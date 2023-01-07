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Происхождение человека. Люди Африки

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Интересная лекция Станислава Дробышевского посвященная предкам человека проживавшим на Африканском континтенте.
Как всегда рассказывается в неповторимом стиле Дробышевского, с легким юмором о серьезных вещах.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8085382.html
Метки: антропогенез, антропология, Африка, Видео, дробышевский, история, наука, юмор
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