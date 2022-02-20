Вадим Сеничев и Сергей Кондратенко. Истоки рыцарства
Вадим Сеничев и Сергей Кондратенко. Истоки рыцарства.
О происхождении рыцарства как воинского и социального класса, о том, как христианское миропонимание легло на старые языческие обычаи воинских сообществ и развитии военного дела в Средние века рассказывает историк Вадим Сеничев.
Предыдущие ролики Вадима Сеничева.
Жизнь мастера фехтования в Средние века:
https://youtu.be/trzUFa4y3mc
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