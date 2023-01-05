СССР напал на Финляндию 25 июня 1941 года?/Баир Иринчеев
Директор военного Центра Карельского перешейка Баир Иринчеев развеивает мифы о нападении Советского Союза на Финляндию 25 июня 1941 года. В докладе озвучены неизвестные детали о взаимодействии Суоми и Третьего Рейха из финских источников, а также материалы Хельсинкского процесса, на котором по окончании войны были осуждены финские военные преступники.
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