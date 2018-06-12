Мы боялись, что вожди оторваны от нас и не знают нас, а теперь мы убедились, что вожди с нами

Сообщение УНКВД по Северо-Кавказскому краю о праздновании 15-летия освобождения Ставрополья от белых. 26 мая 1935 г.

Примечательный документ НКВД СССР, который лег на стол наркому обороны СССР Ворошилову.В нем сотрудник НКВД Дагин описывает настроения на Ставрополье по случаю празднования 15-й годовщины освобождения Ставрополья от белых.Особое внимание уделено огромной популярности Буденного даже среди тех, кто был недоволен действиями советской власти.Празднование 15-летия освобождения Ставрополья от белых вылилось в грандиозные народные торжества. Праздники прошли исключительно организованно, торжественно, с большим подъемом. Широкие массы колхозников, быв. красные партизаны почти по всем населенным пунктам Ставрополья проявили исключительно широкую инициативу в оформлении и организации празднования. Между районами, отдельными селами задолго до празднества развернулось широкое соцсоревнование на скорейшее окончание и высокое качество сева. Колхозники организованно производили побелку домов, древонасаждения, очистку дворов и сел от мусора.Красные партизаны группировались по старым боевым подразделениям, готовясь в их составе выйти на парады и демонстрировать свою готовность к обороне. Наряду с украшением и декорированием общественных зданий и культурных очагов в селах с особенной заботой и трогательной любовью повсеместно были реставрированы и украшены памятники и братские могилы героев гражданской войны. В с. Константиновском Петровского района силами колхозников заново отстроен великолепный памятник на братской могиле красных бойцов, в постамент памятника колхозники вделали 287 фотографий покоящихся в этой могиле красных партизан, а в середину поместили портреты т.т. Ленина, Дзержинского, Кирова.Особенной любовью и теплотой в эти дни были окружены семьи погибших красных партизан. Старые партизаны заходили к родственникам погибших и выражали им свое особое внимание — кто скромным подарком, кто работой (помогали белить дома, приводили в порядок дворы и т.д.). Сообщение о предстоящем приезде на празднества т.т. Буденного, Евдокимова, Пивоварова, Апанасенко, а также ряда боевых командиров ставропольских партизан было встречено колхозной массой с огромным энтузиазмом. Повсеместно в среде колхозников и партизан высказывались предположения о возможном приезде на празднование т.т. Калинина и Ворошилова. Многие красные партизаны выражали горячее желание: «Увидеть на нашем народном торжестве тов. Сталина». Приезд и встреча т.т. Буденного, Евдокимова, Пивоварова, Апанасенко вылились повсеместно в единодушную демонстрацию колхозников и красных партизан признательности и преданности соввласти и ее руководителям. Появление и выступления на митингах почетных гостей сопровождались бурными овациями. Вспоминают о них с исключительной теплотой.«Когда говорил Буденный, я расплакалась от радости, ведь мы никогда не видели наших вождей, а знаем их только по портретам» (колхозница из Ставрополья Литвинова).(колхоз «Красный Партизан», Литовченко).(быв. комиссар полка Чапаевской дивизии Омседателев).Характерен следующий случай, имевший место в Ставрополе.Приезд гостей по заявлениям многих красных партизан «сблизил, сроднил массы с руководством». «. Делегаты торжественного пленума крайисполкома в Ставрополе с чувством глубокого удовлетворения и гордости говорили о том почете, который оказывали им, заслуженным красным партизанам и родственникам героев гражданской войны.(с. Петровское, красный партизан Хомутов).Характерны выступления на пленуме, на митингах и демонстрациях:(колхозница колхоза им. Сталина Соцкая).(с. Труновка, красный партизан Белозеров).(партизан Ипатовского района Астахов). Много высказываний было посвящено вопросу защиты социалистической родины:(с. Кугульта, быв. красный партизан Кумиров). «(с. Изобильное, колхозник Овчинников).(в группе делегатов красных партизан). «Мы кричим «ура» за наших командиров — Буденного и Апанасенко» (в группе красных партизан).Решимость встать на защиту социалистической родины ставропольчане и быв. красные партизаны демонстрировали не только словами. Почти каждое село Ставрополья выставило к празднику взводы, эскадроны и целые полки конницы, подобранные но старым красно-партизанским боевым подразделениям. Выделены были лучшие кони, на которые были посажены старые бойцы и колхозники-отличники. За почетное право зачисления в конницу в колхозах и селах крепко дрались на производстве. Исключительный подъем повсюду встретило объявление решения правительства о льготах ставропольцам по госплатежам, об ассигнованиях на обводнительные работы, об усилении техники в советском хозяйстве.(массовые высказывания). «Советская власть дает нашим районам льготы, оказывает большую помощь. Нам, партизанам, колхозникам, нужно преданной работой оправдать доверие, которое нам власть оказывает, и помощь, которую она нам дает» (делегаты пленума из Петровского района).С тем же энтузиазмом, бурными овациями было принято повсеместно извещение о переименовании города Ставрополя, ряда сел и районов Ставропольщины.(красный партизан — орденоносец). «Вот хорошо, что переименовали наш район.(красный партизан Литвинов).Товарищи Буденный, Евдокимов, Пивоваров, Апанасенко объехали и приняли участие в торжествах в Ворошиловске (Ставрополь), в Петровском районе, Ипатовском (быв. Виноделенский), Апанасенковском (быв. Митрофановский), Труновском, Медвеженском, Арзгирском и Буденновском (быв. Прикумск). На местах с особенным подъемом проходили торжества в селе Константиновском, Виноделенском, Митрофановском и в Буденновске. В с. Виноделенском Ипатовского района в праздновании и демонстрации приняло участие до 25 тыс. чел. В параде участвовало два батальона переменников, кавалерийский полк красных партизан района, сформированный по подразделениям прежней службы 31-й полк 6-й Чонгарской дивизии. В составе полка 3 эскадрона (260 чел. всадников), 127 чел. пехоты, одна батарея с бутафорскими пушками, 26 пулеметных тачанок, выделенных в отдельный пулеметный эскадрон (пулеметы бутафорские), команды связи с полевыми эскадронами, взвод трубачей и санкоманды. Лошади эскадронов были подобраны по мастям. Многие партизаны были одеты при этом в сохранившиеся старые шинели, бурки. Бойцы ждали гостя, быв. командира 31-го полка тов. Чумака, и приготовили для него коня — вести полк. Место его занял быв. комбриг 6-й Чонгарской. Виноделенцы, кроме того, выставили на парад инсценированный мотомехполк на 45-ти грузовиках и 400 велосипедистов.Митинг, парад, демонстрация прошли с исключительным подъемом.Призыв краевых руководителей на митинге драться за первенство края получил единодушный ответ: «Мы будем первые не только в крае, но и в Союзе. Орден Ленина краю завоюем». На митинге, захваченные общим подъемом, 50 единоличников выступили с заявлением о вступлении в колхоз и продемонстрировали мимо трибуны отдельной колонной с криками: «Да здравствует колхозный строй». Празднество закончилось грандиозным коллективным обедом, организованным колхозами села в специально оборудованных к празднику столовых на 7000 чел. Парады и инсценировки старых краснопартизанских боевых частей, старой и новой деревни, коллективные обеды состоялись в Апанасенковском, Петровском и Медвеженском районах. Общий подъем сказался и на единоличниках, большими группами вступающих в колхозы с первого дня празднования.В Ипатовском районе в первые дни после торжества подали заявления о вступлении в колхоз 517 единоличников — красных партизан. Сильное впечатление повсеместно производило внимание почетных гостей к семьям погибших красных партизан. «(разговор в группе женщин, вдов партизан в с. Константиновском).С огромным подъемом встретили товарищей Буденного, Евдокимова, Пивоварова, Апанасенко, а также быв. руководителей — красных партизан и первых организаторов соввласти в Прикумье колхозники Буденновского района. Несмотря на то что сбор на митинг-демонстрацию был назначен на 10 часов 6 мая, уже к 5 часам утра на площади собрались большие массы народа, а к 9 часам утра количество собравшихся превышало 25 тыс. чел. Навстречу членам правительства на границу района выехала группа бригадиров двухтысячников и партизан. Большая группа партизан-конников встретила товарища Буденного за с. Покойным. Густые шпалеры колхозников, растянувшиеся на 4 км, забрасывали дорогу и машину цветами, встречая гостей несмолкаемыми криками приветствий. Небывалую для Буденновска картину представлял собой митинг. Пионеры вынесли огромный портрет товарища Буденного, который изготовили сами. Колхозы со всех сел района стянулись к месту митинга на подводах и машинах, привезли с собой столы, стулья, посуду, кухни, продовольствие. Колхоз Черного Леса пригнал косяк табунных маток с жеребятами для показа. На митинг прибыли большие делегации из соседних районов, в большинстве из красных партизан.Впечатления колхозников от встречи с тов. Буденным:(красный партизан — разведчик Коропов).(Анищенко — инспектор по качеству колхоза «Красный Октябрь»).Почетные гости посетили ряд колхозов, которые демонстрировали перед ними свои достижения. Не менее живо, тепло и восторженно реагировала на приезд т.т. Буденного, Евдокимова и др. сельская интеллигенция.Не было видно пьяных. Сами колхозники ревниво следили за этим и немедленно удаляли нетрезвых.№ 426/14.Дагин http://istmat.info/node/57150 – цинкСотрудники НКВД Северо-Кавказского Края. Дагин сидит 4-й слева.По автору документа – комиссар государственной безопасности 3-го ранга Израиль Дагин был расстрелян перед войной за участие в заговоре с целью убийства Сталина. При Хрущеве не был реабилитирован. При Ельцине его признали не подлежащим реабилитации.PS. Плюс из накопившегося на историческую тематику:1. Индивидуальная защита русского пехотинца начала XX века – https://topwar.ru/142710-otechestvennaya-individualnaya-zaschita-nachala-xx-veka.html 2. «Этот народ нуждается в кнуте! Диктатура – это как раз то, что нужно». О взаимоотношениях Антанты с Колчаком – https://scepsis.net/library/id_3817.html 3. О причинах реставрации капитализма в СССР – https://prorivists.org/reason_of_counterrevolution/ 4. Сталин как верховный главнокомандующий. Рассказывает военный историк Алексей Исаев – https://www.youtube.com/watch?v=1nlNOchn6-0

Источник: colonelcassad.livejournal.com