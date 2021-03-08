Вот вы представляете, сидит такой Сталин, 25 июня 1941 года, да и думает: «что-то мало у нас проблем, надо бы ещё с финнами повоевать».

И вот уже летят, летят советские самолеты бомбить «мирные» финские аэродромы. Ну ведь как, других-то задач у них в июне 1941 года нет.

Звучит крайне алогично, но ведь этот миф, что войну-«продолжение» (как называют её сами финны) развязал в 1941 году именно СССР, якобы внезапно и без повода отбомбившись по финнам, крайне популярен. Я часто встречаю в интернете подобные заголовки:

Конечно, в одной соседней стране на букву «У» в 1941 году Сталин вообще вынес пол-Финляндии бомбардировками (притом исключительно мирные города утюжил, ага). Там этот миф принимает какие-то чудовищные формы.

В Дзене подобные заголовки тоже имеются.

И так, давайте, для начала, порассуждаем логически. У кого была реальная мотивация воевать в 1941 году? Зачем подобные выпады нужны Советскому Союзу, да ещё и в июне 1941 года?

А вот финнам война нужна, очень нужна. Ведь после войны 1939 — 1940 годов они утратили Карельский перешеек и ещё ряд территорий, которые были не прочь вернуть. Да и мысли о «великой Финляндии» у части местного истеблишмента никуда не «уплыли».

Но, конечно, вести наступательную войну в одиночку, да против СССР — это операция «миссия невыполнима». Однако, геополитическая ситуация уже к 1940 году показала, что есть в Европе теперь две мощные силы, которые обязательно столкнутся между собой очень-очень скоро: Третий Рейх и СССР. И у Финляндии, по факту, три пути: нейтралитет, поддержка немцев или поддержка СССР. Понятное дело, что третий путь отпадает сразу. А «нейтралитет» для финнов мог обернуться банальной оккупацией страны немцами. Короче, финская власть посидела, подумала, да и решила: надо помочь немцам. Но аккуратно, так, чтобы всегда можно было «соскочить» без больших потерь. Сыграла и недооценка финнами советского государства.

Расстановка сил к лету 1941 года.

«…Германские военные силы на границе Советского Союза настолько огромны (200 дивизий), что за две—три недели они разгромят армии Советского Союза. Вся кампания продлится месяца четыре. В Кенигсберге большой военно-воздушный флот, который нападет на Северную Россию и Петербург, а на обратном пути воспользуется нашими аэродромами. Он защитит нас от воздушных ударов русских. Мы также вступим в войну…» (с) Юхо Кусти Паасикиви, финский политический деятель. Будущий президент Финляндии, кстати. А в 1954 году его наградят орденом Ленина (за вклад в улучшение советско-финляндских отношений).

А что же немцы? А немцы рассматривали финнов в качестве «плацдарма» и «вспомогательных вооруженных сил» как минимум с лета 1940 года! А когда в Финляндии появились первые немецкие войска? Да с осени 1940 года! Соответствующие соглашения были подписаны ещё раньше, важную роль в процессе сыграл тот самый Маннергейм.

Финские летчики сидят на капоте истребителя немецкого производства Bf.109G-6/R-6

В декабре 1940 года президентом Финляндии стал Р. Рюти, сторонник прогерманской ориентации, превосходивший в этом собственно Маннергейма.

«Начальник генерального штаба Финляндии генерал Хейнрикс находился в ОКВ, и ему намекнули о разрабатываемом плане «Барбаросса». Все были поражены тем, с каким воодушевлением этот руководитель отнёсся ко всем планам… Финский никель для нас столь же важен, как нефть и зерно для Финляндии…» (с) Йокипии М. Финляндия на пути к войне: Исследования о военном сотрудничестве Германии и Финляндии в 1940–1941 гг.

Вот так, финны уже не выглядят невинными и ничего не подозревающими овечками, правда?

Впрочем, это все переговоры, планы, поставки вооружения, мобилизации, дипломатия, скучно как-то, не то что «эскадрильи Сталина», бомбящие соседей по поводу и без, да? И все-таки, ещё немного конкретики.

Финские солдаты и немецкие солдаты войск СС перемещаются по узкоколейной железной дороге. Карельская ССР, лето 1941 года.

— в директиве №21 (план «Барбаросса») от 18 декабря 1940 года финнам уже отведены конкретные «вспомогательные» роли;

— в начале 1941 года в Финляндии приняли новый закон о воинской повинности: увеличили сроки службы, понизили призывной возраст;

— в стране была ликвидирована «левая оппозиция» в лице «Общества мира и дружбы с СССР»;

— на территории Финляндии начали готовить эстонских диверсантов;

— в апреле 1941 года в Финляндии начали отбирать молодежь для службы в добровольческом батальоне СС. Потом они воевали против СССР на Кавказе (что они там забыли, казалось бы);

Финские эсэсовцы «оперативно» вернулись на родину в 1943 году.

— немецкие войска все прибывали и прибывали. Об этом знали англичане, притом они ловили финнов на лжи. Знала о таких «перемещениях» и советская разведка. В итоге, летом 1941 года на территории Финляндии было минимум четыре немецкие дивизии. Сами финны отмобилизовали ещё больше семнадцати;

— в директивах ОКВ от апреля 1941 года финские войска должны были сковывать советские силы в районах Карелии и Петрозаводска;

— в начале июня все планы уже были готовы: финны предоставляли немцам свои аэродромы и готовили силы для блокады Ленинграда;

«Финское военное руководство приняло наши предложения и, видимо, полным ходом приступило к выполнению этой задачи…» (с) Ф. Гальдер. Военный дневник.

Финская пехота, 1941 год.

21 июня 1941 года финские войска заняли Аландские острова, ещё раньше начались минирование вод Финского залива и эвакуация финских «гражданских» из приграничной полосы.

А 22 июня финнов «слил» лично… Адольф Гитлер, так как он в своей речи пафосно рассказал о «героических союзниках-финнах». Финны, конечно, попытались всем рассказать, что они нейтралы. Проблема в том, что им уже никто не верил, а планы уже были подготовлены и подписаны. И осуществлялись…

С 23 июня давали о себе знать финские диверсанты. Немецкая и финская авиация «работала» с 17 июня, совершая разведывательные полеты (а затем — бомбардировки).

Финский солдат ведет огонь из 20-мм противотанкового ружья Лахти L-39, 1941 год.

«Финляндия усиленно пыталась убедить общественное мнение в своем нейтралитете, хотя ни Швеция, ни Англия, ни СССР в это серьёзно не верили, а Германия делала вид, что верит в это…» (с) В.С. Христофоров. Великая Отечественная война. 1941 год.

Война с финнами фактически началась уже 22 июня 1941 года. Просто финны поначалу выжидали, проводили разведку, размещали у себя немецкие войска и авиацию, готовились к проведению наступательных операций. А затем просто нашли удобный повод для «официальной войны». Финские пропагандисты растолковали населению, что они-мол обороняются и стремятся к возвращению «потерянных земель». В итоге же именно немецко-финские войска 28 июня 1941 года перешли советскую границу и начали наступление…