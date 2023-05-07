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Бои за Ставрополье. Освобождение Ставрополя

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Премьера документального фильма про освобождения Ставрополя в годы Великой Отечественной Войны.

Бои за Ставрополье. Освобождение Ставрополя

Аннотация:

Фильм из цикла «Бои на Ставрополье» рассказывает об освобождении Ставрополя войсками Красной Армии в январе 1943 года. Впервые история освобождения города предстаёт во всех подробностях и малоизвестных деталях. Зритель узнает о легенде лётчика Колина и судьбе выжившего участника боёв за Ставрополь, подвигах Ивана Булкина и других героев, погибших в боях за город.

Фильм создан на основе архивных материалов и воспоминаний участников Великой Отечественной войны с использованием уникальных кадров кинохроники. Проект реализован при поддержке Правительства Ставропольского края.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8340068.html
Метки: 1943, великая отечественная война, Видео, документальное кино, красная армия
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