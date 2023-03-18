Последствия разрушения
Более 71% россиян проиграли от разрушения СССР. Столько же голосовали за его сохранение в 1991 г.
17 марта 1991 г. прошел референдум (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0) о сохранении СССР. Как и многие действия властей с перестройки, это было актом разрушения Союза, ведь само его существование ставилось под вопрос. Тем не менее при явке 80% поддержали его сохранение 78%, в т.ч. 71% россиян. Но воля народа была предана (https://www.youtube.com/watch?v=K-kF6Ln8pMs) и продана.
Спустя 32 года капитализма видно, что в проигрыше как минимум те самые 71%, подчитало «Равенство» по данным Росстата о динамике доходов.
Средний доход (https://rosstat.gov.ru/folder/13397) россиян в 2022 г. был ₽45 300, а без налогов – ₽38 000. У 20% богатых он ₽89 000, а 80% остальных – ₽26 000.
В 80-е народ в среднем богател на 2,3% в год. При этих темпах к 2022 г. доходы стали бы ₽51 000. 20% богатых имели бы ₽83 500, остальные – ₽43 000.
Как видно, доходы в РФ на 25% меньше вероятного советского уровня, в т.ч. у 80% без богатых – на 41% меньше. Тех, кто сегодня хоть немного в плюсе, не более 29%.
Разрушение социализма привело к взрыву неравенства. В 90-е годы доходы упали в 2 р., а расти стали после подорожания нефти (в 6 раз к 2008 г.), на вывозе которой поднимались нувориши. Если в 1990 г. 10% богатых получали в 4,4 (https://istmat.org/files/uploads/45492/05_uroven_zhizni_naseleniya.pdf#page=2) раза больше 10% бедных, то к 1994 г. – в 15 раз. Так же и сейчас (https://www.fedstat.ru/indicator/31170).
За 32 года россияне недополучили $6,6 трлн. Чтобы 20% стали богаче на $1,1 трлн, остальные 80% потеряли $7,7 трлн.
71% потерявших в доходах – это еще минимум. РФ недосчиталась 26 млн человек (https://t.me/ravenstvomedia/137), “лишних ртов” по-Чубайсу, и с их учетом проигравших – 75%. Во-вторых, рост доходов нивелировался сокращением социалки и коммерциализацией услуг, т.е. реальный прирост благосостояния был ниже. Третье, в сохранённым СССР прирост доходов мог быть больше, чем в 80-х, на фоне того же роста цен на нефть.
Наконец, лакомые активы ведь оказались у совсем немногих – олигархов и их прислуги. Если в 1990 г. у 1% было 14% богатств, сейчас – 59% (https://t.me/ravenstvomedia/106), и это хуже (https://t.me/ravenstvomedia/106) многих в мире.
О распаде СССР жалеют 58% (https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/100-let-sssr-zabyt-nelzja-vernutsja) россиян. Среди заставших его хотя бы подростком таких 75%.
@ravenstvomedia – цинк
Собственно, с года, число сожалеющих об уничтожении страны становилось только больше.
Но тут все по классике – что имеем – не ценим. Потеряв – плачем.
https://www.youtube.com/watch?v=ZbGBoLg2dcM&t=96s –ария -что было и что делать..