Вадим Сеничев и Сергей Кондратенко. Рыцарский турнир (и не только) в позднем средневековье. Часть 2
Мода на турниры, распространившаяся среди благородного сословия, со временем перекинулась и на горожан. Свободные и планомерно богатеющие представители третьего сословия начали проводить свои военные игры и развлечения, вылившиеся в отдельную спортивную культуру.
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