхозников и красных партизан признательности и преданности соввласти и ее руководителям. Появление и выступления на митингах почетных гостей сопровождались бурными овациями. Вспоминают о них с исключительной теплотой.
«Когда говорил Буденный, я расплакалась от радости, ведь мы никогда не видели наших вождей, а знаем их только по портретам» (колхозница из Ставрополья Литвинова). «Мы думали, что они, высшие начальники, будут держать себя гордо, а они держали себя очень просто, да и одежда у них такая же, как у наших, а тов. Буденный так и за руку здоровался на трибуне с женщинами и стариками» (колхоз «Красный Партизан», Литовченко). «Если бы почаще приезжали такие люди, как Буденный. Партизаны иногда хандрят, но когда увидят людей, под руководством которых боролись, то все забывают, чувствуют себя по-другому и готовы все отдать за соввласть» (быв. комиссар полка Чапаевской дивизии Омседателев).
Характерен следующий случай, имевший место в Ставрополе. Группа «обиженных» и полуразложившихся красных партизан (до 40 чел.) встретила тов. Буденного со слезами радости. Многие из них открыто плакали и каялись в «грехах», уверяя: «Мы за тобой, Семен Михайлович, в огонь и воду пойдем». Один из очевидцев рассказывает об этом факте: «Я считал этих людей окончательно потерянными для соввласти, но, видать, я ошибся. Стоило им увидеть того, кто вел их на бой и на смерть, моментально забыли все обиды. Люди перестали даже пьянствовать сейчас».
Приезд гостей по заявлениям многих красных партизан «сблизил, сроднил массы с руководством». «Теперь мы поняли, что наши вожди всегда с нами», «Мы боялись, что вожди оторваны от нас и не знают нас, а теперь мы убедились, что вожди с нами»…. Делегаты торжественного пленума крайисполкома в Ставрополе с чувством глубокого удовлетворения и гордости говорили о том почете, который оказывали им, заслуженным красным партизанам и родственникам героев гражданской войны. «Не радостно ли нам сидеть рядом и решать дела с такими заслуженными людьми, как Буденный, с Евдокимовым, Пивоваровым и Апанасенко» (с. Петровское, красный партизан Хомутов). «Не забуду я этих дней до конца жизни своей. Видел на пленуме нашего Буденного, Евдокимова и Пивоварова. О жизни нашей поговорил с ними просто, как сейчас я с вами» (красный партизан-орденоносец).
Характерны выступления на пленуме, на митингах и демонстрациях:
«Мы с каждым годом убеждаемся, что наша партия и правительство не на словах, а на деле ведут нас к зажиточной жизни» (колхозница колхоза им. Сталина Соцкая). «Советская власть дала нам понять, что она не переставала заботиться о красных партизанах и тем более о колхозниках. Нам остается в этом году, чтобы мы все, красные партизаны, единоличники, вступили в колхозы» (с. Труновка, красный партизан Белозеров). «Верю я, что жить нам зажиточно, если мы пойдем за тов. Сталиным и за его партией» (партизан Ипатовского района Астахов). Много высказываний было посвящено вопросу защиты социалистической родины: «Грудью встанем на защиту Советского Союза». «Мне 43 года, по если придется соввласти опять драться с белыми гадами, я снова возьму винтовку и пойду на первые позиции, не жалея жизни за Советскую власть» (с. Кугульта, быв. красный партизан Кумиров). «Люблю свою Советскую власть, за нее воевал недаром. Если нужно будет, вновь буду воевать. Вижу, что многое она сделала для крестьян» (с. Изобильное, колхозник Овчинников). «На случай войны все войдем в Первую Конную вместе с Буденным, будем добивать врагов соввласти» (в группе делегатов красных партизан). «Если нужно будет встать на защиту СССР, то война нам не страшна, теперь у нас крепкая Красная Армия, много оружия. Мы кричим «ура» за наших командиров — Буденного и Апанасенко» (в группе красных партизан).
Решимость встать на защиту социалистической родины ставропольчане и быв. красные партизаны демонстрировали не только словами. Почти каждое село Ставрополья выставило к празднику взводы, эскадроны и целые полки конницы, подобранные но старым красно-партизанским боевым подразделениям. Выделены были лучшие кони, на которые были посажены старые бойцы и колхозники-отличники. За почетное право зачисления в конницу в колхозах и селах крепко дрались на производстве. Исключительный подъем повсюду встретило объявление решения правительства о льготах ставропольцам по госплатежам, об ассигнованиях на обводнительные работы, об усилении техники в советском хозяйстве. «Наши заслуги не забыты, нас оценили, недаром эта власть наша родная, народная, за нее мы дрались и будем драться при нужде до последнего» (массовые высказывания). «Советская власть дает нашим районам льготы, оказывает большую помощь. Нам, партизанам, колхозникам, нужно преданной работой оправдать доверие, которое нам власть оказывает, и помощь, которую она нам дает» (делегаты пленума из Петровского района).
С тем же энтузиазмом, бурными овациями было принято повсеместно извещение о переименовании города Ставрополя, ряда сел и районов Ставропольщины. «Дорогое имя Ворошилова и гордое звание города Ворошиловска надо с честью охранять». «Радостно было услышать, когда объявили, что нет больше Ставрополя, а есть Ворошиловск и Прикумск — Буденновск. Имя Ипатова не забыли. Назвали район Ипатовским. И с Виноделенским районом покончили, сейчас он называется районом Апанасенко. Каждый раз, когда называешь эти районы, вспоминаешь, что вместе с этими людьми мы дрались за хорошую жизнь и получили ее» (красный партизан — орденоносец). «Вот хорошо, что переименовали наш район. Какие же мы митрофановцы? Мы перестали быть митрофановцами уже тогда, когда Апанасенко повел нас против белых. Апанасенко наш, и с ним мы всегда готовы пойти защищать соввласть. Имя это нам дорого и будем беречь его, как берегли Апанасенко в гражданской войне» (красный партизан Литвинов).
Товарищи Буденный, Евдокимов, Пивоваров, Апанасенко объехали и приняли участие в торжествах в Ворошиловске (Ставрополь), в Петровском районе, Ипатовском (быв. Виноделенский), Апанасенковском (быв. Митрофановский), Труновском, Медвеженском, Арзгирском и Буденновском (быв. Прикумск). На местах с особенным подъемом проходили торжества в селе Константиновском, Виноделенском, Митрофановском и в Буденновске. В с. Виноделенском Ипатовского района в праздновании и демонстрации приняло участие до 25 тыс. чел. В параде участвовало два батальона переменников, кавалерийский полк красных партизан района, сформированный по подразделениям прежней службы 31-й полк 6-й Чонгарской дивизии. В составе полка 3 эскадрона (260 чел. всадников), 127 чел. пехоты, одна батарея с бутафорскими пушками, 26 пулеметных тачанок, выделенных в отдельный пулеметный эскадрон (пулеметы бутафорские), команды связи с полевыми эскадронами, взвод трубачей и санкоманды. Лошади эскадронов были подобраны по мастям. Многие партизаны были одеты при этом в сохранившиеся старые шинели, бурки. Бойцы ждали гостя, быв. командира 31-го полка тов. Чумака, и приготовили для него коня — вести полк. Место его занял быв. комбриг 6-й Чонгарской. Виноделенцы, кроме того, выставили на парад инсценированный мотомехполк на 45-ти грузовиках и 400 велосипедистов.
Митинг, парад, демонстрация прошли с исключительным подъемом. Сильное впечатление оказала инсценировка на тему «Старая и новая деревня». «Старая деревня» изображалась шествием плетущегося заморенного бедняка с клячей, запряженной в соху, за ним вслед поп с кадилом, кулак и торговец-мироед. «Старую деревню» нагоняет «Новая» — мощная колонна тракторов ЧТЗ с прицепными сложными сельхозмашинами, комбайнами, культиваторами и т.д., трактора нагоняют соху и давят ее. Зрелище оказалось исключительным. Женщины, да и многие колхозники, не скрывали слез волнения при этом.
Призыв краевых руководителей на митинге драться за первенство края получил единодушный ответ: «Мы будем первые не только в крае, но и в Союзе. Орден Ленина краю завоюем». На митинге, захваченные общим подъемом, 50 единоличников выступили с заявлением о вступлении в колхоз и продемонстрировали мимо трибуны отдельной колонной с криками: «Да здравствует колхозный строй». Празднество закончилось грандиозным коллективным обедом, организованным колхозами села в специально оборудованных к празднику столовых на 7000 чел. Парады и инсценировки старых краснопартизанских боевых частей, старой и новой деревни, коллективные обеды состоялись в Апанасенковском, Петровском и Медвеженском районах. Общий подъем сказался и на единоличниках, большими группами вступающих в колхозы с первого дня празднования. В с. Константиновском после посещения гостями 8-й сотни, где коллективизированных хозяйств было 60 %, все оставшиеся единоличники, как один, 3 мая вступили в колхоз. В Ипатовском районе в первые дни после торжества подали заявления о вступлении в колхоз 517 единоличников — красных партизан. Сильное впечатление повсеместно производило внимание почетных гостей к семьям погибших красных партизан. «Не зря погибли наши сыны и мужья. Они завоевали нам хорошую жизнь и свои права на эту жизнь передали нам». «Прямо за сердце берет, и удержать слезы не можешь. Где это видано, чтобы члены правительства приезжали, здоровались с тобой за руку, сажали вместе и так просто разговаривали, видно, что вожди кровно наши» (разговор в группе женщин, вдов партизан в с. Константиновском).
С огромным подъемом встретили товарищей Буденного, Евдокимова, Пивоварова, Апанасенко, а также быв. руководителей — красных партизан и первых организаторов соввласти в Прикумье колхозники Буденновского района. Несмотря на то что сбор на митинг-демонстрацию был назначен на 10 часов 6 мая, уже к 5 часам утра на площади собрались большие массы народа, а к 9 часам утра количество собравшихся превышало 25 тыс. чел. Навстречу членам правительства на границу района выехала группа бригадиров двухтысячников и партизан. Большая группа партизан-конников встретила товарища Буденного за с. Покойным. Густые шпалеры колхозников, растянувшиеся на 4 км, забрасывали дорогу и машину цветами, встречая гостей несмолкаемыми криками приветствий. Небывалую для Буденновска картину представлял собой митинг. Пионеры вынесли огромный портрет товарища Буденного, который изготовили сами. Колхозы со всех сел района стянулись к месту митинга на подводах и машинах, привезли с собой столы, стулья, посуду, кухни, продовольствие. Колхоз Черного Леса пригнал косяк табунных маток с жеребятами для показа. На митинг прибыли большие делегации из соседних районов, в большинстве из красных партизан.
Впечатления колхозников от встречи с тов. Буденным: «Как увидел на демонстрации тов. Буденного, вырос на три аршина. Теперь я живу полной жизнью» (красный партизан — разведчик Коропов). «Какой простак и доступный товарищ Буденный. Когда он мне пожал руку на трибуне, от счастья готов был прыгать. Простотой он еще больше завоевывает симпатию масс». «Такого торжества, такого внимания к нам, старикам, со стороны товарища Буденного и Евдокимова я еще не видел. Я пережил пять названий района и рад теперь, что умру буденновцем» (Анищенко — инспектор по качеству колхоза «Красный Октябрь»).
Почетные гости посетили ряд колхозов, которые демонстрировали перед ними свои достижения. Не менее живо, тепло и восторженно реагировала на приезд т.т. Буденного, Евдокимова и др. сельская интеллигенция. Для всего празднества характерно отсутствие каких-либо серьезных отрицательных моментов. Не было видно пьяных. Сами колхозники ревниво следили за этим и немедленно удаляли нетрезвых. А/с, обывательско-мещанские элементы в обстановке празднования были подавлены. Их разговоры: «Празднуют на нашей крови», «Празднуют так не зря — видно война», сколько-нибудь существенного значения не имели.
№ 426/14.
Дагин
http://istmat.info/node/57150 – цинк
Сотрудники НКВД Северо-Кавказского Края. Дагин сидит 4-й слева.
По автору документа – комиссар государственной безопасности 3-го ранга Израиль Дагин был расстрелян перед войной за участие в заговоре с целью убийства Сталина. При Хрущеве не был реабилитирован. При Ельцине его признали не подлежащим реабилитации.
PS. Плюс из накопившегося на историческую тематику:
1. Индивидуальная защита русского пехотинца начала XX века – https://topwar.ru/142710-otechestvennaya-individualnaya-zaschita-nachala-xx-veka.html
2. «Этот народ нуждается в кнуте! Диктатура – это как раз то, что нужно». О взаимоотношениях Антанты с Колчаком – https://scepsis.net/library/id_3817.html
3. О причинах реставрации капитализма в СССР – https://prorivists.org/reason_of_counterrevolution/
4. Сталин как верховный главнокомандующий. Рассказывает военный историк Алексей Исаев – https://www.youtube.com/watch?v=1nlNOchn6-0
Источник: colonelcassad.livejournal.com