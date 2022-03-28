Вадим Сеничев и Сергей Кондратенко. Жизнь в эпоху викингов: битвы, путешествия и поэзия
Битвы, путешествия и поэзия: жизнь в эпоху викингов
Почему началась эпоха викингов и откуда мы черпаем информацию о ней?
Что происходило в Скандинавии в так называемые “темные века”, что привело к невероятному всплеску активности жителей Северной Европы и какие следы своей деятельности они оставили по всему миру?
Почему внимание исследователей древних германцев всегда притягивал холодный остров на севере Атлантического океана?
На эти и другие вопросы ответим в беседе с историком Вадимом Сеничевым.
Предыдущие ролики Вадима Сеничева.
Жизнь мастера фехтования в Средние века:
https://youtu.be/trzUFa4y3mc
Истоки рыцарства:
https://youtu.be/18N10ANIE9g
Канал Вадима Сеничева:
https://www.youtube.com/c/LongswordCl…
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