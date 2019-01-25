Американцы бежали, используя тактику выжженной земли: как интервенты были изгнаны с Русского Севера

Источник: riafan.ru

В эти дни исполняется 100 лет со дня нашей первой победы над войсками США — под Шенкурском. Уже после наша авиация и ПВО сбивали американские самолеты, бомбившие наши войска у сербского Ниша в 1944 году, над Кубой в 1962 году, над Вьетнамом в 60-е и 70-е годы, в воздушном пространстве СССР все послевоенные годы, — но это были победы в воздушных боях, и их масштабы сильно уступают тому, что произошло в январе 1919 года на территории нынешней Архангельской области.



Политики и СМИ Великобритании, Франции и США любят к месту и не к месту обвинять Советский Союз в заключении пакта Молотова-Рибентропа — который касался только территории Прибалтики, Молдавии и западных Белоруссии и Украины. При этом они полностью «забывают», что еще 23 декабря 1917 года в Париже была подписана секретная англо-французская конвенция о разделе сфер влияния во всей европейской части России и в «районах будущих операций союзных войск».

В рамках данной конвенции английскую зону составляли Кавказ, Дон, Кубань, Северная и Центральная Россия, французскую — Украина, Бессарабия, Крым. Позже к дележу российских земель присоединились и США, получив в свою «сферу влияния» Сибирь и Дальний Восток. И это при том, что еще не было созвано Учредительное собрание, и Россия была ещё союзником этих стран в Первой мировой войне.

Дэвид Роуленд Френсис, посол США в России, телеграфировал государственному секретарю США Роберту Лансингу: «Я считаю, что единственным путем покончить с позором для цивилизации является немедленное занятие союзниками Петрограда и Москвы путем отправки войск в Мурманск и Архангельск. Если пролетариат захватит власть в России и в Австро-Венгрии, все страны окажутся под угрозой радикальной социалистической революции».

Он игнорировал письмо своего подчиненного Фреда Коула, американского консула в Архангельске, который писал ему, что интервенция не может рассчитывать на активную поддержку русских, и напоминал, что иностранное вторжение в Россию всегда заканчивалось провалом.

Как тогда, так и сейчас власти США утверждают, что они «никогда не вторгаются в чужие страны», а всегда просто кому-нибудь «помогают». Сейчас они «помогают» Ираку, Афганистану и Сирии, а тогда решили «помочь» России защитить её северные территории, а заодно и военное имущество, полученное от них и хранящиеся там, от их захвата немцами.

Дело в том, что свободолюбивый финский народ сразу после получения независимости, подаренной ему Владимиром Лениным, обратился к Германии с просьбой ввести в страну немецкие войска, — что и было сделано. В дальнейшим предполагалось, что Финляндия станет монархией во главе с одним из сыновей германского императора Вильгельма II.

Страны Антанты — Англия, Франция, США и даже Италия, — обратились к мурманскому Совету рабочих, солдатских и матросских депутатов с предложением о военной помощи, намекнув при этом, что в противном случае прекратят поставки угля из Англии.

Председатель Совета Алексей Юрьев, согласовав предложение Антанты с наркомом по иностранным делам Львом Троцким, дал свое согласие, и высадка иностранных войск началась весной 1918 года. Американская морская пехота высадилась с крейсера «Олимпия». Правда, немцы на Русский Север тогда так и не напали — зато напали финны, которые решили присоединить к своей стране Карелию и Кольский полуостров, рассчитывая на поддержку местного населения, пока Россия занята гражданской войной.

Английская морская пехота вместе с большевистскими отрядами разгромила финнов и вышвырнула их обратно в Финляндию.

Однако уже через несколько дней интервенты свергли власть Советов и создали марионеточное белогвардейское правительство, которое не могло себя не только защитить, но и даже прокормить.

Позже, оплатив белогвардейский переворот в Архангельске, войска Антанты высадились и там. Оккупантов ждало разочарование: все военные грузы со складов большевики успели вывести в Вологду и в центр страны. Так отпала первоначально объявленная причина их высадки, но это их не смутило: Антанта начала строить на Русском Севере «демократию» и распространять её силой оружия в направлении Вологды, где рассчитывала соединиться с войсками адмирала Колчака.

Таким образом, в августе 1918 года на Севере нашей страны случилось то, о чем мечтает сегодня едва ли не вся так называемая «оппозиционно-либеральная общественность»: туда пришла демократия. Причем не какая-то доморощенная, недоделанная, а самая что ни на есть классическая, в виде власти «самых демократических государств в мире» — Великобритании, Франции и США. Первым результатом западного управления на нашей земле стало то, что все тюрьмы были забиты под завязку, в результате чего пришлось открывать множество новых мест заключения.

Американцы боролись с врагами демократии, «боло» — так они называли большевиков — в лагере Березники, который представлял собой просто участок земли, огороженный колючей проволокой. Кроме того, они оборудовали тюрьму в подвале самого большого дома в селе Емецк.

Зимой 1918–1919 годов смертность в американской неволе была выше, чем у англичан и французов в их местах лишения свободы. Военнослужащие шести итальянских батальонов, также оказавшихся на Севере России, сразу заявили, что не будут участвовать в расстрелах заключенных, и даже охранять их не будут, а после окончания Первой мировой войны в ноябре 1918 года сразу отбыли на родину. Зато зверствовали подразделения, созданные из бывших пленных — сербов и поляков.

Вначале иностранным интервентам способствовала удача, так как для большевистского правительства появление нового фронта в Гражданской войне было полной неожиданностью. Первоначально с интервентами сражались лишь наспех созданные отряды из коммунистов и комсомольцев.

339-й полк из штата Мичиган вместе с инженерными и вспомогательными частями 85-й пехотной дивизии в течение трех месяцев успешно наступал на юг, отбирая в селах у крестьян лошадей, сани и телеги во «временное пользование», а еду, самогон и все, что понравилось — в постоянное. 11 ноября 1918 года окончилась Первая мировая война; в честь этого иностранные оккупанты провели военный парад в Архангельске.

Наши войска испортили праздник американцам и выбили их в этот же день из села Тулгас. Американцы потеряли 30 человек убитыми и более 100 ранеными, был захвачен их госпиталь. При этом красноармейцы не тронули не только раненых, но и военных медиков. Чтобы как-то объяснить этот факт, американское командование придумало историю о том, что большевики хотели всех убить, но сержант медицинской службы (фамилия нигде не указывается) «угостил их едой и ромом и так выиграл время». На другой день американская армия снова взяла село и, выгнав жителей, сожгла его.

В то время как американские войска, воевавшие в Западной Европе, стали возвращаться домой, американцы на российском Севере и на Дальнем Востоке продолжали воевать, и конца этому было не видно. Наступила зима с лютыми морозами. Начали расти потери среди заокеанских «освободителей России», так как теперь против них воевала 6-я армия красных.

Сыграли свою роль агитация и распространяемые коммунистами-подпольщиками в Архангельске листовки на английском языке. Моральный дух американцев падал с каждым днем. Слабо его подняло и то, что у них появился союзник в лице Финляндии. Ее войска снова вторглись в Россию — но теперь уже как союзники Антанты.

Финны любят плакаться про то, как СССР напал в 1939 году на их страну, — а вот про то, что они сами постоянно атаковали Советскую Россию с 1918 по 1922 год, вспоминать не любят. Совсем как сейчас, американские дипломаты врали на два фронта о том, что будет после победы над большевиками: белогвардейцам гарантировали «полное возрождение единой и неделимой России», а финнам — значительное расширение территории их страны.

В декабре 1918 года состоялось братание между американцами из 339-го полка и красноармейцами 15-го полка 6-й армии у деревни Кадыш.

«Американцы признают русское революционное правительство и никакой войны против большевиков вести не будут, — сообщал в письме домой лейтенант Том Эдвардсон. — У меня больше шансов умереть от рук наших солдат, чем от красных».

22 ноября 1918 года 6-ю армию красных возглавил Александр Самойло, бывший генерал-майор царской армии. После тщательной разведки он принял решение перейти в наступление и освободить Шенкурск и его окрестности. Там находились американцы, канадцы и белогвардейцы, которые были уверены, что пока стоят морозы под 40 градусов, никаких военных действий не будет.

Именно на внезапность и был рассчитан план красного командарма. С первыми лучами солнца 19 января 1919 года по пояс в снегу при температуре в −37 °C красноармейцы атаковали село Нижняя Гора в окрестностях Шенкурска. Командовавший лейтенант армии США Гарри Мид не раздумывая приказал своим соотечественникам отступать.

«Чтобы уйти, мы вынуждены были спуститься по склону холма в долину длиной 800 ярдов, — в снегу и под огнем врага. Бежать было невозможно, идти было ещё хуже, и поэтому ничего не оставалось, кроме как нырнуть в снег в безумном отчаянии с молитвой на губах, чтобы в конце концов доползти до наших укрепленных позиций», — рассказывал позже лейтенант.

Спастись удалось только семерым американцам из 47, ещё двое спрятались под крышей амбара и проползли к своим под снегом ночью.

На следующую позицию американцев в деревню Верхняя Гора были срочно переброшены 16 орудий — но в результате ночной атаки 22 января четыре орудия были уничтожены, а 12 захвачены. Командир артиллеристов капитан Оскар Моаут был убит. Чтобы не нести потери, командование 6-й армии приказало не штурмовать город Шенкурск, а развернуть захваченные орудия и начать обстрел американцев, одновременно постепенно окружая их.

В ночь на 25 января из захваченных американских орудий Красная Армия открыла огонь по Шенкурску и стала окружать город, а партизаны захватили село Шеговары в тылу. Пользуясь тем, что в окрестностях города было много лесов, американцы боя не приняли, а в страшной панике разбежались во все стороны.

О том, что американцы в темноте бежали куда глаза глядят, свидетельствует такой факт: в 1929–1934 годах там работала специальная американская комиссия по поиску тел погибших соотечественников и возвращению их на родину, но даже за столь долгий период она не смогла найти тела 30 погибших американцев. Об этом же свидетельствует и то, что трофеями Красной Армии стали 60 пулеметов, в том числе новейшие пулеметы системы Льюиса, и почти 2000 винтовок.

Разгром под Шенкурском стал переломным моментом в американской интервенции на Русском Севере — в то время как англичане и французы ещё продолжали наступать до конца лета 1919 года, у их заокеанских союзников все мысли сводились только к тому, как продержаться до марта, когда порт Архангельска очистится от льда, и можно будет уплыть в США.

«К весне все союзные войска очистят Россию, так как попытки удержаться в России сопряжены со страшными трудностями, — рассказывал взятый в плен американский офицер Ноэль Ньюнен в феврале 1919 года. Уверен, что союзникам подавить большевизм не удастся. Также сильно сомневаюсь, чтобы союзники были способны бросить большие силы на Россию весной. Нужно знать состояние наших войск после мира с Германией, чтобы понять всю рискованность такого предприятия».

В марте 1919 года в Архангельске одна из американских рот отказалась от возвращения на фронт. Даже командующий американцев Джордж Стюарт заявлял тогда: «Если мы задержимся тут, то в Штаты вернется не американская армия, а американская Красная Армия».

Американцы бежали на север к Архангельску и пытались задержать наступающих большевиков, используя не крепкую оборону, а тактику выжженной земли.

«Я уверен, что все мы могли бы легко погибнуть в той местности на севере России, где нам пришлось быть. Все, что нас спасло, — это слабость недавно сформировавшихся большевистских сил и их правительства, — писал после возвращения в США рядовой 339-го пехотного полка Пол Тоттен. — Мы могли идти вперед и наступать на них до той поры, пока боло нам это позволяли. И при первой возможности они пнули нас в зад. Небольшой работенкой при отступлении была подготовка некоторых деревень к уничтожению. Мы размещали в домах и зданиях горючие материалы так, чтобы все гарантированно полыхнуло в один момент. Мы должны были физически разрушать целые поселения. Этот вандализм был нужен нам для передышки при отступлении. Не очень порядочно, но необходимо, — так нам это все объяснил лейтенант, и мы готовили этот ущерб достаточно энергично».

Судьба жителей деревень, оставшихся без крова в лютый мороз, американцев не интересовала.

В апреле-июне 1919 года войска США были выведены с Русского Севера. Американцы потеряли убитыми 224 человека, 305 ранеными, и еще четыре американца попали в плен. США также бросили своих союзников — англичан и французов. На Западе любят вспоминать сталинские репрессии и ГУЛАГ, но при этом сами устроили многократно более кровавый террор в нашей стране.

Всего через тюрьмы и лагеря интервентов прошли более 52 тысяч жителей Русского Севера, что составило 11% взрослого мужского населения. Из них по приговорам белогвардейских судов было расстреляно более 4000 человек, а количество умерших от побоев, голода и болезней, по разным оценкам, достигает 32 тысяч человек, — и это всего за 13 месяцев интервенции на небольшой слабо населенной тогда части России.

Сказать, что американцы и их союзники только убивали, было бы неправдой. Они ещё и грабили, тоже с большим размахом. Вывозили буквально все: от леса и льна до пушнины и антиквариата. За время интервенции было вывезено 2 385 818 пудов (почти 40 тысяч тонн) груза на сумму 150 миллионов 144 тысячи золотых рублей.

Точно такими же «достижениями» в убийствах и грабежах могут похвастаться и американские войска, оккупировавшие наш Дальний Восток. При этом США даже отказывается обсуждать вопрос о компенсации. После этого хочется спросить: и эти люди учат нас демократии?

Автор: Владимир Тулин

Источник: nstarikov.ru