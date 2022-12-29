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Выплата репараций Украине. 29.12.2022

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Киевские нацисты заявляют, что по Украине было запущено 120 ракет (видимо считают скопом с имитационными целями).
Сейчас в Киеве лихорадочно подсчитывают ущерб и придумывают цифру "сбитых ракет" (ставлю на 70-80 из 120). Население Украины как обычно запугивают угрозами посадок за публикацию последствий прилетов, которые мешают сочинять байки про успехи ПВО.

Если по существу ударов, то на 10-30:

1. Поражены объекты как минимум в 9 областях Украины.
2. В 7 областях Украины отмечаются дополнительные проблемы со светом, водой, сотовой связью, интернетом.
3. В 5 областях Украины сообщается о проблемах с железнодорожным сообщением.
4. В Киеве и Харькове остановлено метро.
5. Сообщается о как минимум двух ударах по вскрытым позициям ПВО Украины.

Ракетные удары продолжаются.
Онлайн-трансляция идет в телеграме https://t.me/boris_rozhin. Кому интересно, подписывайтесь.

PS. Картинка из официального Телеграма МО РФ.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8063707.html
Метки: вкс рф, война на украине, вс рф, всу, ЗРК, инфраструктура, пво, Россия, Украина
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