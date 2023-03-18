Главная » История, Политика, Экономика

Последствия разрушения

47 1


Более 71% россиян проиграли от разрушения СССР. Столько же голосовали за его сохранение в 1991 г.

17 марта 1991 г. прошел референдум (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0) о сохранении СССР. Как и многие действия властей с перестройки, это было актом разрушения Союза, ведь само его существование ставилось под вопрос. Тем не менее при явке 80% поддержали его сохранение 78%, в т.ч. 71% россиян. Но воля народа была предана (https://www.youtube.com/watch?v=K-kF6Ln8pMs) и продана.

Спустя 32 года капитализма видно, что в проигрыше как минимум те самые 71%, подчитало «Равенство» по данным Росстата о динамике доходов.

Средний доход (https://rosstat.gov.ru/folder/13397) россиян в 2022 г. был ₽45 300, а без налогов – ₽38 000. У 20% богатых он ₽89 000, а 80% остальных – ₽26 000.

В 80-е народ в среднем богател на 2,3% в год. При этих темпах к 2022 г. доходы стали бы ₽51 000. 20% богатых имели бы ₽83 500, остальные – ₽43 000.

Как видно, доходы в РФ на 25% меньше вероятного советского уровня, в т.ч. у 80% без богатых – на 41% меньше. Тех, кто сегодня хоть немного в плюсе, не более 29%.

Разрушение социализма привело к взрыву неравенства. В 90-е годы доходы упали в 2 р., а расти стали после подорожания нефти (в 6 раз к 2008 г.), на вывозе которой поднимались нувориши. Если в 1990 г. 10% богатых получали в 4,4 (https://istmat.org/files/uploads/45492/05_uroven_zhizni_naseleniya.pdf#page=2) раза больше 10% бедных, то к 1994 г. – в 15 раз. Так же и сейчас (https://www.fedstat.ru/indicator/31170).

За 32 года россияне недополучили $6,6 трлн. Чтобы 20% стали богаче на $1,1 трлн, остальные 80% потеряли $7,7 трлн.

71% потерявших в доходах – это еще минимум. РФ недосчиталась 26 млн человек (https://t.me/ravenstvomedia/137), “лишних ртов” по-Чубайсу, и с их учетом проигравших – 75%. Во-вторых, рост доходов нивелировался сокращением социалки и коммерциализацией услуг, т.е. реальный прирост благосостояния был ниже. Третье, в сохранённым СССР прирост доходов мог быть больше, чем в 80-х, на фоне того же роста цен на нефть.

Наконец, лакомые активы ведь оказались у совсем немногих – олигархов и их прислуги. Если в 1990 г. у 1% было 14% богатств, сейчас – 59% (https://t.me/ravenstvomedia/106), и это хуже (https://t.me/ravenstvomedia/106) многих в мире.

О распаде СССР жалеют 58% (https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/100-let-sssr-zabyt-nelzja-vernutsja) россиян. Среди заставших его хотя бы подростком таких 75%.

@ravenstvomedia – цинк

Собственно, с года, число сожалеющих об уничтожении страны становилось только больше.
Но тут все по классике – что имеем – не ценим. Потеряв – плачем.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8231046.html
Метки: вциом, капитализм, общество, Россия, социализм, социология, ссср
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Последствия разрушения СССР
Последствия разрушения
УПРЕЖДАЮЩИЕ СТРАТЕГИИ В РАЗРУШЕНИИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО НАСИЛИЯ! Часть-4
УПРЕЖДАЮЩИЕ СТРАТЕГИИ В РАЗРУШЕНИИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО НАСИЛИЯ! (Как будет и что делать?)
«Разрушенные стены, всюду кровь» Как НАТО стирала с лица земли Югославию
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru