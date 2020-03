Катынь – поляков расстреляли немцы

В обвинительном заключении Нюрнбергского трибунала в подразделе «Убийства и жестокое обращение с военнопленными…» черным по белому было написано:

Но в горбачевский период в СССР заговорили «о вине Сталина», потом фальшивую версию событий подхватили в постсоветской России.

Это не только неправда. Это не только очерняет память Сталина, руководства СССР, но и бросает тень на подвиг советского народа в самой страшной войне.

Кроме того, признание в несовершенных преступлениях дает возможность очернять нашу историю целиком, огульно и широкими мазками рисуя русских, советских, палачами и преступниками!

Глупость несусветная. Ни одно государство в мире (за исключением Германии) не кается ни в чем, не соглашается со своими геополитическими противниками. И уже тем более не «признается» в том, что никогда не делало!

К сожалению, в России сегодня действуют иначе. Потом удивляются плохим отношениям с Польшей, попытками дипломатической изоляции и дальнейшему переписыванию истории.

А что удивляться, если Москва сама начала переписывать эту историю при Горбачеве и до сих пор стоит на вредной для себя самой позиции?

К примеру, вполне себе провластный ресурс «Взгляд» публикует В ОДИН ДЕНЬ сразу два материала! Первый полностью поддерживает версию Геббельса-Горбачева и публикуется на первой полосе, второй отражает то, что было на самом деле и поставлен куда менее заметно.

Что это за информационное раздвоение личности? Что за информационная шизофрения?

Неужели непонятно, даже после всех последних выступлений Путина на тему Польши, неужели не ясно, что в истории, нет и не может быть никакой объективности и отсутствия оценок? Что история — это такое же оружие? Что нельзя бездумно повторять и соглашаться с версией противника? Что если вы соглашаетесь, что в 1940 году СССР был «убийцей и преступником», то и в 1944-м вас будут также воспринимать? Что освобождение Польши назовут оккупацией и вместе с поляками такую же версию навяжут всей Европе?

Теперь ещё раз повторим о чем же, на самом деле идет речь. Почему вопрос разоблачения лжи о том, что якобы ответственность за расстрел польских офицеров в Катыни несет Советский Союз, — один из важнейших и актуальнейших.

В нескольких словах суть этой фальсификации истории заключена вот в чем. После крушения польского государства, бегства его правительства в Румынию, в сентябре 1939 года польская армия не сопротивлялась Красной армии, а разоружалась. Практически никакого сопротивления не оказывалось. На территории, которая вошла в состав СССР, оказались сотни тысяч разоруженных польских военнослужащих, полицейских, чиновников. Советское руководство поместило их в специальные фильтрационные лагеря, откуда в первую очередь были отпущены этнические украинцы и белорусы. В отношении остальных осуществлялись проверки, проводилось следствие на предмет их участия в преступлениях против пленных красноармейцев. По мере разбирательства польские граждане освобождались, переводились в другие места СССР, использовались в качестве рабочей силы, кто-то получал по приговору суда срок. Кроме того, некоторые поляки во время нахождения в лагерях на территории Советского Союза совершили уголовные преступления (например, групповые изнасилования).

В сложной международной обстановке того времени вопрос, что делать с задержанными польскими гражданами, решался сложно и долго.

Так вот, фальсификация истории и ложь состоит в том, что Сталин обвиняется в якобы осуществленном расстреле польских офицеров и жандармов в 1940 году в нескольких местах на территории СССР (Катынь, Медное и т. д.).

А теперь предлагаю вашему вниманию свежий материал лучшего специалиста по катынскому вопросу В. Шведа.

Источник: SMNews

Горбачевский миф о Катыни и Медном отметил восьмидесятилетие

Спустя долгие годы находится все больше доказательств, обращающих в прах официально принятую версию Катынских событий.

5 марта квазилиберальная общественность будет отмечать очередную годовщину мифа о Катыни и Медном. Основным защитником этой исторической фальшивки стало общество «Мемориал», которое обвиняет власти СССР в уничтожении польских военнопленных в 1940 году. Эту тему «Мемориал» всеми силами старается монополизировать, отвергая любые попытки независимых исследователей здраво взглянуть на проблему.

Почему 5 марта? Этим числом датирована записка Сталину о целесообразности уничтожения польских военнопленных, помещённых в советские спецлагеря после 1939 года. Эта бумага – основное и единственное документальное доказательство, которое представляет «Мемориал» в качестве главного аргумента советской вины.

В конце 80-х руководитель Союза Горбачев передал этот документ в составе «Секретного пакета №1» польским властям. С этого момента история этого вопроса начала раскручиваться в обратную сторону. В Польше усилиями правящего режима начала, в России благодаря усилиям псевдолиберальных организаций вроде «Мемориала», который существует на зарубежные средства.

Однако с такой постановкой вопроса согласны далеко не все исследователи, как в нашей стране, так и за рубежом. Всплывает всё больше доказательств, обращающих в прах горбачевско-польскую версию Катынских событий. А материалы «Секретного пакета №1», в частности, записка Берии Сталину от 5 марта 1940 года, вызывают серьёзные сомнения в подлинности.

Экспертиза одного из ведущих специалистов МВД РФ Эдуарда Молокова показала, что первая, вторая и третья страницы документа отпечатаны на одной, а четвертая – на совершенно другой индивидуально-конкретной пишущей машине. Вывод очевиден даже для непрофессионалов – продемонстрированное постановление Политбюро, судя по всему, фальшивка.

То есть, основания для привычной для поляков трактовки катынских событий очень шаткие. В истории с Медным, которые причислены к общей катынской тематике, всё ещё менее понятно. Не смотря на масштабную польскую часть комплекса, где установлены почти 6300 именных табличек, якобы, захороненных там поляков, их обоснованность требует исследования. Имели ли эти события на самом деле место в истории навязываемые экскурсоводами события в Медном, сколько человек и граждане какой страны там покоятся на самом деле? Ведь памятник погибшим там защитникам Калининской области от фашистов до сих пор её установлен, а впереди 75-я годовщина Великой Победы.

Немалую лепту в расследование мифа о Катыни и Медном внес американский профессор, писатель Гроввер Ферр, автор книги «Катынский расстрел. Опровержение официальной версии». На днях ученый направил благодарственное письмо в адрес российских СМИ, стремящихся объективно изучать катынский вопрос, где ещё раз подчеркнул лживость общепринятой версии событий.

Письмо Гровера Ферра в адрес российских СМИ.

Dear friends and colleagues in Tver’:

Tomorrow, March 5, is — supposedly — the 80th annivesary of the «Beria letter,» supposedly signed by Stalin, Voroshilov, and Mikoian. I have attached a copy of the first page, with the date at the upper right-hand corner. I have also attached the draft of the forgery, presented by one of the forgers to Duma representative, the late Viktor Iliukhin, in 2010.

«Memorial», and all dishonest persons and groups who claim that the Stalin-era Soviet leadershipi killed the Polish POWs, IGNORE this draft forgery document, and all the evidence published by Iliukhin.

You in Tver’ have been successful in getting access to the mass media, at least in Tver’ and Tver’ Oblast’. Congratulations!

Until now, «Memorial», and all those who claim Soviet guilt at Katyn, have had a monopoly on the mass media. No longer! I urge you to contact the Tver’ mass media today and make public the fact that this document is a forgery!

Most people in Russia — and, of course, in the rest of the world — do not know about this draft forgery. They must be told! We must keep up the struggle for historical truth. The Germans and their Ukrainian-nationalist allies, NOT the Soviets, murdered the Polish POWs.

Sincerely, Grover Furr

Перевод письма.

Дорогие друзья и коллеги из Твери!

Завтра, 5 марта, якобы исполняется 80 лет со дня творения «письма Берии», которое якобы подписали Сталин, Ворошилов и Микоян. Я приложил копию первой страницы, с датой в верхнем правом углу. Я также приложил проект подделки, представленный одним из фальсификаторов представителю Думы покойному Виктору Илюхину в 2010 году.

«Мемориал» и все нечестные лица и группы, которые утверждают, что советское руководство сталинской эпохи убило польских военнопленных, игнорируют этот проект фальшивого документа и все доказательства, опубликованные Илюхиным. Вы в Твери добились успеха в получении доступа к средствам массовой информации, по крайней мере, в Твери и Тверской области.

Поздравляю! До сих пор «Мемориал» и все те, кто претендует на советскую вину в Катыни, имели монополию на средства массовой информации. Но больше никогда! Я призываю вас связаться с тверскими СМИ сегодня и обнародовать тот факт, что этот документ является подделкой!

Большинство людей в России — и, конечно же, в остальном мире — не знают об этом проекте подделки. Им нужно сказать! Мы должны продолжать борьбу за историческую правду. Немцы и их украинско националистические союзники, а не Сталин, убили польских военнопленных.

С уважением, Гровер Ферр.