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Вадим Сеничев и Сергей Кондратенко. Истоки рыцарства

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Вадим Сеничев и Сергей Кондратенко. Истоки рыцарства.
О происхождении рыцарства как воинского и социального класса, о том, как христианское миропонимание легло на старые языческие обычаи воинских сообществ и развитии военного дела в Средние века рассказывает историк Вадим Сеничев.

Предыдущие ролики Вадима Сеничева.
Жизнь мастера фехтования в Средние века:
https://youtu.be/trzUFa4y3mc

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=18N10ANIE9g
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