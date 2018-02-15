Вазген АВАГЯН: САНКЦИИ И ОПЦИИ

В 2018 году РФ продолжит испытывать на себе силу санкций, главным инициатором которых вновь выступают США. В список мероприятий запретительного характера против России добавились еще некоторые пункты, которые начали действовать с 29 января. А толки о целесообразности их введения не перестают утихать. Можно ли «наказать» страну, принуждая её к протекционизму, который её экономике нужен, как воздух? Что это за бросание кролика в терновый куст – то есть туда, где кролик должен мечтать оказаться?!

Санкции США ни в коей мере не подрывают интересов России как государства и как народа. Они подрывают позиции правящего клана в той части, в которой этот клан был связан с Западом – то есть это сигнал шпионам, чтобы активизировали вредительство…



Нетрудно заметить, что американская правящая масонерия пытается заниматься кадровыми вопросами, разумно полагая, что именно кадры решают всё. Давно известно: не слушай, что говорит человек, не смотри, что он делает, а смотри – какие кадры он расставляет. В кадрах он весь и раскроется неизбежно, подбирая помощников – не лгут…

Именно на это как бы намекает «кремлевский доклад» – недавно опубликованный перечень, куда вошло 210 личностей (114 ­известных чиновников и глав государственных корпораций и 96 олигархов, чье состояние исчисляется в сумму 1 млрд. долларов и более). Обсуждения о различных мерах КАДРОВОГО принуждения продолжают вестись В США достаточно активно. Что из этого получится, и как на это отреагирует Москва, покажет время. Мне же интересно рассмотреть – что это такое по сути? НЕ БРЕД ЛИ ВООБЩЕ ВСЕ АМЕРИНКАНСКИЕ ДЕЙСТВИЯ?!

Ну, в самом деле…

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Ну, в самом деле, например, как я, работая в школе номер пять, могу принимать санкции против коллектива школы номер восемь?

Не буду с ними разговаривать – так и они мне тем же ответят, и дело с концом!

Санкции против коллектива школы номер восемь я могу принять только если нахожусь в министерстве или хотя бы управлении образования, то есть рангом выше школы. В том учреждении, для которого школа номер восемь – филиал, дочерняя, так сказать, компания. Только в этом случае я могу наказывать сотрудников школы номер восемь и добиться того, чтобы они меня боялись. А из школы номер 1, 5, 19 или 301 я никак не могу ни принять санкций против школы номер восемь, ни добиться, чтобы их приняли всерьёз…

Сама возможность кадровых санкций показывает неравноправие диалога, попытки США видеть в РФ только свою колонию, директивно и авторитарно управляемую из метрополии.

У нас возник управленческий кризис – раздвоение иерархической вертикали. Простейший диалог между «ихними» и «нашенскими» очевиден даже самому непосвящённому телезрителю:

-Вы сволочи – говорят «ихние» – мы вас всех с должностей снимаем!



-А кто вы такие – спрашивают «нашенские» – чтобы нас с должностей снимать? Не вы нас ставили, не вам и снимать! Нас Путин ставил – ему и снимать, если нужно будет!



-А мы поставили вас всех, включая и вашего Путина – орут «ихние» – Вы – наш филиал, вы колониальная администрация! Вы не оправдали нашего доверия и мы вас всех (по списку Конгресса США) снимаем с должностей!



-А мы не уйдём! И новых начальников, вами назначенных, не пустим в кресла, потому что ваше назначение не считаем законным…



-А мы ваше назначение не считаем законным!



-Вот и поговорили!

Само слово «самодержец» возникло на Руси вполне известным и вполне определённым образом: в пику понятию «ханский улусник». Московский правитель титулом «самодержец» отражал своё стремление Самому Держать землю – вопреки хорошо известному современникам порядку: когда ярлык на княжение даёт хан из Орды.

Аналогична этой кадровая коллизия при распаде СССР. Кому быть лояльному чиновнику где-нибудь в Туркмении? Своему непосредственному начальнику, который его лично назначил, «из грязи в князи» вывел, или же далёкому «белому царю»? Когда лояльность начальников всех уровней замыкается на местное руководство – отдалённый центр державы уже не значит ничего, и единственный для него путь восстановить территориальную целостность – война.

Правда же в том, что т.н. «законный порядок осуществления власти» есть окостеневшее и ставшее привычным насилие захвата. Если землю захватили давно, и с тех пор хозяин не менялся (а только сын отцу наследовал) – то власть постепенно входит в колею «законности»: складывается оптимальность отношений, она записывается на бумагу и из устной традиции становится законом.

По большому счёту это не значит ровным счётом ничего, кроме того, что у привычек есть немалая инерция.

Когда человек с детства привык к чему-то, то оно кажется ему «естественным», хотя, конечно же, естественным не является ни разу.

Почему, к примеру, существуют современные республики Средней Азии – и куда делись Хивинское, Бухарское, Кокандское государства? И куда делась находившаяся аккурат между ханствами и современным Узбекистаном Российская Держава? Почему современная Англия – колония США, и где те времена, когда США были колонией Англии?

Любой существующий порядок кадровых назначений – на самом деле прах и пепел со всем его апломбом «законности» и «легитимности». Пока сидишь в седле – сидишь, а как вышибли – так вышибли, и бумажки законодательств тут совершенно ни при чём…

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Такова общая теория. Из неё вытекает: США считают РФ своей колонией, для которой назначили колониальную администрацию. Примерно как хан считал, что это он московского князя поставил, чтобы сбор дани в Орду вёл.

Но внутри колониальной администрации – явно по недосмотру Американской Империи – произошло переключение лояльности, подобное тому, как советские генералы и полковники на Украине вдруг в 1991 году перестали быть советскими и стали «украинскими»…

Так получается система двоевластия, в которой сразу действуют две системы права: колониальная и самодержавная. У самодержавно-ориентированных свой лидер, а у колониально-ориентированных – свой (как ни смешно, но пока его «и.о.» – аватарка жертвенного животного Навальный).

Тут конечно, любой человек, а особенно хитрый, не желающий прогадать – спросит: а какая же иерархия НАСТОЯЩАЯ? Получается пока – обе. Очевидна ситуация, в которой российская армия не подчиняется американскому генштабу[1], а вот российские деньги, в которых исчисляются российские ресурсы и инфраструктура – подчинены иностранному валютному центру.

Вот и получается, что у России есть своя армия, и она даже (учитывая наследие советского оружия) непобедима, но во многом она (как и все силовые структуры РФ) «висит в воздухе».

Причина: у РФ нет собственного распределительного механизма для раздачи благ.

Распределением благ в РФ занимается долларовая агентура, отчего и получается, что энергетики периодически «пытаются отключить электричество за неуплату у ракетных частей».

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Опираясь на финансовые (на самом деле – распределительные) рычаги, Американская Империя всё ещё считает себя «Хозяином земли Русской». Оттого и составляются персональные списки – носящие имя «санкционных», или даже уже не носящие никакого имени.

Какие «санкции», это же бред! Перед нами – очевидно и безусловно, КАДРОВЫЕ документы, которые вышестоящая инстанция пишет на свой филиал. Мол, такие-то и такие-то «не оправдали высокого доверия», и «за множественные нарушения» «приказываем отстранить их от должностей» по данному списку.

Конечно, такой документ не мог бы родится и тем более быть опубликован, если бы хотя бы формально сохранялось РАВЕНСТВО между США и РФ. Если бы хотя бы ради приличия США пытались делать вид, что разговаривают с равным партнёром…

Потому что, повторю: решать кадровые и вообще персональные вопросы в системе, которая тебе не подчиняется – это и оскорбительно, и безумно. Ни вы, читатель, ни я, ни наш сосед дядя Петя не можем снять или назначить министра здравоохранения! Возмущаться им – сколько угодно. Жалобы на него писать – ради Бога, но куда? Опять-таки, в вышестоящую инстанцию! Если мы напишем жалобу на министра здравоохранения, и понесём её соседу дяде Пете, то это будет и смешно и безумно… Высоцкий на этот счёт шутил так: «если вы не отзовётесь, мы напишем в «Спортлото»!

Является ли американская санкционная бредятина письмом в «Спортлото»? Или же нет? Очень важный вопрос! Разбираемся настоящим образом:

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По сути, на первый взгляд, американские потуги – это шизофренические выходки: псих в дурдоме получил бумагу, коротенький карандаш от доктора Стравинского, и строчит указы: Ивана снять с должности, Петра назначить на должность, того понизить, этого повысить…

США бесятся от одной мысли, что Россия могла как-то повлиять на американские выборы – сами же лезут влиять открыто и бесстыдно, по сути, указывая нам – кто у нас легитимный, а кто узурпатор.

США настаивают на своём праве ставить и снимать начальство в России по собственной воле, не считаясь более ни с кем. Абсурдность фигуры Навального подчеркивает безусловность американских представлений о своём праве править в чужой стране: мол, сказали этот – значит, этот, а скажем, что конь – значит, коню будете кланяться, на всё наша воля!

Мы рассмотрели психа, который пишет указы о назначении и снятии министров. Теперь вопрос: чем этот псих в дурдоме отличается от реального кадровика? Или, поставим вопрос иначе – что делает кадровика реальным? А не таким вот психом, который просто бумагу переводит, а всем вокруг смешно?

Что побуждает людей «на местах» одним бумагам подчинятся, а над другими смеяться? Скажут – в простейшем случае расстрелы…

Но позвольте! Расстрелы осуществляет Кто-то. И он должен быть очень сильно мотивирован, чтобы преодолеть и вполне естественное омерзение, и не менее естественный страх перед таким аутодафе. И потом, этот Кто-то тоже человек уязвимый, и он сам может быть расстрелян при попытке организовать расстрелы… Сколько раз так в истории бывало – и не сосчитаешь!

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Вопрос о санкциях – это отражение раздвоения управленческой вертикали в американской колонии РФ. Часть чиновников замкнула лояльность на бывшего генерал-губернатора, заявившего о суверенитете. Эта часть не принимает идущих из колониального центра приказов снять и арестовать его.

США же санкциями призывают тех чиновников колониальной администрации, кто остался лоялен метрополии, выступить против, по их мнению, «мятежников»…

Ситуация не нова. Москва и Орда всеми в школе проходилась, и хан в Орде тоже списки писал – кто ему «изменил» с великим князем московским…



