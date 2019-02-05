Новости Украины и Новороссии 05 февраля 2019

Порошенко закроет границу для наблюдателей от России на выборах (ВИДЕО)

Петр Порошенко отдаст приказ Государственной пограничной службе Украины не пускать наблюдателей от России на президентские выборы. Об этом он сам заявил в эфире украинского телевидения. «Я, как президент Украины, отдам приказ, как верховный главнокомандующий, Госпогранслужбе Украины не пустить наблюдателей от России. И гарантирую вам и украинскому народу, что приказ верховного главнокомандующего будет исполнен», — сказал президент. Он пояснил, что именно таким образом планируется помешать прибытию на Украину россиян в качестве наблюдателей от международных организаций. Как сообщала «Русская Весна», ранее Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала все избирательные участки на территории Российской Федерации. Кроме того, глава МИД Украины Павел Климкин ранее предупредил, что Украина не намерена принимать заявки от российских наблюдателей ОБСЕ на выборах. Читайте также: Истерика среди украинских командиров набирает обороты: сводка о военной ситуации на Донбассе (+ВИДЕО) На видео 01:25:30

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В Киеве наконец выяснили, что разваливает экономику Украины (ВИДЕО)

Субсидии для оплаты коммунальных услуг — вот он тот самый «огромный миф», который и разваливает экономику Украины. Во всяком случае именно так заявил бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире украинского ТВ. «Нам рассказывают, что субсидии — это такой подарок с неба, что вам ничего не нужно делать: пойти и получить субсидию. Это огромный миф Украины, который направлен на то, чтобы развалить экономику Украины. Субсидии не берутся из воздуха, субсидии берутся из бюджета, куда мы с вами платим налоги. Они закрывают нашими налогами теневые схемы», — сказал политик. Он также посетовал, что «ни в одной стране мира 60 процентов населения не нуждается в субсидиях для оплаты коммунальных услуг». Экс-министр также рассказал о самом популярном механизме отказа в предоставлении субсидии, комментируя случай с самоубийством 61-летней жительницы оккупированной Киевом части Донбасса — предварительно, она покончила с собой из-за того, что она не смогла получить субсидию. «Причиной отказа мог стать очень простой факт: дочь или сын прописаны в этом доме. И когда женщина получила полный перечень документов, необходимых для субсидии, она поняла, что просто не получит субсидию… Именно этот механизм отказа в субсидии сейчас наиболее массовый», — рассказал Кучеренко. В любом случае, до 2014 года оплата за коммунальные услуги не была равна и уж тем более не превышала среднюю пенсию на Украине. И совершенно точно не была причиной самоубийств или причиной взятия кредитов в банке. Читайте также: «Нет войне, ВСУ требуют мира!» — сенсационное заявление «атошников» (ВИДЕО)

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Украина трезвеет: Россия уходит, а «Евросоюз и НАТО обманули Киев»

Бывший глава Министерства транспорта Евгений Червоненко был приглашен на телеканал «112 Украина», где поделился своим мнением.

Экс-министр считает, что НАТО и ЕС обманули украинцев. Вследствие чего страна, поверив Западу и отказавшись от членства в ЕАЭС, теперь осталось одна.

По словам чиновника, все проблемы, которые свалились на государство в последние годы, теперь придется решать самостоятельно, помощи ждать не от кого. Украину не примут ни в европейскую семью, ни в НАТО, по крайней мере в обозримом будущем, считает он.

Для Червоненко ситуация вполне понятна и очевидна. Запад воспользовался Украиной, как раздражителем, постоянно нервируя Москву и провоцируя, наблюдая за ответными действиями.

Страна стала разменной картой, которую можно будет отдать России взамен на какие-либо политические уступки с ее стороны. Вместо того, чтобы попытаться наладить отношения с Кремлем, в Киеве наоборот усугубляют ситуацию.

Дальнейшее отчуждение двух стран приведет к экономическому коллапсу на Украине, поскольку на данный момент РФ — главный торговый партнер и инвестор.

Мнение господина Червоненко поддержал и Богдан Безпалько, назвав его слова «протрезвлением». Плохо, что для этого потребовалось целых 5 лет.

Зачем Западу Украина?

По словам экспертов, обещание евроинтеграции было своего рода средством мобилизации народных масс, направленное на насильственную смену неугодной власти. Как отметил Богдан Безпалько, сейчас все иллюзии начинают развеиваться.

Однако люди продолжают питать надежды. Что еще остается делать населению, чья страна постепенно скатывается в экономическую яму?

Даже безвизовый режим с ЕС, которым любит хвастать Порошенко, по сути не является его заслугой. Страна и так бы его получила. Многие украинцы пользуются «безвизом» не в туристических целях, а для поиска работы, надеясь перебраться в Европу на ПМЖ.

А вот членство Украины в своих рядах не прельщает ни НАТО, ни ЕС. Вступив в альянс, Киев принесет лишь проблем, ничего не предоставив взамен. Для Европы Украина интересна в качестве сырьевого придатка, а не как полноценного партнера. Зачем Брюсселю страна с никчемной экономикой на фоне Брексита?

Червоненко и сам лгал

Бывшему министру точно есть, в чем покаяться перед собственным народом. Именно он, занимая свою должность, начал проталкивать идею евроинтеграции. Его уже тогда предупреждали, чем все это может закончиться.

Однако в тот момент чиновник и не думал прислушиваться.

Василий Гришаев

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Порошенко посоветовал спецпредставителю ОБСЕ почитать минские соглашения

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал спецпредставителю ОБСЕ по Украине Мартину Сайдику почитать минские соглашения, в которых расписан план по урегулированию конфликта в Донбассе передает РИА Новости.

Ранее в интервью газете Kleine Zeitung Сайдик сообщил, что предложен новый план урегулирования конфликта, который предполагает ввод в Донбасс совместной миссии ООН и ОБСЕ, действовать они должны под общим руководством во главе со специальным представителем. План должен быть одобрен “нормандской четверкой” (РФ, Франция, ФРГ, Украина).

“Мы готовы рассматривать любые планы, если они не наносят вред суверенитету и территориальной целостности и независимости нашего государства. И я хочу подчеркнуть, что план изложен в минских договоренностях… Я думаю, что господину Сайдик достаточно прочитать это и поддержать”, – сказал Порошенко в прямом эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV

Он заявил, что в минских соглашениях указан порядок урегулирования ситуации в Донбассе, согласно которому вначале необходимо обеспечить условия безопасности, прежде чем переходить к политическому урегулированию и проведению местных выборов в регионе. Он также напомнил, что был инициатором введения миротворческой миссии в Донбасс под эгидой ООН, которая поможет обеспечить безопасность в регионе.

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Деньги пoд Петины сxeмы

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В Раде предложили списать миллиардные долги украинцев за ЖКХ

Депутаты Верховной рады Украины, представители «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Наталья Королевская предлагают списать долги населения за жилищно-коммунальные услуги, сформировавшиеся по состоянию на 1 января 2019 года. Соответствующий законопроект зарегистрирован на официальном сайте Рады. В пояснительной записке к документу отмечается, что, по официальным данным государственной службы статистики Украины, задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 26,4 миллиарда гривен (около 958 миллиона долларов), за централизованное отопление и снабжение горячей водой — 16,7 миллиарда гривен (около 605 миллионов долларов), по поставке электрической энергии — 4,8 миллиарда гривен (около 174 миллиона долларов). «Учитывая несоответствие темпов роста цен на отдельные виды жилищно-коммунальные услуги и уровень доходов населения, предлагается списание задолженности населения именно за поставки природного газа, централизованное отопления и снабжения горячей водой и поставки электрической энергии», — говорится в тексте законопроекта. Читайте также: «Нет войне, ВСУ требуют мира!» — сенсационное заявление «атошников» (ВИДЕО)

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Глава ДНР вручил благодарности активистам ОО «Молодая Республика»

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