Украина — это место, где сбываются мечты. Особенно если ты свидомый рагуль. Захотел в Европу — пожалуйста: в виде беженца или отдельных органов на трансплантацию. Захотел, чтобы Европа пришла к тебе — пожалуйста: в виде секонд-хенда, гей-парадов и военных советников. Захотел жизнь, как в Европе, — получил европейскую коммуналку и тотальное враньё в СМИ.



Захотел бесплатную землю на Донбассе — получил персональный участок два на метр.



Перечислять можно ещё долго, но и так понятно, что, если обмотаться жёлто-голубой тряпкой, обрить голову под оселедец и перейти на мову, то нет ничего невозможно, и любые, даже самые смелые фантазии, становятся явью.



Поэтому-то на Украине так и любят мечтать, выпрашивая у Вселенной всё новые и новые ништяки.

Мечты у разбитого корыта

Украина, как известно, не Россия, поэтому и мечтают там по-особенному. Чтобы дополнительно обозначить данное обстоятельство, для евроукров даже слово придумали специальное — «мрия», то есть мечта.



Кстати, на самом южном рубеже Крыма, между Симеизом и Форосом, имеется респектабельный курортный комплекс под названием «Мрия». Возможно, если не самый, то один из самых дорогих отелей на полуострове.



Удивительное дело, но злые москали, которые, как известно, ненавидят всё украинское, данное заведение так и не переименовали в «Мечту», оставив оригинальное название. Ну да ладно.

Но если серьёзно, о чём ещё мечтают на Украине, так сказать, испокон веков? Как ни странно, о том же, о чём и в России, но с местным мелкособственническим колоритом.



Никакого мира во всём мире, никакого «лишь бы не было войны», вместо этого самое сокровенное: «нацарювать сто рублив та втикты». Возвращаясь к этимологии, нужно ещё сказать, что на Украине побег называется «втэча». Поэтому там не бегут, а «тикают».



Русскоязычному обывателю, возможно, будет непонятно отличие «сбежать» от «втикты», но оно есть, и, как говорили в Одессе, это две больших разницы.

Побег — это всегда из плена, поэтому побег по-русски — это опасно и мужественно, хоть ты военнопленный, хоть ты заключённый уголовник.



Тикают же, чтоб вы знали, исключительно огородами, спотыкаясь о картофельные грядки и застревая в зарослях лопухов. Чисто малороссийская романтика.



Впрочем, такой поступок не всегда отдаёт позором и «попандопульщиной». Если «тикавшему» удалось совершить задуманное вместе с «нацарёванным», то в евроукраинском обществе он будет не только сволочью, но и молодцом, потому что на самом деле панство прекрасно понимает, что наверх попадают только ради того, чтобы воровать. Иных задач там быть просто не может.

Но оставим амбициозные политические мрии, и перейдём к мриям попроще.



Если говорить о классических мечтах, впитанных евроукрами с младых ногтей, в том числе из не менее классической местной литературы, то мечта представляется в виде эдакой патриархальной деревни: села, где все живут в достатке, трудятся на собственное благо, лениво переругиваются с соседями через плетень, пьют горилку и ищут кого-то глупее себя, чтобы продать что-нибудь ненужное втридорога.



Точнее всего эту тему описывал Гоголь в своих произведениях на тему малороссийских хуторов.

И нужно понимать, что заряженные такими мечтами громадяне начали приходить на высокие должности в Киев из западных областей ещё в 90-е годы.



Видели, как на последнем майдане в городских клумбах сажали лук и чеснок, несмотря на то что явно был не сезон, и даже сколотили сарай, куда посадили настоящих свиней?



Вот это оно и есть — желание приехать в город и превратить его в деревню, показав городским, насколько неправильно они живут. Узнать, на кой чёрт эти ребята вообще подались в город, если в их деревнях такая распрекрасная жизнь, невозможно. Однако и так всё понятно.



Евроукры умеют очень красочно мечтать, но категорически не умеют созидать, если это не личное приусадебное хозяйство, а нечто общественное и государственное.



В итоге украинские города постепенно сбрасывали с себя бремя цивилизации, но в красивые сёла, где цветут вишни и гудят хрущи, так и не превратились, хотя грязью, как и бывает иногда в сельской местности, всё же благополучно заросли.

В советские времена на Западной Украине наивные коммунисты строили заводы и фабрики, однако местное население не особо стремилось идти туда на работу. Потому что заводы не нужны.



Мне передавали беседу с украинским офицером, который сидел на лавочке в оккупированном ВСУ Мариуполе, и объяснял, что когда они тут окончательно установят свою власть, все эти местные заводы будут уничтожены, потому что они природу загрязняют. Вместо этого вокруг будут одни сплошные огороды и дотации из США и Евросоюза.



Белые джентльмены якобы будут нести евроукрам свои деньги, чтобы Украина, наконец-то, исполнила своё вековечное историческое предназначение — накормила всю Европу.

Но не сельскохозяйственными мриями едиными. В силу необратимого процесса переезда из нищих и неуютный сёл в большие, тесные и пыльные города, некоторым евроукрам замечталось кое о чём другом, более комфортном и понятном. Если вкратце, то мечтается им о красивой жизни.

Тут всё как обычно — квартира, дом, машина, семья, курорты, путешествия, стабильный и достойный заработок, а также, что немаловажно, сильное и уважаемое государство, чей паспорт не стыдно было бы предъявить в каких-нибудь далёких краях.



Государство, которое могло бы выслать военный транспортник и эвакуировать своих граждан прямо из горячего жерла вулкана на каком-нибудь тропическом острове. В общем, ничего необычного.



Однако пока что реализовать намриянное получается плоховато. Если с семьями ещё так-сяк, то со стабильным и достойным заработком всё хуже и хуже.



А внутри страны, если ты не сидишь на потоках гуманитарки, вливаний из Госдепа США, контрабанде органов и людей или перепродаже оружия со складов, нормальной работы осталось немного.



Те, кто рванули за границу, тоже жалуются, что в связи с небывалым наплывом желающих погастарбайтерствовать, заработки сильно снизились, и та же Польша — недавний рай для желающего сдаться в рабство евроукра — уже не выглядит пристанищем успешных ребят.



И если с путешествиями у евроукров ещё более или менее, особенно после начала СВО, то с курортами — не очень, как и с походами в венскую оперу на выходные.



Ну а что до сильного и уважаемого государства, то у Украины сейчас с силой и уважением так же хорошо, как у чумазой городской сумасшедшей в период обострения.

Выход есть

И как же быть панству, спросите вы. Так и жить им теперь вовеки вечные с целым букетом нереализованных мрий, про которые разве что только заунывные песни можно сочинять?



Спрашивали — отвечаем. Всё вышеуказанное, реализованное криво и не реализованное вообще, можно исполнить — большой сюрприз — в России. Только в самой большой стране на планете Земля можно будет добиться «сбычи» всех амбициозных украинских «мечт».

Вот, например, сельская жизнь, которую на Украине возвели в культ, как единственно верную и как наиболее удобную для западных джентльменов с фарфоровыми улыбками. Как там с нею в России дело обстоит?

О, вы не поверите. Я сам не верил, пока не увидел, но средняя деревня где-нибудь под Воронежем или Тамбовом выглядит в разы опрятнее, спокойнее и сытнее, чем любое украинское село.



Я уже неоднократно писал об этом, поэтому повторюсь вкратце. Российские деревни — это, как правило, хорошие дороги. (Тут, правда, многое зависит от центральной власти. Например, дороги Липецкой области значительно лучше, чем Тамбовской).



Это отсутствие бытового криминала — мало где можно увидеть решётки на окнах. Это бесплатные телефоны-автоматы на улицах.



Это бесплатный школьный транспорт для детей и автобусы для стариков.



Это, в конце концов, сельская ипотека под льготную ставку от 0,1%. И даже сейчас, спустя много лет, когда глаз уже, что называется замылился, комфорт и опрятность российских деревень всё ещё заметны.

А спервоначала некоторые такие деревеньки вообще смотрелись натуральными семействами пряничных домиков из сказки на фоне унылых, доведённых десятилетиями украинской демократии до крайней степени нищенства сёл левобережной Украины, в которых мне доводилось бывать.



Да, нельзя сказать, что в русских деревнях всё прекрасно. Недостатков полно, но если кому-то хочется исполнить свою мечту — слиться в гармонии с сельской пасторалью, то приезжайте в Россию. Тут и хрущи водятся, и вишня цветёт, и своя горилка гонится — не хуже украинской.

Ну а как там с обожаемым евроукрами сельским хозяйством? Вопреки всем санкциям, вопреки огромным территориям за Полярным кругом, вопреки Украине-кормилице под боком, которая вот уже три десятка лет собирается кого-то там накормить, Россия ставит один за другим сельскохозяйственные рекорды, затмевая в том числе самые высокие показатели советских времён.



И это притом, что современная Россия значительно меньше СССР по площади. В 2022 году, например, Россия побила собственный исторический рекорд по сбору зерна, собрав почти 148 миллионов тонн.



На Украине в том же году собрали чуть больше 23 миллионов тонн. Ну ладно, скажете вы — СВО же ведь. Годом ранее с украинских полей собрали почти 45 миллионов тонн зерновых и бобовых. Неплохо, но масштаб всё равно не тот.

Или взять, например, мясную промышленность. Вопреки беспрецедентным санкциям, производство мяса в России по итогам 2022 года выросло на 6 процентов по сравнению с предыдущим годом, составив почти 12 миллионов тонн, что тоже стало историческим рекордом для страны.



На Украине же, при всей саморекламе, не способны производить мясо в достаточном количестве, предпочитая приобретать его за рубежом.



Объём импортируемого мяса, в том числе и из России, рос с каждым годом, и, как сообщает издание «АгроТаймс», за первые десять месяцев 2022 года Украина закупила мясной продукции на 93 миллиона долларов, что на 58 процентов больше, чем по итогам 2021 года.

Впрочем, отбросим скучные цифры. Любой сомневающийся может собственноручно зайти в Интернет и изучить продовольственные расклады.



По факту такого изучения станет незамедлительно понятно следующее: южная, хлебосольная, чернозёмная, обласканная всеми богами Украина живёт куда более голодно и бедно, чем северная, обложенная санкциями, варварская Россия, чьи граждане, как известно любому евроукру, поголовно ходят по нужде на улицу в здание неизвестного архитектора. Ходят, что характерно, в лаптях, на ходу снимая трусы из свежей бересты.

Только в 2022 году в России открыли более 80 предприятий пищевой промышленности, включая мясомолочные фермы, консервные заводы и рыбные хозяйства. В каждое из них было вложено по меньшей мере 100 миллионов рублей.



А потом наши «западные партнёры» удивляются — почему это русские ещё не умерли от голода, ведь по телеку давно передавали, что в России съели последнего ежа ещё несколько месяцев назад?



Воистину, дорогие украинские небратья, если вам больше всего в жизни хочется заниматься сельским хозяйством, чтобы родное государство не только не мешало, но и помогало, приезжайте в Россию, лучше всего вместе со своими землями, пока их окончательно не распродали трансатлантическим компаниям.



Именно здесь вы сможете исполнить свою «одвичную мрию» и накормить наконец-то всю Европу.

Ну а что там на предмет работы в городах?

Везде по-разному, но в целом по стране картина характерная: на некоторых специалистов приходится по нескольку работодателей сразу. Не так, когда конкурс сто человек на место, а наоборот.



В России в некоторых отраслях работодатель охотится за работниками. По данным «Мониторинга предприятий» Банка России, в начале 2023 года дефицит кадров стал рекордным с 1998 года.



Наиболее остро этот вопрос стоит у деревообрабатывающих предприятий, предприятий водоснабжения, добычи ископаемых, транспортировки, хранения и, конечно же, у строительных компаний.



Средняя зарплата сварщика в России — 100 тысяч рублей (1 300 долларов или 48 000 грн.) и при этом, по данным компании «Воркфорс», в одной только строительной сфере российскому бизнесу сейчас не хватает до пяти миллионов работников, из которых 15 процентов приходится на сварщиков.



При этом важный момент: вы работаете у себя дома, на свою страну, нормально платите налоги и, соответственно, зарабатываете пенсию. По сравнению с батрачеством в Польше — сплошные выгоды.

Ну и, наконец, сильное государство. Вот вам один простой пример из жизни.



Когда американцы уходили из Афганистана, Украина бросила там своих граждан, воевавших по контракту на стороне местного правительства.



И если бы не русские, возможно, их участь была бы незавидной, ибо Талибан надвигался стремительно.



Но в Кабул прилетели самолёты Минобороны РФ и вместе с эвакуацией своих граждан спасли по меньшей мере и двенадцать контрактников с Украины, причём совершенно бесплатно. Потому что Россия своих не бросает.

Когда в мире царили тучные и спокойные годы, когда главной темой недели был финал Евровидения или презентация новых айфонов, то мало кого интересовал вопрос какого-то там государственного величия.



Но потом жахнула коронавирусная пандемия, потом СВО и затем мощный экономический кризис на Западе, и тут же стало понятно, кто тут дешёвое шапито, а кто — империя, которой нельзя не гордиться.

Конечно, среднестатистический евроукр может гордиться и Украиной, но только если закроет глаза на несколько неприятных обстоятельств.

Например, Украина за три десятка лет нэзалэжности скатилась от перспектив стать «второй Швейцарией» к статусу самой нищей страны Европы. Украина — европейский лидер по психическим заболеваниям.



Украина — лидер по убыли населения, причём столь сомнительное золото она взяла ещё до СВО.



Украина поголовно имеет в своём правительстве агентов влияния из других государств, имеющих соответствующие гражданства.



Наконец, если внешний долг Украины разделить на всех оставшихся граждан, то на каждого получится по меньшей мере пять тысяч долларов оброку. Что в итоге остаётся для гордости?



Древние трипольские черепки, сказки о выкопанном море и насыпанной Атлантиде, а также многочисленные памятники голодомору. Последним, впрочем, гордиться особо нечего, ибо он не уникален, и во времена голода на Украине аналогичным порядком голодали и в других регионах СССР.

Вместо эпилога

Механизм, отвечающий за исполнение украинских мрий, давно заржавел и сломался.



Я понимаю, конечно, что евроукры — большие любители мазохизма, находящие возможность получать удовольствие от своих ошибок прошлого, отказывающиеся учиться на ошибках настоящего и упорно верящие в какое-то собственное светлое будущее, несмотря на то что год от года жизнь на Украине ухудшалась.



Но даже неутомимому украинскому мазохизму рано или поздно должен прийти конец. Остервенелый гопак на краю пропасти закончился. Украина уже летит вниз и скоро приземлится, рассыпавшись на осколки.



Вместе с нею разобьются и хрустальные евроукраинские мрии. Как быть в таком случае?



Вариантов, как ни странно, всего два: продолжить играть в украинство, пытаясь достичь несбыточного ничтожными средствами, или выбрать Россию — страну, не имеющую границ и имеющую безграничные возможности.

Сергей Донецкий



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