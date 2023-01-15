1960. Советский Союз на снимках Пола Поппера
1960. Москва на снимках Пола Поппера
01. Владимир. Рынок во дворе Торговых рядов
02. Владимир. Деревянные дома окружают Троицкую церковь у Золотых ворот
03. Владимир. Золотые ворота
04. Владимир. Маленькие дети играют на детской площадке
05. Владимир. Улица перед Георгиевской церковью
06. Владимир. Пешеход проходит мимо группы работниц, ремонтирующих дорожное покрытие на улице перед Успенским собором
07. Загорск. Женщины продают кукурузу, семена подсолнечника и другое зерно из мешков на уличном рынке
08. Загорск. Пятницкая часовня и старый дом на фоне Сергиевой лавры
09. Загорск. Торговля квасом из бочки на уличном рынке возле Сергиевой Лавры
10. Загорск. В Лавре
11. Ленинград. Торговки грибами и ягодами на Василеостровском рынке
12. Ленинград. Торговля капустой на Василеостровском рынке
13. Ленинград. Торговля овощами на Василеостровском рынке
14. Ленинград. Пешеходы проходят мимо конной статуи перед Исаакиевским собором
15. Суздаль. Женщина проходит мимо больших деревянных домов
16. Суздаль. Мальчик едет на велосипеде по немощеной улице