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1960. Советский Союз на снимках Пола Поппера

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1960. Москва на снимках Пола Поппера

01. Владимир. Рынок во дворе Торговых рядов
01. Владимир. Рынок во дворе Торговых рядов

02. Владимир. Деревянные дома окружают Троицкую церковь у Золотых ворот.jpg
02. Владимир. Деревянные дома окружают Троицкую церковь у Золотых ворот

03. Владимир. Золотые ворота.jpg
03. Владимир. Золотые ворота

04. Владимир. Маленькие дети играют на детской площадке.jpg
04. Владимир. Маленькие дети играют на детской площадке

05. Владимир. Улица перед Георгиевской церковью.jpg
05. Владимир. Улица перед Георгиевской церковью

06. Владимир. Пешеход проходит мимо группы работниц, ремонтирующих дорожное покрытие на улице перед Успенским собором.jpg
06. Владимир. Пешеход проходит мимо группы работниц, ремонтирующих дорожное покрытие на улице перед Успенским собором

07. Загорск. Женщины продают кукурузу, семена подсолнечника и другое зерно из мешков на уличном рынке.jpg
07. Загорск. Женщины продают кукурузу, семена подсолнечника и другое зерно из мешков на уличном рынке

08. Загорск. Пятницкая часовня и старый дом на фоне Сергиевой лавры.jpg
08. Загорск. Пятницкая часовня и старый дом на фоне Сергиевой лавры

09. Загорск. Торговля квасом из бочки на уличном рынке возле Сергиевой Лавры.jpg
09. Загорск. Торговля квасом из бочки на уличном рынке возле Сергиевой Лавры

10. Загорск. В Лавре.jpg
10. Загорск. В Лавре

11. Ленинград. Торговки грибами и ягодами на Василеостровском рынке.jpg
11. Ленинград. Торговки грибами и ягодами на Василеостровском рынке

12. Ленинград. Торговля капустой на Василеостровском рынке.jpg
12. Ленинград. Торговля капустой на Василеостровском рынке

13. Ленинград. Торговля овощами на Василеостровском рынке.jpg
13. Ленинград. Торговля овощами на Василеостровском рынке

14. Ленинград. Пешеходы проходят мимо конной статуи перед Исаакиевским собором.jpg
14. Ленинград. Пешеходы проходят мимо конной статуи перед Исаакиевским собором

15. Суздаль. Женщина проходит мимо больших деревянных домов.jpg
15. Суздаль. Женщина проходит мимо больших деревянных домов

16. Суздаль. Мальчик едет на велосипеде по немощеной улице.jpg
16. Суздаль. Мальчик едет на велосипеде по немощеной улице
Источник: https://humus.livejournal.com/8785295.html
Метки: Владимир, загорск, история, Ленинград, Россия, суздаль, фото
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