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СССР напал на Финляндию 25 июня 1941 года?/Баир Иринчеев

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Директор военного Центра Карельского перешейка Баир Иринчеев развеивает мифы о нападении Советского Союза на Финляндию 25 июня 1941 года. В докладе озвучены неизвестные детали о взаимодействии Суоми и Третьего Рейха из финских источников, а также материалы Хельсинкского процесса, на котором по окончании войны были осуждены финские военные преступники.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lo2hWPYRbsQ
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