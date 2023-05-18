Вадим Сеничев и Сергей Кондратенко. Защитное снаряжение воинов эпохи викингов
Вадим Сеничев и Сергей Кондратенко. Защитное снаряжение воинов эпохи викингов.
Продолжим разговор об оружии эпохи раннего средневековья. Шлемы, доспехи и технологии, стоявшие за ними, позволяют пролить свет на глубокий и сложный мир металлургии и военной мысли “темных веков”, которые на поверку оказываются совсем не темными.
Жизнь в эпоху викингов: битвы, путешествия и поэзия:
https://youtu.be/tW8zM9elYXY
Канал Вадима Сеничева:
https://www.youtube.com/channel/UCPFWNXjKUODcI7SlmDWfXoQ
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