Вазген АВАГЯН: САНКЦИИ И ОПЦИИ
В 2018 году РФ продолжит испытывать на себе силу санкций, главным инициатором которых вновь выступают США. В список мероприятий запретительного характера против России добавились еще некоторые пункты, которые начали действовать с 29 января. А толки о целесообразности их введения не перестают утихать. Можно ли «наказать» страну, принуждая её к протекционизму, который её экономике нужен, как воздух? Что это за бросание кролика в терновый куст – то есть туда, где кролик должен мечтать оказаться?!
Санкции США ни в коей мере не подрывают интересов России как государства и как народа. Они подрывают позиции правящего клана в той части, в которой этот клан был связан с Западом – то есть это сигнал шпионам, чтобы активизировали вредительство…
Нетрудно заметить, что американская правящая масонерия пытается заниматься кадровыми вопросами, разумно полагая, что именно кадры решают всё. Давно известно: не слушай, что говорит человек, не смотри, что он делает, а смотри – какие кадры он расставляет. В кадрах он весь и раскроется неизбежно, подбирая помощников – не лгут…
Именно на это как бы намекает «кремлевский доклад» – недавно опубликованный перечень, куда вошло 210 личностей (114 известных чиновников и глав государственных корпораций и 96 олигархов, чье состояние исчисляется в сумму 1 млрд. долларов и более). Обсуждения о различных мерах КАДРОВОГО принуждения продолжают вестись В США достаточно активно. Что из этого получится, и как на это отреагирует Москва, покажет время. Мне же интересно рассмотреть – что это такое по сути? НЕ БРЕД ЛИ ВООБЩЕ ВСЕ АМЕРИНКАНСКИЕ ДЕЙСТВИЯ?!
Ну, в самом деле…
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Ну, в самом деле, например, как я, работая в школе номер пять, могу принимать санкции против коллектива школы номер восемь?
Не буду с ними разговаривать – так и они мне тем же ответят, и дело с концом!
Санкции против коллектива школы номер восемь я могу принять только если нахожусь в министерстве или хотя бы управлении образования, то есть рангом выше школы. В том учреждении, для которого школа номер восемь – филиал, дочерняя, так сказать, компания. Только в этом случае я могу наказывать сотрудников школы номер восемь и добиться того, чтобы они меня боялись. А из школы номер 1, 5, 19 или 301 я никак не могу ни принять санкций против школы номер восемь, ни добиться, чтобы их приняли всерьёз…
Сама возможность кадровых санкций показывает неравноправие диалога, попытки США видеть в РФ только свою колонию, директивно и авторитарно управляемую из метрополии.
У нас возник управленческий кризис – раздвоение иерархической вертикали. Простейший диалог между «ихними» и «нашенскими» очевиден даже самому непосвящённому телезрителю:
-Вы сволочи – говорят «ихние» – мы вас всех с должностей снимаем!
-А кто вы такие – спрашивают «нашенские» – чтобы нас с должностей снимать? Не вы нас ставили, не вам и снимать! Нас Путин ставил – ему и снимать, если нужно будет!
-А мы поставили вас всех, включая и вашего Путина – орут «ихние» – Вы – наш филиал, вы колониальная администрация! Вы не оправдали нашего доверия и мы вас всех (по списку Конгресса США) снимаем с должностей!
-А мы не уйдём! И новых начальников, вами назначенных, не пустим в кресла, потому что ваше назначение не считаем законным…
-А мы ваше назначение не считаем законным!
-Вот и поговорили!
Само слово «самодержец» возникло на Руси вполне известным и вполне определённым образом: в пику понятию «ханский улусник». Московский правитель титулом «самодержец» отражал своё стремление Самому Держать землю – вопреки хорошо известному современникам порядку: когда ярлык на княжение даёт хан из Орды.
Аналогична этой кадровая коллизия при распаде СССР. Кому быть лояльному чиновнику где-нибудь в Туркмении? Своему непосредственному начальнику, который его лично назначил, «из грязи в князи» вывел, или же далёкому «белому царю»? Когда лояльность начальников всех уровней замыкается на местное руководство – отдалённый центр державы уже не значит ничего, и единственный для него путь восстановить территориальную целостность – война.
Правда же в том, что т.н. «законный порядок осуществления власти» есть окостеневшее и ставшее привычным насилие захвата. Если землю захватили давно, и с тех пор хозяин не менялся (а только сын отцу наследовал) – то власть постепенно входит в колею «законности»: складывается оптимальность отношений, она записывается на бумагу и из устной традиции становится законом.
По большому счёту это не значит ровным счётом ничего, кроме того, что у привычек есть немалая инерция.
Когда человек с детства привык к чему-то, то оно кажется ему «естественным», хотя, конечно же, естественным не является ни разу.
Почему, к примеру, существуют современные республики Средней Азии – и куда делись Хивинское, Бухарское, Кокандское государства? И куда делась находившаяся аккурат между ханствами и современным Узбекистаном Российская Держава? Почему современная Англия – колония США, и где те времена, когда США были колонией Англии?
Любой существующий порядок кадровых назначений – на самом деле прах и пепел со всем его апломбом «законности» и «легитимности». Пока сидишь в седле – сидишь, а как вышибли – так вышибли, и бумажки законодательств тут совершенно ни при чём…
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Такова общая теория. Из неё вытекает: США считают РФ своей колонией, для которой назначили колониальную администрацию. Примерно как хан считал, что это он московского князя поставил, чтобы сбор дани в Орду вёл.
Но внутри колониальной администрации – явно по недосмотру Американской Империи – произошло переключение лояльности, подобное тому, как советские генералы и полковники на Украине вдруг в 1991 году перестали быть советскими и стали «украинскими»…
Так получается система двоевластия, в которой сразу действуют две системы права: колониальная и самодержавная. У самодержавно-ориентированных свой лидер, а у колониально-ориентированных – свой (как ни смешно, но пока его «и.о.» – аватарка жертвенного животного Навальный).
Тут конечно, любой человек, а особенно хитрый, не желающий прогадать – спросит: а какая же иерархия НАСТОЯЩАЯ? Получается пока – обе. Очевидна ситуация, в которой российская армия не подчиняется американскому генштабу[1], а вот российские деньги, в которых исчисляются российские ресурсы и инфраструктура – подчинены иностранному валютному центру.
Вот и получается, что у России есть своя армия, и она даже (учитывая наследие советского оружия) непобедима, но во многом она (как и все силовые структуры РФ) «висит в воздухе».
Причина: у РФ нет собственного распределительного механизма для раздачи благ.
Распределением благ в РФ занимается долларовая агентура, отчего и получается, что энергетики периодически «пытаются отключить электричество за неуплату у ракетных частей».
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Опираясь на финансовые (на самом деле – распределительные) рычаги, Американская Империя всё ещё считает себя «Хозяином земли Русской». Оттого и составляются персональные списки – носящие имя «санкционных», или даже уже не носящие никакого имени.
Какие «санкции», это же бред! Перед нами – очевидно и безусловно, КАДРОВЫЕ документы, которые вышестоящая инстанция пишет на свой филиал. Мол, такие-то и такие-то «не оправдали высокого доверия», и «за множественные нарушения» «приказываем отстранить их от должностей» по данному списку.
Конечно, такой документ не мог бы родится и тем более быть опубликован, если бы хотя бы формально сохранялось РАВЕНСТВО между США и РФ. Если бы хотя бы ради приличия США пытались делать вид, что разговаривают с равным партнёром…
Потому что, повторю: решать кадровые и вообще персональные вопросы в системе, которая тебе не подчиняется – это и оскорбительно, и безумно. Ни вы, читатель, ни я, ни наш сосед дядя Петя не можем снять или назначить министра здравоохранения! Возмущаться им – сколько угодно. Жалобы на него писать – ради Бога, но куда? Опять-таки, в вышестоящую инстанцию! Если мы напишем жалобу на министра здравоохранения, и понесём её соседу дяде Пете, то это будет и смешно и безумно… Высоцкий на этот счёт шутил так: «если вы не отзовётесь, мы напишем в «Спортлото»!
Является ли американская санкционная бредятина письмом в «Спортлото»? Или же нет? Очень важный вопрос! Разбираемся настоящим образом:
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По сути, на первый взгляд, американские потуги – это шизофренические выходки: псих в дурдоме получил бумагу, коротенький карандаш от доктора Стравинского, и строчит указы: Ивана снять с должности, Петра назначить на должность, того понизить, этого повысить…
США бесятся от одной мысли, что Россия могла как-то повлиять на американские выборы – сами же лезут влиять открыто и бесстыдно, по сути, указывая нам – кто у нас легитимный, а кто узурпатор.
США настаивают на своём праве ставить и снимать начальство в России по собственной воле, не считаясь более ни с кем. Абсурдность фигуры Навального подчеркивает безусловность американских представлений о своём праве править в чужой стране: мол, сказали этот – значит, этот, а скажем, что конь – значит, коню будете кланяться, на всё наша воля!
Мы рассмотрели психа, который пишет указы о назначении и снятии министров. Теперь вопрос: чем этот псих в дурдоме отличается от реального кадровика? Или, поставим вопрос иначе – что делает кадровика реальным? А не таким вот психом, который просто бумагу переводит, а всем вокруг смешно?
Что побуждает людей «на местах» одним бумагам подчинятся, а над другими смеяться? Скажут – в простейшем случае расстрелы…
Но позвольте! Расстрелы осуществляет Кто-то. И он должен быть очень сильно мотивирован, чтобы преодолеть и вполне естественное омерзение, и не менее естественный страх перед таким аутодафе. И потом, этот Кто-то тоже человек уязвимый, и он сам может быть расстрелян при попытке организовать расстрелы… Сколько раз так в истории бывало – и не сосчитаешь!
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Вопрос о санкциях – это отражение раздвоения управленческой вертикали в американской колонии РФ. Часть чиновников замкнула лояльность на бывшего генерал-губернатора, заявившего о суверенитете. Эта часть не принимает идущих из колониального центра приказов снять и арестовать его.
США же санкциями призывают тех чиновников колониальной администрации, кто остался лоялен метрополии, выступить против, по их мнению, «мятежников»…
Ситуация не нова. Москва и Орда всеми в школе проходилась, и хан в Орде тоже списки писал – кто ему «изменил» с великим князем московским…
[1] Аналогично, недавно турецкая армия была переведена в ведение турецкой власти, а до того момента не подчинялась турецким гражданским властям(!), а была в подчинении у штаба НАТО, по сути, выступая оккупационным корпусом, укомплектованным местным персоналом. Аналогично феноменцу «хиви» (нем. Hilfswilliger, желающий помочь; Ost-Hilfswillige, восточные добровольные помощники). Это феномен, при котором формировались т.н. называемые добровольные помощники вермахта, набиравшиеся (в том числе, мобилизованные принудительно) из местного населения на оккупированных территориях СССР.
Вазген АВАГЯН, специально для ЭиМ.; 15 февраля 2018
Источник: nashaplaneta.su
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Автор убедительно и аргументированно разъясняет статус России в мире, а, следовательно , и статус нынешней власти – колония и колониальная администрация, полностью контролируемая и управляемая из-за рубежа.
Отсюда вывод – необходима срочная смена власти и всей властной элиты, а также полная смена базовых принципов построения государства.
Если уже не поздно!
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Призыв конечно хороший, но не выполнимый, потому как нет гарантии что все не будет только хуже.