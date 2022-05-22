Вадим Сеничев и Сергей Кондратенко. Золотой век рыцарства
Вадим Сеничев и Сергей Кондратенко. Золотой век рыцарства.
Продолжаем разговор о рыцарстве в его золотой век, оформлении воинского феодального сословия и его признаках, турнирах, куртуазной культуре.
Предыдущие ролики Вадима Сеничева.
Истоки рыцарства:
https://youtu.be/18N10ANIE9g
Жизнь мастера фехтования в Средние века:
https://youtu.be/trzUFa4y3mc
Жизнь в эпоху викингов: битвы, путешествия и поэзия:
https://youtu.be/tW8zM9elYXY
Канал Вадима Сеничева:
https://www.youtube.com/c/LongswordCl…
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