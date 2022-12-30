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Последствия разрушения СССР

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Последствия разрушения СССР

При сохранении СССР в России сейчас могло жить 172 млн человек, а экономика и доходы населения были на 67% выше

★ В результате разрушения Советского Союза Россия потеряла 26 млн человек, 40% экономики и 66% промышленности, оценило «Равенство». Это разница между фактическими показателями и альтернативными, что сложились бы при советских темпах роста, средних за 1980-1989 гг.

Потери населения – 26 млн
По данных прогноза (https://istmat.info/files/uploads/35021/sbornik_statisticheskih_materialov_1990.pdf#page=63) Госкомстата СССР от 1990 г., в РСФСР к концу 2022 г. могло жить 172,4 млн чел. Но по факту его сейчас 146,4 млн чел.

Потери доходов – 41%
Среднемесячные располагаемые доходы 80% россиян (без богатых) в 2022 г. составили около 25 550 руб. При советских темпах роста и уровне неравенства они бы стали 43 000 руб., или на 68% больше.

Потери экономики – 40%
"Как известно", в 80-е был "застой". В 1985 г. рост экономики замедлился аж до 2,3% (https://istmat.org/files/uploads/15863/narhoz_rsfsr_1990_obshchie_pokazateli.pdf), что использовали как повод для начала перестройки. Но при таких темпах роста ВВП сейчас был бы больше, чем в 1990 г., в 2,1 раза, а не на 26%, как по факту. Экономика России (ВВП по ППС) составила $7,7 трлн вместо $4,6 трлн и занимала бы 4 место в мире после Китая, США и Индии.

Потери производства – 66%

Потери сельского хозяйства – 44%

Потери активов – 56%

Геополитические потери – 32%

Аналогичная оценка последствий войны 1941-1945 гг показала, что потери населения России составили 20 млн человек, как оценивает Росстат. Экономика Советской России потеряла 44%, промышленность – 41%, сельское хозяйство – 43%. Страна недосчиталась 45% богатств, а население – 37% доходов.

Как видно, разрушение СССР и переход от социализма к капитализму, то есть на более низкую ступень общественного развития обернулись для России потерями, которые сопоставимы с утратами от гитлеровской оккупации 1941-1945 гг. Если же смотреть шире и учитывать раскол братских республик и всемирно-исторические последствия, разрушение Советского Союза – это крупнейшая геополитическая катастрофа в истории человечества.

#исследование #СССР

@ravenstvomedia – цинк

Согласно опубликованному опросу ВЦИОМ, 58% жителей России сожалеют о развале СССР. 48% хотели бы его восстановления.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8067101.html
Метки: #горбачев, 1991, ельцин, исследование, история, перестройка, развал СССР, святые 90-е, ссср
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 22768 17784
    Sergeev час назад

      Последствия уничтожения Российской империи ещё глобальнее. В 2000м году население РИ должно было составить полмиллиарда человек, и посчитал это не диванный блогер а Менделеев. Государство которое строило броненосцы, после революции смогло лишь создать жалкое подобие оных в виде Т-34, КВ к сороковым годам.

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