Предварительные итоги ушедшего года (окончательные цифры появятся в феврале-марте), побудили международные рейтинговые агентства пересмотреть свои прогнозы в отношении России.

Никто из аналитиков не мог предположить, что экономика Россия устоит в условиях адских санкций да ещё и при ведении боевых действий. Многие из них признают, что ни одна страна в мире при огромном санкционном давлении (более 12 000 санкций!) и аресте значительной части её международных резервов не смогла бы не только выстоять, но и продвинуться вперед, нарастить производство, усилить социальную защиту и при этом дать врагу достойный отпор.

Даже самые ярые наши противники признают, что при огромной нехватке денег государство сумело так перераспределить ресурсы, наметить ключевые толчки роста, что ускоренное развития экономики уже не за горами.

Российское правительство нашло способы противостоять жёстким санкциям и предотвратить «апокалиптические прогнозы», пишет недружественная к нам Financial Times. Авторитетный британский журнал The Economist со сылкой на данные банка Goldman Sachs признаёт, что экономика России выходит из рецессии, в то время как Европа в неё падает. Немецкое издание Deutschlandfunk отмечает, что Россия продолжает «удивлять Запад своей стойкостью».

По итогам исследований, проведенных Международным валютным фондом, в 2022 году Россия вернулась в десятку сильнейших экономик мира, хотя весной западным аналитикам казалось, что экономика России обречена на крах.

Как бы ни старались унизить нашу страну западные политики, но вопреки всему российская экономика получила мощный рывок к развитию. Сложный 2022 год, как заметил премьер Михаил Мишустин на итоговом заседании правительства, российская экономика завершила лучше, чем прогнозировали западные аналитики. Снижение ВВП составило чуть более 2% (данные за 11 месяцев), тогда как Bloomberg прогнозировал падение российского ВВП на 11%. Словом, разрушить российскую экономику недружественным государствам не удалось.

Ответом тем, кто всё ещё пытается представить нашу страну, сползающую в пропасть, могут послужить реальные дела. В регионах отрываются новые и оживают долгие годы простаивающие промышленные предприятия, строятся ледокольные танкеры-газовозы, многофункциональные научно-исследовательские и нефтеналивные суда. Судоверфи загружены на несколько лет вперед.

На новый технологический уровень выходит энергетическая отрасль: строится первый в мире реактор четвертого поколения на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем. Ударными темпами возводится Курская АЭС-2. А Усть-Среднеканская ГЭС в Магаданской области уже достроена. На очереди – многообещающий проект Пенжинской приливной электростанции.

В прошлом году заработал самый мощный в России и первый в мире сухопутный Забайкальский зерновой терминал, через который пойдут крупные поставки зерна в Азию, Китай и на Ближний Восток. Началось возрождение самого громкого «сталинского проекта» – Северного широтного хода, который разгрузит БАМа и Транссиб и существенно упростит перевозку грузов на Восток. Ведутся работы на железнодорожном участке Надым – Пангоды.

Утверждён новый план развития Северного морского пути – основной государственной транспортной артерией для перевозки грузов между западной и восточной частями России. Уже началось возведение новых портов, грузовых терминалов.

Получил развитие угольный кластер на полуострове Таймыр, связанный с разработкой Сырадасайского месторождения коксующегося угля, который особенно ценится на международном рынке.

В этом году будет запущена первая очередь грандиозного проекта Арктик СПГ-2 для добычи и производства природного газа на Салмановском (Утреннем) и Штормовом месторождениях. С освоением всего проекта Россия войдёт в тройку крупнейших экспортеров сжиженного газа.

Под занавес года Президент запустил завод «Титан-Полимер» производительностью около 72 тысяч тонн продукции в год. В городе Свободный (Амурская область) возводится Амурский газоперерабатывающий завод – крупнейшее в мире предприятие по производству гелия и второй по объему переработки природного газа. Здесь будут производить в огромных масштабах полиэтилен и полипропилен. Частью газохимического кластера Восточной Сибири (предприятия по добыче, транспортировке и переработке газа в продукт высокой добавленной стоимости) станет Иркутский завод полимеров в городе Усть-Куте. Всё это надёжно укрепит промышленный суверенитет России.

Возрождается отечественный автопром, который давно похоронили на Западе. АвтоВАЗ летом занял 40% отечественного рынка. КАМАЗ сохранил производство особенно востребованных сегодня грузовиков К4 и К5. и провёл испытание беспилотных автомобилей.

Под занавес года на Московском заводе полиметаллов заработала мегафабрика по производству аккумуляторных батарей (их раньше завозили из-за рубежа). Аналогичную гигафабрику начали строить в Калининградской области. А в Зеленограде строят фабрику по производству 28-нанометровых процессоров. Российские исследователи первыми в мире научились управлять синтезом высококачественных монокристаллов для создания электроники нового поколения.

Крупные высокотехнологичные производства – лишь часть огромного плана модернизации и развития, в который вписался каждый регион со своими проектами по импортозамещению.

В одной только Московской области реализуют более ста прорывных проектов с многомиллиардным бюджетом по самым разным отраслям – от производства композитных материалов до медицинского оборудования, строительной техники, удобрений и химикатов для сельского хозяйства и многих других важнейших продуктов.

Возросший спрос на отечественную продукцию стал стимулом для открытия бесчисленных производств. Наряду с этим вновь возвращаются к жизни легендарные предприятия. Но расслабляться рано. Новый год для России будет ещё более сложным в условиях затяжного кризиса, рецессии, которая затронет треть мировой экономики. Нам придётся испытать ещё более серьёзные ограничения на экспорт, слабый спрос, нехватку рабочей силы. Падение нефтегазовых доходов увеличит бюджетный дефицит. При этом Банк России (согласно базовому сценарию) в этом году ожидает снижение темпов инфляции до 5-7%. Возможно, придётся идти на непопулярные меры.

В наступившем году нас ждет много работы. На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам определены шесть ключевых задач, выполнение которых позволит устоять перед вызовами и преобразить страну.

Это – технологический и финансовый суверенитет, рост зарплат, защита материнства и детства, вывод взаимодействия с ключевыми партнёрами на новый уровень и опережающий рост промышленности.

Для выполнения намеченного не надо лезть в кабалу, занимать деньги за границей. Платёжный баланс, по словам главы государства, крепок. В первую очередь собранные деньги будут вложены в важные производственные и промышленные проекты, а также быстрорастущий бизнес. Будет профинансировано развитие инфраструктуры: дороги, жилищное строительство, ипотека, развитие систем ЖКХ.

Предстоит вывести взаимодействие со странами-партнерами на новый уровень. Впереди – масштабное развитие портовой и трубопроводной инфраструктуры на южном и восточном направлениях, создание газового хаба, развитие цифровых платёжных инструментов, запуск электронной площадки, на которой будет определяться конечная цена энергоресурсов.

В самые сжатые сроки стране предстоит добиться лидерства в сфере искусственного интеллекта, вычислении и передаче данных, в промышленных технологиях. Нарастить мощности, создать новые производственные линии поможет промышленная ипотека, кредит до 500 млн рублей под 3 или 5% на срок до 7 лет. Её распространят на строительство производственных площадей. До конца первого квартала 2023 года должна появиться программа экономического развития ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Их вклад в российскую экономику составит около 2,5 трлн рублей. За выполнение всех этих задач министры и вице-премьеры будут отвечать лично.

Ещё совсем недавно, после того, как Россия твёрдо заявила о праве на экономическую независимость, её старались унизить, отводили последние места в рейтингах, называли страной-бензоколонкой. Под истеричные призывы западных политиков перекрыть русским кислород, у нас развивалась наука, создавалось новейшее оружие, строились дороги, а зарплаты и пенсии индексировались.

Несмотря на постоянные разговоры о предателях в оборонке и распродаже активов стратегических предприятий, доля государства в них, напротив, только растёт (в конце прошлого года они превысила 74%).

Сегодня светила экономической науки пытаются разгадать феномен России. Возможно, со временем, опыт нашей страны по достижению экономического суверенитета мобилизации ресурсов и опережающему развитию войдёт в учебники по экономике. По оценке вице-премьера Дениса Мантурова, нашей промышленности в 2022 году удавалось решать поставленные задачи благодаря сформированному в предыдущие годы запасу прочности, а также оперативным антикризисным мерам.

Наступивший год станет для отечественной экономики переходным к новой модели развития и поэтому, во многом, решающим. Именно в этом году предстоит завершить реализацию 70% проектов по импортозамещению.

Без сложностей и проблем тут не обойтись, но прогнозы независимых аналитиков говорят, что экономического роста на долгие годы вперед должна стать программа ускоренного импортозамещения. Внедрение новейших технологий пятой промышленной революции, в том числе искусственного интеллекта, робототехники и других современных достижений, может заставить весь мир позавидовать России.





